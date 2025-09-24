Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

24. septembra 2025

Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade


Tagy: EXPO 2027 v Belehrade

Vláda na stredajšom zasadnutí vymenovala za generálneho komisára pre svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade predsedu Rady slovenských exportérov Lukáša Parízka. V minulosti ...



Zdieľať
lukas parizek 676x432 24.9.2025 (SITA.sk) - Vláda na stredajšom zasadnutí vymenovala za generálneho komisára pre svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade predsedu Rady slovenských exportérov Lukáša Parízka. V minulosti Parízek pôsobil aj ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí či osobitný predstaviteľ pre slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019.

Účasť Slovenska na Svetovej výstave EXPO vo všeobecnosti vnímam ako skvelú príležitosť odprezentovať potenciál našej krajiny v turistickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti a považujem to za súčasť ekonomickej diplomacie a exportu, čomu sa dlhodobo venujem.

— Lukáš Parízek.

Nasledujúce funkčné obdobie bude nový generálny komisár plniť najmä úlohy spojené s prípravou a realizáciou expozície. „Táto výstava predstavuje významnú príležitosť pre Slovenskú republiku prezentovať svoje inovatívne riešenia, kultúru a potenciál v oblasti športu, cestovného ruchu, kreatívneho priemyslu a udržateľného rozvoja na medzinárodnej scéne, v rámci regiónu, s ktorým nás spája historická blízkosť a dlhodobá spolupráca. Organizátor EXPO 2027 Belehrad očakáva priemernú návštevnosť výstavy v počte viac ako 4 000 000 návštevníkov a organizovanie vyše 8 000 podujatí." uvádza sa v predloženom materiáli.

Medzinárodná špecializovaná výstava EXPO 2027 Belehrad je medzinárodným výstavným podujatím, ktoré bolo schválené Medzinárodným úradom pre výstavníctvo (BIE) dňa 21. júna 2023 na 172. zasadnutí Valného zhromaždenia BIE v Paríži na základe Konvencie o medzinárodných výstavách.


Zdroj: SITA.sk - Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: EXPO 2027 v Belehrade
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tréneri si od budúceho roka finančne polepšia, Sociálna poisťovňa zavádza odpočítateľnú položku
<< predchádzajúci článok
Bratislava hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest, opäť skončila na dne rebríčka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 