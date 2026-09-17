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17. septembra 2026
Bratislava hostila prvú zastávku kampane Visit Serbia, chcú podporiť spoluprácu pred EXPO 2027 v Belehrade
Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá. Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá.
Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko chce prostredníctvom kampane prilákať viac turistov a podporiť spoluprácu so zahraničnými partnermi pred EXPO 2027 v Belehrade.
Podujatie v Bratislave spojilo slovenské a srbské cestovné kancelárie, touroperátorov a podnikateľov. Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá.
EXPO 2027 Belehrad sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Hlavnou témou bude „Hra pre ľudstvo: Šport a hudba pre všetkých." Organizátori očakávajú milióny návštevníkov a účasť už potvrdilo viac ako 135 krajín.
Slovensko sa na prípravách podieľa aktívne a ako prvá krajina podpísalo zmluvu o účasti na EXPO 2027. Slovenská republika bude mať v Belehrade vlastný pavilón, v ktorom predstaví svoju kultúru, cestovný ruch, inovácie a podnikateľské prostredie.
EXPO môže byť príležitosťou aj pre slovenské firmy. Srbsko patrí medzi významných obchodných partnerov Slovenska v regióne západného Balkánu. Počas príprav sa preto plánujú podnikateľské návštevy a stretnutia slovenských a srbských firiem.
Podujatie môže pomôcť aj slovenskému cestovnému ruchu. Do regiónu prídu návštevníci z rôznych krajín sveta, čo vytvára možnosť predstaviť im aj Slovensko. Cieľom je prilákať viac zahraničných turistov a vytvoriť nové spolupráce medzi cestovnými kanceláriami a ďalšími partnermi.
Súčasťou EXPO 2027 budú národné pavilóny, kultúrne a športové programy, odborné podujatia a obchodné stretnutia. Prvá fáza predaja vstupeniek sa začala 15. septembra.
Kampaň Visit Serbia bude pokračovať aj v ďalších krajinách. Jej cieľom je podporiť cestovný ruch, vytvárať nové turistické produkty a rozvíjať obchodné partnerstvá pred začiatkom EXPO 2027.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava hostila prvú zastávku kampane Visit Serbia, chcú podporiť spoluprácu pred EXPO 2027 v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko chce prostredníctvom kampane prilákať viac turistov a podporiť spoluprácu so zahraničnými partnermi pred EXPO 2027 v Belehrade.
Podujatie v Bratislave spojilo slovenské a srbské cestovné kancelárie, touroperátorov a podnikateľov. Súčasťou programu boli prezentácie, diskusie a B2B stretnutia, ktorých cieľom bolo vytvoriť nové obchodné partnerstvá.
Účasť viac ako 135 krajín
EXPO 2027 Belehrad sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Hlavnou témou bude „Hra pre ľudstvo: Šport a hudba pre všetkých." Organizátori očakávajú milióny návštevníkov a účasť už potvrdilo viac ako 135 krajín.
Slovensko sa na prípravách podieľa aktívne a ako prvá krajina podpísalo zmluvu o účasti na EXPO 2027. Slovenská republika bude mať v Belehrade vlastný pavilón, v ktorom predstaví svoju kultúru, cestovný ruch, inovácie a podnikateľské prostredie.
Príležitosť pre Slovensko
EXPO môže byť príležitosťou aj pre slovenské firmy. Srbsko patrí medzi významných obchodných partnerov Slovenska v regióne západného Balkánu. Počas príprav sa preto plánujú podnikateľské návštevy a stretnutia slovenských a srbských firiem.
Podujatie môže pomôcť aj slovenskému cestovnému ruchu. Do regiónu prídu návštevníci z rôznych krajín sveta, čo vytvára možnosť predstaviť im aj Slovensko. Cieľom je prilákať viac zahraničných turistov a vytvoriť nové spolupráce medzi cestovnými kanceláriami a ďalšími partnermi.
Súčasťou EXPO 2027 budú národné pavilóny, kultúrne a športové programy, odborné podujatia a obchodné stretnutia. Prvá fáza predaja vstupeniek sa začala 15. septembra.
Kampaň Visit Serbia bude pokračovať aj v ďalších krajinách. Jej cieľom je podporiť cestovný ruch, vytvárať nové turistické produkty a rozvíjať obchodné partnerstvá pred začiatkom EXPO 2027.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava hostila prvú zastávku kampane Visit Serbia, chcú podporiť spoluprácu pred EXPO 2027 v Belehrade © SITA Všetky práva vyhradené.
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