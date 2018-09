Rezort hospodárstva chce rozšíriť dotácie o podporu elektromobility

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas 34. schôdze NR SR 19. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Rezort hospodárstva chce rozšíriť poskytovanie dotácií o oblasť podpory rozvoja elektromobility. Navrhuje to v novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, o ktorej diskutovalo plénum Národnej rady (NR) SR v úvode siedmeho rokovacieho dňa 34. schôdze parlamentu.Novelou by sa mal zároveň rozšíriť okruh oprávnených prijímateľov dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa a súčasne by sa malo rozšíriť poskytovanie dotácií pre projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie pre malé a stredné podniky a taktiež samosprávy na celom území Slovenskej republiky. Právna norma má tiež za cieľ vytvoriť podmienky na podporu najmenej rozvinutých okresov.apeloval minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) na poslancov.Podľa opozičnej poslankyne Jany Kiššovej (SaS) však tento návrh neprináša systémové zmeny alebo nové nástroje, ktoré by pomohli vyrovnať regionálne rozdiely.zdôraznila v pléne.O tom, že sa nedarí tento cieľ napĺňať, svedčí podľa nej fakt, že miera nezamestnanosti v týchto okresoch klesá oveľa pomalšie, a rovnako pomalšie rastie aj mzda.uviedla Kiššová.Pripomenula, že tento návrh zákona sa mení za posledné dva roky už druhýkrát.adresovala ministrovi Žigovi.Po prerokovaní tohto bodu programu čakajú na poslancov ďalšie neprediskutované body, napríklad návrh na legalizáciu pálenia alkoholu pre súkromnú spotrebu. Dopoludnia majú hovoriť aj o voľbe členov Správnej rady Ústavu pamäti národa.