V Demänová Rezort sa zabavia malí aj veľkí – čaká vás dobrodružstvo, pohyb aj smiech

Sobota prinesie Fantastický deň detí

Nedeľa sa ponesie v znamení športu

Veľká vďaka partnerom

Jeden víkend, dve akcie, rovnaká radosť

30.4.2025 (SITA.sk) - Dva dni, dve výnimočné akcie, stovky úsmevov, športové výkony, detský smiech a chvíle, ktoré stoja za to. 31.mája a 1.júna si v kalendári podčiarknite červenou – a rovno dvakrát.Možno si hovoríte – Deň detí ? Veď ten je až v júni. Áno, ale u nás si radosť a oslavy neodkladáme. V sobotu 31. mája sa náš rezort premení na jedno veľké detské kráľovstvo. Od rána až do popoludnia bude všetko patriť deťom a tým, ktorí sa radi zabavia spolu s nimi.Dokážete odhaliť tajomstvo pevnosti Boyard, kde vládne obávaný pirát Davy Jones? Jedine ak splníte všetky úlohy a hlavolamy a dostanete sa k jeho ukrytej truhlici. Ale okrem pirátov tu nájdete v tento krásny deň aj bytosti zo sveta rozprávok. Na každom kroku budeš mať možnosť stretnúť svoje obľúbené rozprávkové postavičky. Chýbať nebude ani klaun Adyno so svojimi bláznivými kúskami, kreatívne dielne, maľovanie na tvár, minidisco a večerné detské kino. O zábavu sa postarajú skúsení animátori, ktorí nielen rozosmejú, ale aj vytvoria radostné prostredie pre všetkých malých návštevníkov. Takže vy si možno stihnete dať aj pokojnú kávu či drink.A aby toho nebolo málo – už v sobotu sa rozbehne aj detská verzia bežeckého podujatia Demänovský Štvanček. Malí pretekári si vyskúšajú svoje sily na tratiach primeraných veku, s medailou a potleskom na konci.Len čo sa v sobotu deti vyšantia do sýtosti, v nedeľu 1. júna preberú štafetu dospeláci. Do hry totiž nastupuje Demänovský Štvanec – beh, ktorý nadväzuje na známyz okolia Bratislavy. Tento rok sa jeho duch a energia presunú aj pod Tatry, do krásneho horského prostredia Liptova. Ak patríte medzi jeho fanúšikov alebo chcete zažiť podobnú atmosféru v novom teréne, neváhajte a príďte podporiť bežcov – alebo rovno bežte s nimi.Demänovský Štvanec sa môže uskutočniť vďaka skvelým partnerom podujatia – najmä vďaka dlhoročnému generálnemu partnerovi TUI Reisecenter Slovensko, s podporou Visit Liptov / Region Liptov, Žilinského samosprávneho kraja a s pomocou Demänová rezort. Spolu sa postaráme o to, aby bol tento víkend naozaj výnimočný.Aj keď sobota bude patriť skôr deťom a nedeľa športu, obe tieto akcie spája jedno – chuť zažiť niečo spolu. Víkend v Demänová Rezort nie je len o tom, čo robíte, ale s kým to robíte. A ak si hovoríte, že by ste to mohli spojiť s malou rodinnou dovolenkou – výborne. Ubytovanie u nás je pripravené aj pre väčšie partie.Informačný servis