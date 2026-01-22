Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

22. januára 2026

Policajti v uliciach či identifikácia vandalov, Winkler predstavil návrhy na zvýšenie bezpečnosti v Bratislave – VIDEO


Mestský poslanec a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler v rozhovore pre SITA štúdio priblížil, čo by v prípade svojho zvolenia urobil pre vyššiu bezpečnosť ...



Zdieľať
img_5951 676x507 22.1.2026 (SITA.sk) - Mestský poslanec a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler v rozhovore pre SITA štúdio priblížil, čo by v prípade svojho zvolenia urobil pre vyššiu bezpečnosť obyvateľov hlavného mesta. Dôležité je podľa neho zvýšiť počet policajtov v uliciach.


Myslím si, že polícia v uliciach, hlavne pochôdzkari, vzbudzuje rešpekt a napomáha zlepšeniu bezpečnosti," uviedol s tým, že dôležitá je aj prevencia, teda hrozba trestu za nejaký trestný čin.

Reakcia na novelu trestného zákona


Som si vedomý toho, že tu máme novelu trestného zákona, ktorá je veľmi škodlivá, ale tu sa bavíme o krádežiach a pocitovej bezpečnosti," poznamenal ďalej Winkler s tým, že keď niektorí ľudia nevidia policajtov v uliciach, majú pocit, že si môžu robiť, čo chcú.

Viem, že táto téma je ťažká a že títo ľudia sa rozišli napríklad z Pentagonu do rôznych častí mesta," pripustil kandidát na primátora. Zároveň však upozornil na určité nedostatky.

Napríklad na Kamennom námestí sa rozdáva jedlo ľuďom bez domova, čo je síce fajn, ale na druhej strane oni tam po sebe zanechajú takú špinu a spúšť, že to je problém," upozornil Winkler, ktorý si myslí, že keby bolo policajtov v uliciach viac vidieť, mohlo by to od páchania protiprávnej činnosti odradiť.

Ako dodal, mestských policajtov je v Bratislave stále málo a chýba ich zhruba 160. „Rozpočet na mestskú políciu sa síce navýšil o 1,4 milióna, ale magistrát si zvýšil náklady o 42 miliónov," zdôraznil.



Zvýšený rozpočet na mestskú políciu


Navýšené financie na mestskú políciu podľa Winklera poputujú na nové uniformy pre policajtov, čo ocenil. Ako uviedol, sám dlhodobo upozorňuje na to, že mestskí policajti majú zlé podmienky a musia si sami zaobstarávať niektoré časti oblečenia.

Som rád, že sa to konečne zmení, aj keď mi to zaváňa predvolebnou kampaňou a kupovaním si mestských policajtov pred voľbami," poznamenal. Mestskí policajti majú podľa neho na svoju prácu katastrofálne podmienky.


Návrhy na zvýšenie bezpečnosti


Nedá sa to vyriešiť za mesiac, ale konzultujem to s mojimi odborníkmi v oblasti bezpečnosti, bavím sa aj s náčelníkom mestskej polície. Myslím si, že je veľmi šikovný, ale žiaľ má veľmi zviazané ruky, lebo nemá budget. aby veľa vecí zlepšil," skonštatoval Winkler a predstavil aj ďalšie návrhy na zvýšenie bezpečnosti v uliciach.

Napríklad veľmi mi prekáža vandalizmus a sprejerstvo a dospel som k záveru, že s tým treba jednoznačne bojovať," uviedol kandidát na primátora.

Ja by som zriadil u nás veľmi jednoduchú webstránku, kde sa budú zverejňovať videá vandalov, kde ich budeme opoznávať, identifikovať a nech majú verejnú hanbu a verejný lynč," uzavrel Winkler. Myslí si, že kamier je v meste dosť, avšak keď takýto ľudia majú pocit, že to čo robia je beztrestné, budú to robiť aj naďalej.

>>> Celý rozhovor s Martinom Winklerom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk

Tagy: Bezpečnosť Kandidát na primátora Mestská polícia Novela Trestného zákona Vandalizmus
