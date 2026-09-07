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07. septembra 2026
Trezor plný dolárov a razia u generálneho prokurátora. Ukrajinou otriasa ďalší korupčný škandál
Protikorupčné orgány vyšetrujú údajné krytie podvodných call centier a pranie špinavých peňazí v miliónových sumách. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odmietol obvinenia z korupcie ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Protikorupčné orgány vyšetrujú údajné krytie podvodných call centier a pranie špinavých peňazí v miliónových sumách.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odmietol obvinenia z korupcie po tom, ako protikorupční vyšetrovatelia cez víkend vykonali razie v jeho úrade v súvislosti s vyšetrovaním nelegálnych call centier. Kravčenko v nedeľu večer vyhlásil, že obvinenia sú „úplne nepodložené“, a poprel akékoľvek protiprávne konanie.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) v sobotu oznámili, že odhalili schému prania špinavých peňazí, ktorú podľa nich „viedol predstaviteľ úradu generálneho prokurátora“. V rámci vyšetrovania vykonali v úrade prehliadky.
Podľa vyšetrovateľov sieť prijímala peniaze za ochranu call centier, ktoré uskutočňovali telefonické podvody, a prala peniaze v miliónových sumách. Úplatky mali byť použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností.
NABU zverejnil fotografie trezoru naplneného balíkmi dolárových bankoviek a uviedol, že odhalil päť osôb zapojených do schémy. Ich mená však nezverejnil. Ukrajina sa už roky usiluje odstrániť korupciu, ktorá pretrváva aj počas ruskej invázie. Viaceré škandály zasiahli aj okruh spolupracovníkov prezidenta Volodymyra Zelenského.
Telefonické podvody sa počas viac ako štyroch rokov vojny výrazne rozšírili na Ukrajine aj v Rusku. Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Crime (GI-TOC) so sídlom vo Švajčiarsku pracuje v nelegálnych call centrách na Ukrajine približne 60-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Trezor plný dolárov a razia u generálneho prokurátora. Ukrajinou otriasa ďalší korupčný škandál © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odmietol obvinenia z korupcie po tom, ako protikorupční vyšetrovatelia cez víkend vykonali razie v jeho úrade v súvislosti s vyšetrovaním nelegálnych call centier. Kravčenko v nedeľu večer vyhlásil, že obvinenia sú „úplne nepodložené“, a poprel akékoľvek protiprávne konanie.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) v sobotu oznámili, že odhalili schému prania špinavých peňazí, ktorú podľa nich „viedol predstaviteľ úradu generálneho prokurátora“. V rámci vyšetrovania vykonali v úrade prehliadky.
Podľa vyšetrovateľov sieť prijímala peniaze za ochranu call centier, ktoré uskutočňovali telefonické podvody, a prala peniaze v miliónových sumách. Úplatky mali byť použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností.
NABU zverejnil fotografie trezoru naplneného balíkmi dolárových bankoviek a uviedol, že odhalil päť osôb zapojených do schémy. Ich mená však nezverejnil. Ukrajina sa už roky usiluje odstrániť korupciu, ktorá pretrváva aj počas ruskej invázie. Viaceré škandály zasiahli aj okruh spolupracovníkov prezidenta Volodymyra Zelenského.
Telefonické podvody sa počas viac ako štyroch rokov vojny výrazne rozšírili na Ukrajine aj v Rusku. Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Crime (GI-TOC) so sídlom vo Švajčiarsku pracuje v nelegálnych call centrách na Ukrajine približne 60-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Trezor plný dolárov a razia u generálneho prokurátora. Ukrajinou otriasa ďalší korupčný škandál © SITA Všetky práva vyhradené.
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