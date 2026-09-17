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17. septembra 2026

Svet kráča k bránam pekla, myslí si Babiš. Vyzýva na rokovanie Putina so Zelenským


Tagy: európska bezpečnosť Mierové rokovania Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Český premiér vyzval Európu a USA, aby dostali ruského a ukrajinského prezidenta k rokovaciemu stolu a ukončili vojnu. Cesta, po ktorej dnes kráča svet, podľa českého premiéra



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france_russia_ukraine_war_45438 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Český premiér vyzval Európu a USA, aby dostali ruského a ukrajinského prezidenta k rokovaciemu stolu a ukončili vojnu.


Cesta, po ktorej dnes kráča svet, podľa českého premiéra Andreja Babiša nevedie k bezpečnosti, ale k „bránam pekla“ a tretej svetovej vojne, informoval portál Novinky.cz.

Babiš na Pražskom obrannom samite upozornil, že vojna na Ukrajine trvá už 1666 dní, teda o 99 dní dlhšie než prvá svetová vojna.

„Nebojím sa to povedať nahlas. Cesta, po ktorej teraz svet kráča, nevedie k bezpečnosti, ale priamo k bránam pekla. Vedie nás k tretej svetovej vojne,“ vyhlásil.

Mier a zbrojenie


Európa podľa Babiša musí spolu so Spojenými štátmi dostať ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k rokovaciemu stolu.

Kritizoval pritom podľa neho nedostatočný dôraz na mier a „nekonečnú pasivitu“ sprevádzanú tlačovými vyhláseniami.

Babiš zároveň oprášil návrh európskeho systému protiraketovej obrany Euro Patriot. „Musíme sa poučiť z vojny na Ukrajine a hľadať riešenia najmä v oblasti obrany proti balistickým raketám,“ povedal.

Spoľahlivý partner


Európa však už využíva integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO NATINAMDS, ktorý prepája radary, veliteľské centrá, lietadlá a pozemné systémy.

Babiš zdôraznil, že Česko zostáva spoľahlivým partnerom NATO aj Európskej únie (EÚ), no zároveň chce podľa neho otvorene hovoriť o tom, „kam Európa smeruje a čo je potrebné urobiť“.


Zdroj: SITA.sk - Svet kráča k bránam pekla, myslí si Babiš. Vyzýva na rokovanie Putina so Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť Mierové rokovania Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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