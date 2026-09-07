Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 7.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. septembra 2026

Trezor plný dolárov a razia u generálneho prokurátora. Ukrajinou otriasa ďalší korupčný škandál


Tagy: Korupcia Razie

Protikorupčné orgány vyšetrujú údajné krytie podvodných call centier a pranie špinavých peňazí v miliónových sumách. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odmietol obvinenia z korupcie ...



Zdieľať
gettyimages 1035346976 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Protikorupčné orgány vyšetrujú údajné krytie podvodných call centier a pranie špinavých peňazí v miliónových sumách.


Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odmietol obvinenia z korupcie po tom, ako protikorupční vyšetrovatelia cez víkend vykonali razie v jeho úrade v súvislosti s vyšetrovaním nelegálnych call centier. Kravčenko v nedeľu večer vyhlásil, že obvinenia sú „úplne nepodložené“, a poprel akékoľvek protiprávne konanie.

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) v sobotu oznámili, že odhalili schému prania špinavých peňazí, ktorú podľa nich „viedol predstaviteľ úradu generálneho prokurátora“. V rámci vyšetrovania vykonali v úrade prehliadky.

Podľa vyšetrovateľov sieť prijímala peniaze za ochranu call centier, ktoré uskutočňovali telefonické podvody, a prala peniaze v miliónových sumách. Úplatky mali byť použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností.

NABU zverejnil fotografie trezoru naplneného balíkmi dolárových bankoviek a uviedol, že odhalil päť osôb zapojených do schémy. Ich mená však nezverejnil. Ukrajina sa už roky usiluje odstrániť korupciu, ktorá pretrváva aj počas ruskej invázie. Viaceré škandály zasiahli aj okruh spolupracovníkov prezidenta Volodymyra Zelenského.

Telefonické podvody sa počas viac ako štyroch rokov vojny výrazne rozšírili na Ukrajine aj v Rusku. Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Crime (GI-TOC) so sídlom vo Švajčiarsku pracuje v nelegálnych call centrách na Ukrajine približne 60-tisíc ľudí.




Fotogaléria k článku:

















11 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Trezor plný dolárov a razia u generálneho prokurátora. Ukrajinou otriasa ďalší korupčný škandál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Razie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislava čelí masívnemu zahusťovaniu. Ako by riešili nárast obyvateľov kandidáti na primátora?
<< predchádzajúci článok
Ústavný súd dal Drličkovi za pravdu. Bývalý riaditeľ SND môže opäť komentovať a kritizovať Šimkovičovú

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 