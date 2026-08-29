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29. augusta 2026
Bratislava môže zažiť politický zlom, tvrdí Fico. Rážovo víťazstvo by bolo porážkou progresívcov
Tagy: Komunálne voľby Minister dopravy a výstavby SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predseda KDH Premiér Slovenskej republiky Primátor Bratislavy Sobotné dialógy
Premiér podotkol, že Ráža ako kandidáta podporuje, zároveň však chce rešpektovať, že je nezávislý kandidát. Za obrovský volebný úspech v komunálnych voľbách ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Premiér podotkol, že Ráža ako kandidáta podporuje, zároveň však chce rešpektovať, že je nezávislý kandidát.
Za obrovský volebný úspech v komunálnych voľbách by predseda vlády Robert Fico považoval víťazstvo ministra dopravy Jozefa Ráža v súboji o post primátora Bratislavy.
„Keby Jožo Ráž vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby,“ uviedol v sobotu Fico v diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy.
Premiér podotkol, že Ráža ako kandidáta podporuje, zároveň však chce rešpektovať, že je nezávislý kandidát. „Je to nezávislý kandidát, ale aj minister v mojej vláde. Ja chcem nechať pánovi ministrovi dostatočný priestor, aby mohol ako nezávislý kandidát vykonávať svoju robotu,“ povedal. Prípadné Rážovo víťazstvo by podľa Fica znamenalo výraznú politickú porážku progresívnych a liberálnych síl v hlavnom meste. „Pokiaľ by Jozef Ráž vyhral voľby primátora v Bratislave, tak to je obrovská porážka progresivizmu a liberalizmu v Bratislave,“ vyhlásil.
V Prešovskom kraji je podľa neho ťažké odhadnúť, ako dopadnú župné voľby pre vysoký počet kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post predsedu samosprávneho kraja. Smer postavil europoslankyňu Juditu Laššákovú, okrem ktorej kandidujú aj predseda KDH Milan Majerský, minister investícií Samuel Migaľ či Milan Mazurek z Republiky. „Keď osem kuchárov varí polievku, tak ju pripáli. Keď je toľko kandidátov v jednom kraji, môže také prekvapenie prísť, že si to ani nevieme predstaviť,“ povedal. Poukázal pritom na to, že voľba predsedu samosprávneho kraja je jednokolová.
Fico je presvedčený, že Smer postavil silného kandidáta v Žilinskom kraji aj v Trenčíne. „Budeme bojovať o svoje miesto pod slnkom, ale som pripravený ako predseda strany robiť aj dohody, ale veľké dohody, ktoré budú viesť k výsledku,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava môže zažiť politický zlom, tvrdí Fico. Rážovo víťazstvo by bolo porážkou progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Za obrovský volebný úspech v komunálnych voľbách by predseda vlády Robert Fico považoval víťazstvo ministra dopravy Jozefa Ráža v súboji o post primátora Bratislavy.
„Keby Jožo Ráž vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby,“ uviedol v sobotu Fico v diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy.
Premiér podotkol, že Ráža ako kandidáta podporuje, zároveň však chce rešpektovať, že je nezávislý kandidát. „Je to nezávislý kandidát, ale aj minister v mojej vláde. Ja chcem nechať pánovi ministrovi dostatočný priestor, aby mohol ako nezávislý kandidát vykonávať svoju robotu,“ povedal. Prípadné Rážovo víťazstvo by podľa Fica znamenalo výraznú politickú porážku progresívnych a liberálnych síl v hlavnom meste. „Pokiaľ by Jozef Ráž vyhral voľby primátora v Bratislave, tak to je obrovská porážka progresivizmu a liberalizmu v Bratislave,“ vyhlásil.
V Prešovskom kraji je podľa neho ťažké odhadnúť, ako dopadnú župné voľby pre vysoký počet kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post predsedu samosprávneho kraja. Smer postavil europoslankyňu Juditu Laššákovú, okrem ktorej kandidujú aj predseda KDH Milan Majerský, minister investícií Samuel Migaľ či Milan Mazurek z Republiky. „Keď osem kuchárov varí polievku, tak ju pripáli. Keď je toľko kandidátov v jednom kraji, môže také prekvapenie prísť, že si to ani nevieme predstaviť,“ povedal. Poukázal pritom na to, že voľba predsedu samosprávneho kraja je jednokolová.
Fico je presvedčený, že Smer postavil silného kandidáta v Žilinskom kraji aj v Trenčíne. „Budeme bojovať o svoje miesto pod slnkom, ale som pripravený ako predseda strany robiť aj dohody, ale veľké dohody, ktoré budú viesť k výsledku,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava môže zažiť politický zlom, tvrdí Fico. Rážovo víťazstvo by bolo porážkou progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Minister dopravy a výstavby SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predseda KDH Premiér Slovenskej republiky Primátor Bratislavy Sobotné dialógy
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