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05. augusta 2026
Francúz Renard sa po viac ako dekáde vracia na lavičku reprezentácie Pobrežia Slonoviny
Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či Angole.
Francúzsky futbalový tréner Hervé Renard sa po viac ako dekáde vrátil na pozíciu hlavného kouča reprezentácie afrického Pobrežia Slonoviny, ktorú v roku 2015 priviedol k prvenstvu na Africkom pohári národov.
Päťdesiatsedemročný Francúz na uvedenom poste nahradí Emerse Faeho, ktorý aj napriek tomu, že v roku 2024 dotiahol Pobrežie Slonoviny k titulu na APN a pod jeho taktovkou tím premiérovo postúpil na MS do vyraďovacej časti, prišiel o prácu. Afričania v šestnásťfinále podľahli Nórsku 1:2.
Renard mal na MS 2026 náročnú úlohu, keď po prvom súboji na turnaji prebral výber Tuniska. Nepodarilo sa mu však tím skonsolidovať po prehre 1:5 so Švédskom, v ďalších dueloch podľahol Japoncom 0:4 a Holanďanom 1:3.
Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či Angole.
Svoju kariéru doplnil pôsobením na MS 2022 na lavičke Saudskej Arábie, ktorú v skupinovej časti doviedol k prekvapujúcemu víťazstvu nad Argentínou. V roku 2024 sa opäť ujal funkcie kouča pri národnom tíme Saudskej Arábie, no pred tohtoročným svetovým šampionátom ho odvolali.
Jeho prvou úlohou pri A-tíme Pobrežia Slonoviny bude domáci zápas v septembrovej kvalifikácii na Africký pohár národov 2027 proti Ghane.
Zdroj: SITA.sk - Francúz Renard sa po viac ako dekáde vracia na lavičku reprezentácie Pobrežia Slonoviny © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový tréner Hervé Renard sa po viac ako dekáde vrátil na pozíciu hlavného kouča reprezentácie afrického Pobrežia Slonoviny, ktorú v roku 2015 priviedol k prvenstvu na Africkom pohári národov.
Päťdesiatsedemročný Francúz na uvedenom poste nahradí Emerse Faeho, ktorý aj napriek tomu, že v roku 2024 dotiahol Pobrežie Slonoviny k titulu na APN a pod jeho taktovkou tím premiérovo postúpil na MS do vyraďovacej časti, prišiel o prácu. Afričania v šestnásťfinále podľahli Nórsku 1:2.
Renard mal na MS 2026 náročnú úlohu, keď po prvom súboji na turnaji prebral výber Tuniska. Nepodarilo sa mu však tím skonsolidovať po prehre 1:5 so Švédskom, v ďalších dueloch podľahol Japoncom 0:4 a Holanďanom 1:3.
Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či Angole.
Svoju kariéru doplnil pôsobením na MS 2022 na lavičke Saudskej Arábie, ktorú v skupinovej časti doviedol k prekvapujúcemu víťazstvu nad Argentínou. V roku 2024 sa opäť ujal funkcie kouča pri národnom tíme Saudskej Arábie, no pred tohtoročným svetovým šampionátom ho odvolali.
Jeho prvou úlohou pri A-tíme Pobrežia Slonoviny bude domáci zápas v septembrovej kvalifikácii na Africký pohár národov 2027 proti Ghane.
Zdroj: SITA.sk - Francúz Renard sa po viac ako dekáde vracia na lavičku reprezentácie Pobrežia Slonoviny © SITA Všetky práva vyhradené.
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