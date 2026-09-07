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07. septembra 2026

Fico sa zastal výsledku AfD v Nemecku. Nehodnoťme ho ako koniec demokracie či niečo hrôzostrašné


Tagy: nemecké voľby predseda hnutia Republika Premiér Slovenskej republiky víťazstvo

Premiér si želá, aby víťazstvo AfD v nemeckých regionálnych voľbách neviedlo k ponuke vojny s Ruskom s cieľom prekryť prehru vládnych strán. Premiér Robert Fico ...



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6a98472f6f324486372018 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Premiér si želá, aby víťazstvo AfD v nemeckých regionálnych voľbách neviedlo k ponuke vojny s Ruskom s cieľom prekryť prehru vládnych strán.


Premiér Robert Fico si želá, aby víťazstvo AfD v nemeckých regionálnych voľbách neviedlo k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Uviedol to na sociálnej sieti. „Lebo ako sa podľa starej pravdy hovorí - Nemecko nerobí malé chyby,“ napísal Fico.

AfD suverénne vyhrala v Sasku-Anhaltsku


Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko suverénne vyhrala v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Podľa premiéra je to suverénne rozhodnutie voliča v suverénnej krajine, preto sa nepatrí volebný výsledok komentovať „ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné“.

„Vo všeobecnosti platí, že ak vládnuce strany zlyhávajú pri nelegálnej migrácii, sú militantné a podporujú vojny a nechcú priznať hrozivý dopad európskej klimatickej politiky na konkurencieschopnosť, tak prehrávajú a sú nahrádzané inými stranami ponúkajúcimi často jednoduché, ale predsa len riešenia,“ uviedol Fico.

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Predseda hnutia Republika Milan Uhrík v reakcii pod Ficovým statusom napísal, že zdrvujúce víťazstvo AfD je jasnou fackou Merzovi, Leyenovej a ich politike vojny, Green Dealu a multikulturalizmu. „Držím našej parnerskej strane AfD palce v záchrane toho, čo sa ešte zachrániť dá…,“ dodal Uhrík.

AfD dosiahla svoj doteraz najväčší úspech


Protiimigračná AfD dosiahla v nedeľu svoj doteraz najväčší úspech, keď v Sasku‑Anhaltsku získala podľa projekcií verejnoprávnych médií 44 percent hlasov, zatiaľ čo stredopravá CDU len približne 18 percent. Triumf pri urnách dostal protrumpovskú a Moskve naklonenú AfD, ktorú nemecká kontrarozviedka oficiálne vedie ako „pravicovo extrémistickú“, na dosah možnosti viesť svoj prvý krajinský kabinet. Výsledok vyvolal šok v celom Nemecku, ktoré sa v povojnovom období dokázalo vyhýbať nástupu extrémistických strán.

Politológ Oliver Lembcke z Rúrskej univerzity v Bochume upozornil, že výsledok je „viac než len vážna volebná porážka CDU“. „Sme svedkami tektonického posunu v straníckom systéme,“ povedal. „Protestná a opozičná strana sa, prinajmenšom v častiach východného Nemecka, mení na stranu s realistickou vyhliadkou na moc.“


AfD, založená v roku 2013 ako euroskeptická protestná strana, sa rýchlo pretransformovala na islamofóbne a protiimigračné politické zoskupenie, ktorá ostro vystupovalo proti politike otvorených dverí bývalej kancelárky z CDU Angely Merkelovej.




Zdroj: SITA.sk - Fico sa zastal výsledku AfD v Nemecku. Nehodnoťme ho ako koniec demokracie či niečo hrôzostrašné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nemecké voľby predseda hnutia Republika Premiér Slovenskej republiky víťazstvo
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