Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 17.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. septembra 2026

Kráľ Karol III. vracia úder bratovi princeznej Diany, spor otriasol Buckinghamským palácom


Tagy: Buckinghamský palác Memoáre Škandál

Charles Spencer tvrdí, že budúci kráľ po smrti Diany povedal, že sa na ňu „čoskoro zabudne“, palác spochybnil jeho spomienky. Britský kráľ Karol III. ...



Zdieľať
britain_princess_diana_36023 19ca19776fbb4417afbb5ef9676792c7 676x497 17.9.2026 (SITA.sk) - Charles Spencer tvrdí, že budúci kráľ po smrti Diany povedal, že sa na ňu „čoskoro zabudne“, palác spochybnil jeho spomienky.


Britský kráľ Karol III. podnikol nezvyčajný krok a prostredníctvom Buckinghamského paláca ostro reagoval na tvrdenia brata princeznej Diany Charlesa Spencera, podľa ktorého sa po jej smrti v roku 1997 správal necitlivo.

Spencer v pripravovaných pamätiach Swan Song: Diana, My Sister (Labutia pieseň: Moja sestra Diana) tvrdí, že niekoľko dní po tragickej smrti Diany mu vtedy ešte princ Charles povedal: „Vôbec nepochybuj, čoskoro na ňu zabudneme.“

Pobúrený palác


Palác, ktorý knihy členov či príbuzných kráľovskej rodiny zvyčajne nekomentuje, vydal neobyčajne dôrazné stanovisko.

„Jeho Veličenstvo si uvedomuje, že bolesť zo straty súrodenca môže zahmliť rozum, ovplyvniť úsudok a zafarbiť spomienky spôsobom, ktorý si iní ani po mnohých rokoch neuvedomujú,“ uviedol hovorca.

Spencer ďalej tvrdí, že sa s Charlesom prudko pohádal o tom, či majú vtedy 15-ročný William a 12-ročný Harry kráčať za matkinou rakvou.

Podľa neho by si to Diana neželala. Obaja princovia neskôr verejne hovorili o tom, aká traumatizujúca pre nich pohrebná procesia bola.

Kráľ sa tak nevyjadruje


Diana zahynula vo veku 36 rokov pri autonehode v Paríži, keď sa jej vozidlo snažilo uniknúť paparacom.

Jej smrť vyvolala v Británii obrovskú vlnu smútku a kritiku monarchie za nedostatok empatie.

Bývalý Charlesov hovorca Julian Payne uviedol, že údajnému výroku neverí, pretože takýto slovník u svojho niekdajšieho šéfa nespoznáva.

Spencerove pamäti vyjdú budúci týždeň. Britské médiá očakávajú ďalšie úryvky, ktoré môžu znovu otvoriť citlivé kapitoly búrlivého manželstva Charlesa a Diany z rokov 1981 až 1996.

 


Zdroj: SITA.sk - Kráľ Karol III. vracia úder bratovi princeznej Diany, spor otriasol Buckinghamským palácom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Buckinghamský palác Memoáre Škandál
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislava hostila prvú zastávku kampane Visit Serbia, chcú podporiť spoluprácu pred EXPO 2027 v Belehrade
<< predchádzajúci článok
Hudobné leto Trenčianske Teplice ukončilo jubilejný 80. ročník, na desiatich koncertoch privítalo takmer 2 400 návštevníkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 