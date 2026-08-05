Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Francúz Renard sa po viac ako dekáde vracia na lavičku reprezentácie Pobrežia Slonoviny



Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či ...



Zdieľať
tunisia_wcup_soccer_274_8 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či Angole.


Francúzsky futbalový tréner Hervé Renard sa po viac ako dekáde vrátil na pozíciu hlavného kouča reprezentácie afrického Pobrežia Slonoviny, ktorú v roku 2015 priviedol k prvenstvu na Africkom pohári národov.

Päťdesiatsedemročný Francúz na uvedenom poste nahradí Emerse Faeho, ktorý aj napriek tomu, že v roku 2024 dotiahol Pobrežie Slonoviny k titulu na APN a pod jeho taktovkou tím premiérovo postúpil na MS do vyraďovacej časti, prišiel o prácu. Afričania v šestnásťfinále podľahli Nórsku 1:2.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Renard mal na MS 2026 náročnú úlohu, keď po prvom súboji na turnaji prebral výber Tuniska. Nepodarilo sa mu však tím skonsolidovať po prehre 1:5 so Švédskom, v ďalších dueloch podľahol Japoncom 0:4 a Holanďanom 1:3.

Renard má bohaté skúsenosti s africkým futbalom. Pobrežie Slonoviny viedol v rokoch 2014 a 2015, okrem toho v roku 2012 priviedol Zambiu k emotívnemu zlatu na APN, pôsobil aj v Maroku, Ghane či Angole.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Svoju kariéru doplnil pôsobením na MS 2022 na lavičke Saudskej Arábie, ktorú v skupinovej časti doviedol k prekvapujúcemu víťazstvu nad Argentínou. V roku 2024 sa opäť ujal funkcie kouča pri národnom tíme Saudskej Arábie, no pred tohtoročným svetovým šampionátom ho odvolali.

Jeho prvou úlohou pri A-tíme Pobrežia Slonoviny bude domáci zápas v septembrovej kvalifikácii na Africký pohár národov 2027 proti Ghane.



Zdroj: SITA.sk - Francúz Renard sa po viac ako dekáde vracia na lavičku reprezentácie Pobrežia Slonoviny © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratia Žampovci odlietajú za snehom. Novozélandská misia rozhodne o ich štartovej pozícii vo Svetovom pohári
<< predchádzajúci článok
Infantino po stiahnutí kontroverzného investičného plánu čelí kritike, v Maroku však našiel podporu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 