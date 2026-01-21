Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

21. januára 2026

21. januára 2026

Bratislava má skolaudovanú novú športovú halu na Pionerskej, jej prevádzku spustia na jar


Nová športová hala na Pionierskej ulici v Bratislave je skolaudovaná, otvoria ju na jar. Magistrát o tom informoval na sociálnej sieti. Pôvodná športová hala na Pionierskej slúžila 50 rokov, avšak pre ...



gettyimages 2252708567 676x451 21.1.2026 (SITA.sk) - Nová športová hala na Pionierskej ulici v Bratislave je skolaudovaná, otvoria ju na jar. Magistrát o tom informoval na sociálnej sieti. Pôvodná športová hala na Pionierskej slúžila 50 rokov, avšak pre nevyhovujúcu statiku ju museli zbúrať. Na jej mieste teraz vyrástla úplne nová, moderná multifunkčná hala. „S jej výstavbou sme začali na konci roka 2024 a stavba bola dokončená koncom roka 2025," priblížilo mesto.


Po úspešnej kolaudácii novej haly zostáva niekoľko administratívnych náležitostí a nákup športového vybavenia. Otvoriť by ju mali už v jarných mesiacoch. Nová hala je približne o 100 metrov štvorcových väčšia ako tá pôvodná. „Má podlahové vykurovanie, kvalitnú vzduchotechniku či vonkajšie žalúzie, ktoré umožňujú lepšiu reguláciu tepla a svetla počas celého roka," poznamenala samospráva.

Samozrejmosťou je nešmykľavý povrch, vhodný na veľké množstvo športov ako gymnastika, futsal, florbal, volejbal, hádzaná, basketbal a ďalšie. „Úpravou prešli aj spevnené plochy v okolí haly, boli realizované pobytové schody, sadové úpravy a čaká nás ešte zatrávňovanie areálu," dodalo mesto. Nové Mesto v roku 2022 zrevitalizovalo externé športovisko. Projekt bol financovaný z príspevku Fondu na podporu športu.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava má skolaudovanú novú športovú halu na Pionerskej, jej prevádzku spustia na jar © SITA Všetky práva vyhradené.

