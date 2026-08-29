Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. augusta 2026

Pellegrini sa prihovoril novým vojakom, zloženie prísahy je prijatie zodpovednosti voči vlasti


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Vojenská prísaha výročie SNP

Prezident SR Peter Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť svoju ...



Zdieľať
pellegrini2 29.8.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu.


Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť svoju budúcnosť s profesionálnou službou vlasti, sú nádejou a zárukou, že sa Slovensko bude môcť aj v kritických chvíľach oprieť o schopnosti svojich ozbrojených síl. Uviedol to v sobotu prezident Peter Pellegrini v Banskej Bystrici počas slávnostnej vojenskej prísahy nových príslušníčok a príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Zloženie vojenskej prísahy podľa neho nie je len slávnostným aktom, ale predovšetkým prijatím zodpovednosti voči krajine a jej občanom. Noví vojaci sa ňou zaviazali brániť slobodu a suverenitu Slovenska a byť pripravení vojensky konať pri ochrane mieru a humanity.

Náročné obdobie


Pellegrini ocenil rozhodnutie mladých ľudí vstúpiť do profesionálnej služby najmä vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu. Vojna v susedstve Slovenska a nepokoje v ďalších častiach sveta podľa neho ukazujú, že bezpečnosť a suverenita štátov nemožno považovať za samozrejmosť.

„Vstupujete do náročného obdobia, počas ktorého sa budete formovať fyzicky, psychicky aj hodnotovo,“ uviedol prezident. Profesionálna vojenská služba podľa neho kladie na vojakov väčšie nároky než v predchádzajúcich relatívne pokojných časoch.

Za rovnako dôležité ako odbornú a fyzickú pripravenosť považuje Pellegrini charakter a hodnoty profesionálneho vojaka. Služba vlasti si podľa neho vyžaduje odvahu, disciplínu, odbornosť, morálnu a osobnú integritu, ale aj zodpovednosť a ľudskosť. „K výbave vojaka totiž patrí aj srdce na správnom mieste. A patrí k nemu aj pripravenosť podstupovať obete,“ zdôraznil.

Odkaz SNP


Noví príslušníci ozbrojených síl podľa prezidenta zároveň nadväzujú na generácie Slovákov, ktorí v minulosti bojovali za slobodu krajiny. V tejto súvislosti pripomenul účastníkov Slovenského národného povstania. „Zaviazali ste sa nadväzovať na odkaz našich predkov, ktorí nám za cenu obetí zanechali slobodnú krajinu a položili základy našej demokratickej štátnosti,“ povedal Pellegrini.

Práve príbehy účastníkov SNP podľa prezidenta vyvolávajú otázku, či by bola aj dnešná mladá generácia v prípade ohrozenia pripravená priniesť podobné obete. „Pohľad na vás je však jasnou odpoveďou. Slovensko sa nemusí báť o svoju budúcnosť, pretože má vás. Vy ste jeho nádejou. Ste zárukou, že sa v kritických chvíľach môže oprieť o vás, o vaše schopnosti,“ vyzdvihol prezident.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa prihovoril novým vojakom, zloženie prísahy je prijatie zodpovednosti voči vlasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Vojenská prísaha výročie SNP
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na predkov, ktorí padli pri Moháči, by sme nemali zabudnúť ani po 500 rokoch, pripomína ZMOS
<< predchádzajúci článok
Bratislava môže zažiť politický zlom, tvrdí Fico. Rážovo víťazstvo by bolo porážkou progresívcov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 