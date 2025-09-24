|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Denník - Správy
24. septembra 2025
Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade
Vláda na stredajšom zasadnutí vymenovala za generálneho komisára pre svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade predsedu Rady slovenských exportérov Lukáša Parízka. V minulosti ...
24.9.2025 (SITA.sk) - Vláda na stredajšom zasadnutí vymenovala za generálneho komisára pre svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade predsedu Rady slovenských exportérov Lukáša Parízka. V minulosti Parízek pôsobil aj ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí či osobitný predstaviteľ pre slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019.
Nasledujúce funkčné obdobie bude nový generálny komisár plniť najmä úlohy spojené s prípravou a realizáciou expozície. „Táto výstava predstavuje významnú príležitosť pre Slovenskú republiku prezentovať svoje inovatívne riešenia, kultúru a potenciál v oblasti športu, cestovného ruchu, kreatívneho priemyslu a udržateľného rozvoja na medzinárodnej scéne, v rámci regiónu, s ktorým nás spája historická blízkosť a dlhodobá spolupráca. Organizátor EXPO 2027 Belehrad očakáva priemernú návštevnosť výstavy v počte viac ako 4 000 000 návštevníkov a organizovanie vyše 8 000 podujatí." uvádza sa v predloženom materiáli.
Medzinárodná špecializovaná výstava EXPO 2027 Belehrad je medzinárodným výstavným podujatím, ktoré bolo schválené Medzinárodným úradom pre výstavníctvo (BIE) dňa 21. júna 2023 na 172. zasadnutí Valného zhromaždenia BIE v Paríži na základe Konvencie o medzinárodných výstavách.
Zdroj: SITA.sk - Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.
Účasť Slovenska na Svetovej výstave EXPO vo všeobecnosti vnímam ako skvelú príležitosť odprezentovať potenciál našej krajiny v turistickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti a považujem to za súčasť ekonomickej diplomacie a exportu, čomu sa dlhodobo venujem.
