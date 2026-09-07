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07. septembra 2026
Bratislava čelí masívnemu zahusťovaniu. Ako by riešili nárast obyvateľov kandidáti na primátora?
Tagy: Bratislava-Dúbravka Bratislava-Karlova Ves Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku MHD Bratislava Minister dopravy SR Primátor Bratislavy starostka Karlovej Vsi
Pribúdajú nové štvrte, do ktorých sa sťahujú ľudia z celého Slovenska a cesty v hlavnom meste bojujú s čoraz väčším náporom dopravy. Bratislava čelí za posledné roky masívnemu prírastku nových ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Pribúdajú nové štvrte, do ktorých sa sťahujú ľudia z celého Slovenska a cesty v hlavnom meste bojujú s čoraz väčším náporom dopravy.
Bratislava čelí za posledné roky masívnemu prírastku nových obyvateľov. Pribúdajú nové štvrte, do ktorých sa sťahujú ľudia z celého Slovenska a cesty v hlavnom meste bojujú s čoraz väčším náporom dopravy.
Mesto sa tak postupne zahusťuje a spolu s novou výstavbou rastie aj tlak na jeho infraštruktúru. SITA sa obrátila na kandidátov na primátora Bratislavy s otázkou, či je hlavné mesto dopravne a infraštruktúrne pripravené na ďalšie zahusťovanie.
"Nie, nie je. Mnohé časti mesta sú dopravne na hrane a každý ďalší projekt to len viac obnaží," uviedol minister dopravy Jozef Ráž. Odpoveďou podľa neho nie je zastaviť rozvoj, ale konečne stavať infraštruktúru.
"Mestu určite chýba kompletný obchvat, teda tunel Karpaty, rovnako potrebuje šiesty most, predĺženie električkových tratí aj do okrajovejších častí mesta, a tiež budovanie P+R parkovísk, ktoré by ľuďom prichádzajúcim do mesta autom umožnili prestup na rýchlu MHD," dodal kandidát na primátora.
Líder strany Dunaj Martin Winkler si myslí, že Bratislava je dopravne poddimenzovaná už dnes pri súčasnej hustote obyvateľstva.
"Potrebujeme zásadný rozvoj dopravnej infraštruktúry, inak o niekoľko rokov nastane kolaps dopravy v našom meste. Súčasné vedenie dopravnú situáciu ešte zhoršuje svojimi nekompetentnými zásahmi do plynulosti premávky. Toto pociťujú Bratislavčania na dennej báze," upozornil ďalší kandidát na primátora.
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová si rovnako myslí, že Bratislava nie je pripravená na ďalšie zahusťovanie. "Považujem za chybu povoľovať ďalšie masívne zahusťovanie bez toho, aby tomu zodpovedala dopravná a technická infraštruktúra," uviedla.
Na túto otázku by podľa nej mali dať odpoveď samotní občania Bratislavy, ktorí denne stoja v kolónach a v mnohých prípadoch práve preto, že dôležité dopravné riešenia sú robené bez občianskej participácie od stola, bez jasnej analýzy a koncepcie.
"Som za rozvoj Bratislavy, ale musí mať pravidlá. Verejná doprava, cestná sieť, parkovanie, školy, škôlky, zeleň a ďalšia občianska vybavenosť musia byť súčasťou plánovania od začiatku. Development nemôže privatizovať zisk a svoje náklady prenášať na obyvateľov mesta," dodala kandidátka na primátorku.
Podľa Ľubomíra Geciho záleží na tom, o ktorú lokalitu ide. "Osobne to vidím tak, že v Bratislave IV, teda Karlova Ves, Dúbravka a okolie, rozhodne pripravená nie je a už teraz vidíme obrovské dopravné problémy, ktoré z toho vyplývajú, preto úprimne nerozumiem prečo je tam výstavba stále povoľovaná. Iné lokality ako napríklad Mlynské nivy sú na zahusťovanie pripravené lepšie alebo budú v blízkej budúcnosti, napríklad vďaka výstavbe električkovej trate po Košickej a po Mlynských nivách po Bajkalskú," uviedol.
Z pohľadu súčasného primátora Matúša Valla je dôležitým chýbajúcim dopravným úsekom tzv. severná tangenta, ktorá by prepojila západné mestské časti so severnými a odľahčila Karloveskú, Šancovu a Račiansku ulicu.
"Nové trasovanie severnej tangenty pripravujeme a o jej podpore budeme rokovať s novou vládou," skonštatoval primátor, ktorý sa opätovne uchádza o svoju funkciu.
O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa svojej kandidatúry vzdala.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava čelí masívnemu zahusťovaniu. Ako by riešili nárast obyvateľov kandidáti na primátora? © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava čelí za posledné roky masívnemu prírastku nových obyvateľov. Pribúdajú nové štvrte, do ktorých sa sťahujú ľudia z celého Slovenska a cesty v hlavnom meste bojujú s čoraz väčším náporom dopravy.
Mesto sa tak postupne zahusťuje a spolu s novou výstavbou rastie aj tlak na jeho infraštruktúru. SITA sa obrátila na kandidátov na primátora Bratislavy s otázkou, či je hlavné mesto dopravne a infraštruktúrne pripravené na ďalšie zahusťovanie.
Výstavba infraštruktúry
"Nie, nie je. Mnohé časti mesta sú dopravne na hrane a každý ďalší projekt to len viac obnaží," uviedol minister dopravy Jozef Ráž. Odpoveďou podľa neho nie je zastaviť rozvoj, ale konečne stavať infraštruktúru.
"Mestu určite chýba kompletný obchvat, teda tunel Karpaty, rovnako potrebuje šiesty most, predĺženie električkových tratí aj do okrajovejších častí mesta, a tiež budovanie P+R parkovísk, ktoré by ľuďom prichádzajúcim do mesta autom umožnili prestup na rýchlu MHD," dodal kandidát na primátora.
Winkler: Potrebujeme rozvoj dopravnej infraštruktúry
Líder strany Dunaj Martin Winkler si myslí, že Bratislava je dopravne poddimenzovaná už dnes pri súčasnej hustote obyvateľstva.
"Potrebujeme zásadný rozvoj dopravnej infraštruktúry, inak o niekoľko rokov nastane kolaps dopravy v našom meste. Súčasné vedenie dopravnú situáciu ešte zhoršuje svojimi nekompetentnými zásahmi do plynulosti premávky. Toto pociťujú Bratislavčania na dennej báze," upozornil ďalší kandidát na primátora.
Šubová: Bratislava nie je pripravená na ďalšie zahusťovanie
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová si rovnako myslí, že Bratislava nie je pripravená na ďalšie zahusťovanie. "Považujem za chybu povoľovať ďalšie masívne zahusťovanie bez toho, aby tomu zodpovedala dopravná a technická infraštruktúra," uviedla.
Na túto otázku by podľa nej mali dať odpoveď samotní občania Bratislavy, ktorí denne stoja v kolónach a v mnohých prípadoch práve preto, že dôležité dopravné riešenia sú robené bez občianskej participácie od stola, bez jasnej analýzy a koncepcie.
"Som za rozvoj Bratislavy, ale musí mať pravidlá. Verejná doprava, cestná sieť, parkovanie, školy, škôlky, zeleň a ďalšia občianska vybavenosť musia byť súčasťou plánovania od začiatku. Development nemôže privatizovať zisk a svoje náklady prenášať na obyvateľov mesta," dodala kandidátka na primátorku.
Podľa Ľubomíra Geciho záleží na tom, o ktorú lokalitu ide. "Osobne to vidím tak, že v Bratislave IV, teda Karlova Ves, Dúbravka a okolie, rozhodne pripravená nie je a už teraz vidíme obrovské dopravné problémy, ktoré z toho vyplývajú, preto úprimne nerozumiem prečo je tam výstavba stále povoľovaná. Iné lokality ako napríklad Mlynské nivy sú na zahusťovanie pripravené lepšie alebo budú v blízkej budúcnosti, napríklad vďaka výstavbe električkovej trate po Košickej a po Mlynských nivách po Bajkalskú," uviedol.
Prepojenie západnej a severnej časti
Z pohľadu súčasného primátora Matúša Valla je dôležitým chýbajúcim dopravným úsekom tzv. severná tangenta, ktorá by prepojila západné mestské časti so severnými a odľahčila Karloveskú, Šancovu a Račiansku ulicu.
"Nové trasovanie severnej tangenty pripravujeme a o jej podpore budeme rokovať s novou vládou," skonštatoval primátor, ktorý sa opätovne uchádza o svoju funkciu.
O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa svojej kandidatúry vzdala.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava čelí masívnemu zahusťovaniu. Ako by riešili nárast obyvateľov kandidáti na primátora? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava-Dúbravka Bratislava-Karlova Ves Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku MHD Bratislava Minister dopravy SR Primátor Bratislavy starostka Karlovej Vsi
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