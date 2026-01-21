Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.1.2026
 Meniny má Vincent
 24hod.sk    Z domova

21. januára 2026

Okolo rekonštrukcie Krásnej Hôrky je veľa nezodpovedaných otázok, upozorňuje poslankyňa Kleinert z PS


Tagy: Hrad Krásna Hôrka Rekonštrukcia

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka sa podľa poslankyne za Progresívne Slovensko (PS) Dany Kleinert nachádza v kritickom bode, ...



66b5eb6240ef8661919556 676x466 21.1.2026 (SITA.sk) - Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka sa podľa poslankyne za Progresívne Slovensko (PS) Dany Kleinert nachádza v kritickom bode, ktorý odhaľuje vážne systémové aj manažérske zlyhania z minulosti. Tretí poslanecký prieskum v oblasti kultúry, ktorý sa uskutočnil priamo na mieste, bol podľa nej vecný a konštruktívny, no zároveň poukázal na množstvo nezodpovedaných otázok týkajúcich sa financovania, odborného vedenia projektu aj reálnych termínov jeho dokončenia. Členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá upozorňuje, že súčasný stav obnovy je do veľkej miery dôsledkom rozhodnutí bývalého vedenia Slovenského národného múzea (SNM).

Musia vrátiť desať miliónov eur


Najvážnejšie pochybnosti sa podľa Kleinert týkajú financií. Slovenské národné múzeum už vyčerpalo približne 67 percent z celkových účelovo viazaných zdrojov určených na rekonštrukciu. Zo zvyšných približne 12 miliónov eur bude musieť podľa jej slov až 10 miliónov vrátiť, čo výrazne spochybňuje, z čoho sa majú financovať ďalšie práce. „SNM plánuje pokračovanie rekonštrukcie, najmä Horného hradu, financovať z operačného programu Slovensko, no ide zatiaľ o neistý zdroj,“ uviedla Kleinert po skončení prieskumu.

Rozpory sa objavili aj v komunikácii o harmonograme obnovy. Nová generálna riaditeľka SNM podľa poslankyne priznala, že sprístupnenie časti hradu v roku 2026 je nereálne, čo je v priamom rozpore s vyjadreniami ministerstva kultúry, ktoré hovorí o otvorení už v lete 2026. „Ukazuje sa, že ministerstvo kultúry nemá reálny prehľad o tomto projekte,“ skonštatovala Kleinert a dodala, že verejnosť dostáva protichodné informácie o tom, v akom štádiu sa obnova skutočne nachádza.

Hoci samotný prieskum prebiehal podľa nej korektne, poslankyňu mrzí, že naň nebol prizvaný pôvodný hlavný projektant a metodik obnovy Róbert Erdélyi. Jeho prítomnosť by podľa nej umožnila odbornejšie posúdenie viacerých sporných rozhodnutí z minulosti. Navyše chýbali viaceré požadované podklady, vrátane výsledkov auditov, ktoré by mohli vniesť viac svetla do hospodárenia s verejnými prostriedkami.

Chaotická situácia a právne problémy


Počas rokovaní s vedením SNM zazneli aj otázky o nejasných kompetenciách pri riadení rekonštrukcie. Kleinert upozornila, že situácia na hrade sa postupne stala chaotickou a vyústila aj do právnych problémov. Počas pôsobenia bývalej generálnej riaditeľky Andrey Predajňovej podľa nej pribudli ďalšie súdne spory, pričom SNM má zároveň neuhradené záväzky voči zhotoviteľovi a subdodávateľom. Nejasná zostáva aj zodpovednosť za niektoré kľúčové úkony, napríklad za zazimovanie hradu.

Znepokojivé je podľa poslankyne aj to, že pôvodný zhotoviteľ mal projekt rozpracovaný približne na 80 percent, no spolupráca bola zo strany bývalého vedenia ukončená. „Dodnes nie je presvedčivo vysvetlené, či to bol najlepší krok z pohľadu obnovy hradu. Je však isté, že to celý projekt výrazne spomalilo a spôsobilo ďalší chaos,“ povedala Kleinert.

Napriek vážnym zisteniam vníma poslankyňa poslanecký prieskum ako dôležitý krok k náprave. Podľa jej slov sa vďaka zvýšenej pozornosti parlamentu darí postupne rozplietať zložitú situáciu okolo Krásnej Hôrky. Zároveň ocenila, že súčasné vedenie SNM už uznalo význam zachovania kontinuity a komunikácie s pôvodným odborným tímom. „V PS dávame projektu pozornosť, ktorú si zaslúži, a veríme, že aj vďaka tomu bude obnova Krásnej Hôrky pokračovať zodpovednejšie,“ uzavrela Kleinert.


Zdroj: SITA.sk - Okolo rekonštrukcie Krásnej Hôrky je veľa nezodpovedaných otázok, upozorňuje poslankyňa Kleinert z PS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hrad Krásna Hôrka Rekonštrukcia
