|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 29.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2026
Pellegrini sa prihovoril novým vojakom, zloženie prísahy je prijatie zodpovednosti voči vlasti
Prezident SR Peter Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť svoju ...
Zdieľať
29.8.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu.
Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť svoju budúcnosť s profesionálnou službou vlasti, sú nádejou a zárukou, že sa Slovensko bude môcť aj v kritických chvíľach oprieť o schopnosti svojich ozbrojených síl. Uviedol to v sobotu prezident Peter Pellegrini v Banskej Bystrici počas slávnostnej vojenskej prísahy nových príslušníčok a príslušníkov Ozbrojených síl SR.
Zloženie vojenskej prísahy podľa neho nie je len slávnostným aktom, ale predovšetkým prijatím zodpovednosti voči krajine a jej občanom. Noví vojaci sa ňou zaviazali brániť slobodu a suverenitu Slovenska a byť pripravení vojensky konať pri ochrane mieru a humanity.
Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu. Vojna v susedstve Slovenska a nepokoje v ďalších častiach sveta podľa neho ukazujú, že bezpečnosť a suverenita štátov nemožno považovať za samozrejmosť.
„Vstupujete do náročného obdobia, počas ktorého sa budete formovať fyzicky, psychicky aj hodnotovo,“ uviedol prezident. Profesionálna vojenská služba podľa neho kladie na vojakov väčšie nároky než v predchádzajúcich relatívne pokojných časoch.
Za rovnako dôležité ako odbornú a fyzickú pripravenosť považuje Pellegrini charakter a hodnoty profesionálneho vojaka. Služba vlasti si podľa neho vyžaduje odvahu, disciplínu, odbornosť, morálnu a osobnú integritu, ale aj zodpovednosť a ľudskosť. „K výbave vojaka totiž patrí aj srdce na správnom mieste. A patrí k nemu aj pripravenosť podstupovať obete,“ zdôraznil.
Noví príslušníci ozbrojených síl podľa prezidenta zároveň nadväzujú na generácie Slovákov, ktorí v minulosti bojovali za slobodu krajiny. V tejto súvislosti pripomenul účastníkov Slovenského národného povstania. „Zaviazali ste sa nadväzovať na odkaz našich predkov, ktorí nám za cenu obetí zanechali slobodnú krajinu a položili základy našej demokratickej štátnosti,“ povedal Pellegrini.
Práve príbehy účastníkov SNP podľa prezidenta vyvolávajú otázku, či by bola aj dnešná mladá generácia v prípade ohrozenia pripravená priniesť podobné obete. „Pohľad na vás je však jasnou odpoveďou. Slovensko sa nemusí báť o svoju budúcnosť, pretože má vás. Vy ste jeho nádejou. Ste zárukou, že sa v kritických chvíľach môže oprieť o vás, o vaše schopnosti,“ vyzdvihol prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa prihovoril novým vojakom, zloženie prísahy je prijatie zodpovednosti voči vlasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť svoju budúcnosť s profesionálnou službou vlasti, sú nádejou a zárukou, že sa Slovensko bude môcť aj v kritických chvíľach oprieť o schopnosti svojich ozbrojených síl. Uviedol to v sobotu prezident Peter Pellegrini v Banskej Bystrici počas slávnostnej vojenskej prísahy nových príslušníčok a príslušníkov Ozbrojených síl SR.
Zloženie vojenskej prísahy podľa neho nie je len slávnostným aktom, ale predovšetkým prijatím zodpovednosti voči krajine a jej občanom. Noví vojaci sa ňou zaviazali brániť slobodu a suverenitu Slovenska a byť pripravení vojensky konať pri ochrane mieru a humanity.
Náročné obdobie
Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu. Vojna v susedstve Slovenska a nepokoje v ďalších častiach sveta podľa neho ukazujú, že bezpečnosť a suverenita štátov nemožno považovať za samozrejmosť.
„Vstupujete do náročného obdobia, počas ktorého sa budete formovať fyzicky, psychicky aj hodnotovo,“ uviedol prezident. Profesionálna vojenská služba podľa neho kladie na vojakov väčšie nároky než v predchádzajúcich relatívne pokojných časoch.
Za rovnako dôležité ako odbornú a fyzickú pripravenosť považuje Pellegrini charakter a hodnoty profesionálneho vojaka. Služba vlasti si podľa neho vyžaduje odvahu, disciplínu, odbornosť, morálnu a osobnú integritu, ale aj zodpovednosť a ľudskosť. „K výbave vojaka totiž patrí aj srdce na správnom mieste. A patrí k nemu aj pripravenosť podstupovať obete,“ zdôraznil.
Odkaz SNP
Noví príslušníci ozbrojených síl podľa prezidenta zároveň nadväzujú na generácie Slovákov, ktorí v minulosti bojovali za slobodu krajiny. V tejto súvislosti pripomenul účastníkov Slovenského národného povstania. „Zaviazali ste sa nadväzovať na odkaz našich predkov, ktorí nám za cenu obetí zanechali slobodnú krajinu a položili základy našej demokratickej štátnosti,“ povedal Pellegrini.
Práve príbehy účastníkov SNP podľa prezidenta vyvolávajú otázku, či by bola aj dnešná mladá generácia v prípade ohrozenia pripravená priniesť podobné obete. „Pohľad na vás je však jasnou odpoveďou. Slovensko sa nemusí báť o svoju budúcnosť, pretože má vás. Vy ste jeho nádejou. Ste zárukou, že sa v kritických chvíľach môže oprieť o vás, o vaše schopnosti,“ vyzdvihol prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa prihovoril novým vojakom, zloženie prísahy je prijatie zodpovednosti voči vlasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na predkov, ktorí padli pri Moháči, by sme nemali zabudnúť ani po 500 rokoch, pripomína ZMOS
Na predkov, ktorí padli pri Moháči, by sme nemali zabudnúť ani po 500 rokoch, pripomína ZMOS
<< predchádzajúci článok
Bratislava môže zažiť politický zlom, tvrdí Fico. Rážovo víťazstvo by bolo porážkou progresívcov
Bratislava môže zažiť politický zlom, tvrdí Fico. Rážovo víťazstvo by bolo porážkou progresívcov