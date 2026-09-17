Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 17.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2026

Bratislava hostila prvú zastávku kampane Visit Serbia, chcú podporiť spoluprácu pred EXPO 2027 v Belehrade


Tagy: Cestovný ruch EXPO 2027 v Belehrade Podnikateľské prostredie v SR

Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá. Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit ...



Zdieľať
lukas parizek jagoda lazarevic scaled 1 676x439 17.9.2026 (SITA.sk) - Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá.


Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko chce prostredníctvom kampane prilákať viac turistov a podporiť spoluprácu so zahraničnými partnermi pred EXPO 2027 v Belehrade.

Podujatie v Bratislave spojilo slovenské a srbské cestovné kancelárie, touroperátorov a podnikateľov. Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá.

Účasť viac ako 135 krajín


EXPO 2027 Belehrad sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Hlavnou témou bude „Hra pre ľudstvo: Šport a hudba pre všetkých." Organizátori očakávajú milióny návštevníkov a účasť už potvrdilo viac ako 135 krajín.

Slovensko sa na prípravách podieľa aktívne a ako prvá krajina podpísalo zmluvu o účasti na EXPO 2027. Slovenská republika bude mať v Belehrade vlastný pavilón, v ktorom predstaví svoju kultúru, cestovný ruch, inovácie a podnikateľské prostredie.

Príležitosť pre Slovensko


EXPO môže byť príležitosťou aj pre slovenské firmy. Srbsko patrí medzi významných obchodných partnerov Slovenska v regióne západného Balkánu. Počas príprav sa preto plánujú podnikateľské návštevy a stretnutia slovenských a srbských firiem.

Podujatie môže pomôcť aj slovenskému cestovnému ruchu. Do regiónu prídu návštevníci z rôznych krajín sveta, čo vytvára možnosť predstaviť im aj Slovensko. Cieľom je prilákať viac zahraničných turistov a vytvoriť nové spolupráce medzi cestovnými kanceláriami a ďalšími partnermi.

Súčasťou EXPO 2027 budú národné pavilóny, kultúrne a športové programy, odborné podujatia a obchodné stretnutia. Prvá fáza predaja vstupeniek sa začala 15. septembra.

Kampaň Visit Serbia bude pokračovať aj v ďalších krajinách. Jej cieľom je podporiť cestovný ruch, vytvárať nové turistické produkty a rozvíjať obchodné partnerstvá pred začiatkom EXPO 2027.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava hostila prvú zastávku kampane Visit Serbia, chcú podporiť spoluprácu pred EXPO 2027 v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch EXPO 2027 v Belehrade Podnikateľské prostredie v SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Svet kráča k bránam pekla, myslí si Babiš. Vyzýva na rokovanie Putina so Zelenským
<< predchádzajúci článok
Kráľ Karol III. vracia úder bratovi princeznej Diany, spor otriasol Buckinghamským palácom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 