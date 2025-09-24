|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. septembra 2025
Bratislava hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest, opäť skončila na dne rebríčka
Tagy: Hospodárenie konsolidácia Rating
Bratislava v roku 2024 hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau a ich ...
Zdieľať
24.9.2025 (SITA.sk) -
Bratislava v roku 2024 hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau a ich i-Ratingu. Z celkovo posudzovaných 2 846 obcí a miest získalo najlepšie ohodnotenie (stupeň A) 223 samospráv. Bratislave sa nepodarilo zbaviť negatívneho prvenstva. Rebríček najhoršie hospodáriacich krajských miest viedla aj v roku 2023, dokonca so stupňom C mínus.
Zo všetkých miest a obcí sa na čele rebríčka roku 2024 ocitla obec Nolčovo z okresu Martin, len s 254 obyvateľmi. Na opačnom konci so stupňom C mínus sa ocitli Radnovce z okresu Rimavská Sobota, Olováry z okresu Veľký Krtíš, či Orovnica z okresu Žarnovica. V priebehu roku 2024 nebol zavedený ozdravný režim v žiadnej obci, avšak od 1. decembra 2023 hospodári v ozdravnom režime obec Gortva z okresu Rimavská Sobota.
Nútená správa (najnižší stupeň D) nebola v roku 2024 zavedená v žiadnej obci, ale Bratislava – Devín hospodári od 23. septembra 2023 v režime konsolidácie a v nútenej správe pokračovala obec Švedlár z okresu Gelnica. „Obce s dosiahnutým stupňom C a C mínus obvykle prestávajú byť úverovateľné, respektíve sú im poskytované bankové úvery s vyššími úrokmi ako obciam a mestám v ratingových stupňoch A až C plus, ktorých bolo 2 426, čo predstavuje vyše 85 percent," vysvetlila spoločnosť.
Stupeň C mínus, ktorým sa označujú veľmi podpriemerné samosprávy s vysokou mierou zadlženia, finančnej nestability a vysokým rizikom splácať svoje záväzky, dosiahlo celkovo 196 samospráv (6,9 percenta). „Z krajských miest sa v kategórii C ocitla Bratislava, ktorá mala takmer 49-percentný celkový dlh v pomere ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roku a 1,6-percentné záväzky po lehote splatnosti ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roku," konštatuje spoločnosť.
Najlepšie hospodáriacim krajským mestom sa v roku 2024 ako aj v roku 2023 stal Trenčín so stupňom B mínus. Jeho celková zadlženosť bola 14,3 percenta a nevykazoval žiadne záväzky po lehote splatnosti. Zvyšných šesť krajov vrátane Košíc dosiahlo stupeň C plus.
„Veľké mestá už zo svojej povahy dosahujú nižšie ratingy, lebo ich príjmy nepostačujú na financovanie vlastných a prenesených kompetencií bez dostatočného krytia zo strany štátu," vysvetlila hlavná analytička CRIF Jana Marková. Aby veľké mestá zabezpečili bežné fungovanie a investície, čerpajú rôzne bankové úvery a výpomoci, preto je ich zadlženosť obvykle vyššia ako v obciach a menších mestách. To sa negatívne prejaví aj v iných ukazovateľoch, ktoré vstupujú do výpočtu ratingových stupňov.
„K zlepšeniu hospodárenia krajských aj iných miest by prispeli úspory na platoch zamestnancov prepustených pre nadbytočnosť, dôsledné vymáhanie pohľadávok, napríklad dane z nehnuteľnosti, ďalších miestnych daní a poplatkov," dodáva analytička s tým, že vzhľadom na zníženie príjmov zo strany štátu musia samosprávy prijímať aj nepopulárne opatrenia. Napríklad Bratislava zvýšila v roku 2024 dve z miestnych daní - daň z ubytovania a z nehnuteľností.
Údaje a závery z analýzy hospodárenia samospráv vychádzajú z verejne dostupných informácií poskytnutých samosprávami na webovej stránke www.rozpocet.sk, ktorej prevádzkovateľom je Ministerstvo financií SR a na webových stránkach samospráv.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest, opäť skončila na dne rebríčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava v roku 2024 hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau a ich i-Ratingu. Z celkovo posudzovaných 2 846 obcí a miest získalo najlepšie ohodnotenie (stupeň A) 223 samospráv. Bratislave sa nepodarilo zbaviť negatívneho prvenstva. Rebríček najhoršie hospodáriacich krajských miest viedla aj v roku 2023, dokonca so stupňom C mínus.
Malé obce na dvoch póloch rebríčka
Zo všetkých miest a obcí sa na čele rebríčka roku 2024 ocitla obec Nolčovo z okresu Martin, len s 254 obyvateľmi. Na opačnom konci so stupňom C mínus sa ocitli Radnovce z okresu Rimavská Sobota, Olováry z okresu Veľký Krtíš, či Orovnica z okresu Žarnovica. V priebehu roku 2024 nebol zavedený ozdravný režim v žiadnej obci, avšak od 1. decembra 2023 hospodári v ozdravnom režime obec Gortva z okresu Rimavská Sobota.
Nútená správa (najnižší stupeň D) nebola v roku 2024 zavedená v žiadnej obci, ale Bratislava – Devín hospodári od 23. septembra 2023 v režime konsolidácie a v nútenej správe pokračovala obec Švedlár z okresu Gelnica. „Obce s dosiahnutým stupňom C a C mínus obvykle prestávajú byť úverovateľné, respektíve sú im poskytované bankové úvery s vyššími úrokmi ako obciam a mestám v ratingových stupňoch A až C plus, ktorých bolo 2 426, čo predstavuje vyše 85 percent," vysvetlila spoločnosť.
Samosprávy s vysokým rizikom
Stupeň C mínus, ktorým sa označujú veľmi podpriemerné samosprávy s vysokou mierou zadlženia, finančnej nestability a vysokým rizikom splácať svoje záväzky, dosiahlo celkovo 196 samospráv (6,9 percenta). „Z krajských miest sa v kategórii C ocitla Bratislava, ktorá mala takmer 49-percentný celkový dlh v pomere ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roku a 1,6-percentné záväzky po lehote splatnosti ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roku," konštatuje spoločnosť.
Najlepšie hospodáriacim krajským mestom sa v roku 2024 ako aj v roku 2023 stal Trenčín so stupňom B mínus. Jeho celková zadlženosť bola 14,3 percenta a nevykazoval žiadne záväzky po lehote splatnosti. Zvyšných šesť krajov vrátane Košíc dosiahlo stupeň C plus.
Prečo majú veľké mestá horšie výsledky
„Veľké mestá už zo svojej povahy dosahujú nižšie ratingy, lebo ich príjmy nepostačujú na financovanie vlastných a prenesených kompetencií bez dostatočného krytia zo strany štátu," vysvetlila hlavná analytička CRIF Jana Marková. Aby veľké mestá zabezpečili bežné fungovanie a investície, čerpajú rôzne bankové úvery a výpomoci, preto je ich zadlženosť obvykle vyššia ako v obciach a menších mestách. To sa negatívne prejaví aj v iných ukazovateľoch, ktoré vstupujú do výpočtu ratingových stupňov.
„K zlepšeniu hospodárenia krajských aj iných miest by prispeli úspory na platoch zamestnancov prepustených pre nadbytočnosť, dôsledné vymáhanie pohľadávok, napríklad dane z nehnuteľnosti, ďalších miestnych daní a poplatkov," dodáva analytička s tým, že vzhľadom na zníženie príjmov zo strany štátu musia samosprávy prijímať aj nepopulárne opatrenia. Napríklad Bratislava zvýšila v roku 2024 dve z miestnych daní - daň z ubytovania a z nehnuteľností.
Údaje a závery z analýzy hospodárenia samospráv vychádzajú z verejne dostupných informácií poskytnutých samosprávami na webovej stránke www.rozpocet.sk, ktorej prevádzkovateľom je Ministerstvo financií SR a na webových stránkach samospráv.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest, opäť skončila na dne rebríčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hospodárenie konsolidácia Rating
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade
Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade
<< predchádzajúci článok
Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve autá, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO
Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve autá, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO