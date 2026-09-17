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17. septembra 2026
Kráľ Karol III. vracia úder bratovi princeznej Diany, spor otriasol Buckinghamským palácom
Charles Spencer tvrdí, že budúci kráľ po smrti Diany povedal, že sa na ňu „čoskoro zabudne“, palác spochybnil jeho spomienky. Britský kráľ Karol III. ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Charles Spencer tvrdí, že budúci kráľ po smrti Diany povedal, že sa na ňu „čoskoro zabudne“, palác spochybnil jeho spomienky.
Britský kráľ Karol III. podnikol nezvyčajný krok a prostredníctvom Buckinghamského paláca ostro reagoval na tvrdenia brata princeznej Diany Charlesa Spencera, podľa ktorého sa po jej smrti v roku 1997 správal necitlivo.
Spencer v pripravovaných pamätiach Swan Song: Diana, My Sister (Labutia pieseň: Moja sestra Diana) tvrdí, že niekoľko dní po tragickej smrti Diany mu vtedy ešte princ Charles povedal: „Vôbec nepochybuj, čoskoro na ňu zabudneme.“
Palác, ktorý knihy členov či príbuzných kráľovskej rodiny zvyčajne nekomentuje, vydal neobyčajne dôrazné stanovisko.
„Jeho Veličenstvo si uvedomuje, že bolesť zo straty súrodenca môže zahmliť rozum, ovplyvniť úsudok a zafarbiť spomienky spôsobom, ktorý si iní ani po mnohých rokoch neuvedomujú,“ uviedol hovorca.
Spencer ďalej tvrdí, že sa s Charlesom prudko pohádal o tom, či majú vtedy 15-ročný William a 12-ročný Harry kráčať za matkinou rakvou.
Podľa neho by si to Diana neželala. Obaja princovia neskôr verejne hovorili o tom, aká traumatizujúca pre nich pohrebná procesia bola.
Diana zahynula vo veku 36 rokov pri autonehode v Paríži, keď sa jej vozidlo snažilo uniknúť paparacom.
Jej smrť vyvolala v Británii obrovskú vlnu smútku a kritiku monarchie za nedostatok empatie.
Bývalý Charlesov hovorca Julian Payne uviedol, že údajnému výroku neverí, pretože takýto slovník u svojho niekdajšieho šéfa nespoznáva.
Spencerove pamäti vyjdú budúci týždeň. Britské médiá očakávajú ďalšie úryvky, ktoré môžu znovu otvoriť citlivé kapitoly búrlivého manželstva Charlesa a Diany z rokov 1981 až 1996.
Zdroj: SITA.sk - Kráľ Karol III. vracia úder bratovi princeznej Diany, spor otriasol Buckinghamským palácom © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský kráľ Karol III. podnikol nezvyčajný krok a prostredníctvom Buckinghamského paláca ostro reagoval na tvrdenia brata princeznej Diany Charlesa Spencera, podľa ktorého sa po jej smrti v roku 1997 správal necitlivo.
Spencer v pripravovaných pamätiach Swan Song: Diana, My Sister (Labutia pieseň: Moja sestra Diana) tvrdí, že niekoľko dní po tragickej smrti Diany mu vtedy ešte princ Charles povedal: „Vôbec nepochybuj, čoskoro na ňu zabudneme.“
Pobúrený palác
Palác, ktorý knihy členov či príbuzných kráľovskej rodiny zvyčajne nekomentuje, vydal neobyčajne dôrazné stanovisko.
„Jeho Veličenstvo si uvedomuje, že bolesť zo straty súrodenca môže zahmliť rozum, ovplyvniť úsudok a zafarbiť spomienky spôsobom, ktorý si iní ani po mnohých rokoch neuvedomujú,“ uviedol hovorca.
Spencer ďalej tvrdí, že sa s Charlesom prudko pohádal o tom, či majú vtedy 15-ročný William a 12-ročný Harry kráčať za matkinou rakvou.
Podľa neho by si to Diana neželala. Obaja princovia neskôr verejne hovorili o tom, aká traumatizujúca pre nich pohrebná procesia bola.
Kráľ sa tak nevyjadruje
Diana zahynula vo veku 36 rokov pri autonehode v Paríži, keď sa jej vozidlo snažilo uniknúť paparacom.
Jej smrť vyvolala v Británii obrovskú vlnu smútku a kritiku monarchie za nedostatok empatie.
Bývalý Charlesov hovorca Julian Payne uviedol, že údajnému výroku neverí, pretože takýto slovník u svojho niekdajšieho šéfa nespoznáva.
Spencerove pamäti vyjdú budúci týždeň. Britské médiá očakávajú ďalšie úryvky, ktoré môžu znovu otvoriť citlivé kapitoly búrlivého manželstva Charlesa a Diany z rokov 1981 až 1996.
Zdroj: SITA.sk - Kráľ Karol III. vracia úder bratovi princeznej Diany, spor otriasol Buckinghamským palácom © SITA Všetky práva vyhradené.
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