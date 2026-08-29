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29. augusta 2026
Taraba alebo Kuffa? Fico prehovoril o spore v SNS a prezradil, dokedy ho chce mať vyriešený
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
Za termín na vyriešenie tejto situácie premiér označil 30. september. Ministerstvo životného prostredia patrí podľa koaličnej dohody ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Za termín na vyriešenie tejto situácie premiér označil 30. september.
Ministerstvo životného prostredia patrí podľa koaličnej dohody Slovenskej národnej strane (SNS) a premiér Robert Fico (Smer-SD) je pripravený túto dohodu rešpektovať. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s požiadavkou SNS na výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho nahradenie súčasným štátnym tajomníkom Filipom Kuffom.
Za termín na vyriešenie tejto situácie premiér označil 30. september. SNS si podľa neho musí tento spor vyriešiť sama, no je pripravený „dať všetku energiu do urovnania tohto sporu“. „Budem určite hovoriť so zainteresovanými, budem ich nabádať k dohode, aby sa pokračovalo ďalej, pretože považujem Tarabu za dobrého ministra,“ povedal s tým, že ho hodnotí z pohľadu toho, čo robí ako minister. „Ja nehodnotím jeho politické výkony a vzťahy k Slovenskej národnej strane,“ povedal.
Fico odmietol, že by bola v hre výmena rezortov medzi koaličnými partnermi. „Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo kultúry patrí Slovenskej národnej strane. Tie rezorty, ktoré patria Hlasu, patria Hlasu a tie, ktoré patria Smeru, patria Smeru,“ uviedol.
Zmeny vo vláde sa podľa neho nepripravujú. „Fakt mám dosť iných starostí ako teraz hrať nejaké šachové partie,“ vyhlásil. Koalícia má podľa neho pred sebou ešte viac ako rok do volieb a množstvo práce. „Máme pred sebou ešte viac ako rok, 13 – 14 mesiacov. Máme veľa priorít, ešte treba dokončiť čerpanie eurofondov a ďalšie veci,“ povedal.
Fico zároveň uviedol, že nechce, aby vnútrostranícky spor SNS blokoval fungovanie parlamentu alebo zaťažoval verejnosť. Podotkol, že v minulosti musel venovať veľa energie riešeniu sporov v strane Hlas-SD a v SNS po rozpade ich poslaneckých klubov. „Niekedy si pripadám ako školník, ktorý pobehuje po škole a opravuje všetky chyby,“ poznamenal Fico. Smer-SD podľa neho podobnými vnútornými problémami nezaťažuje verejnosť.
Zdroj: SITA.sk - Taraba alebo Kuffa? Fico prehovoril o spore v SNS a prezradil, dokedy ho chce mať vyriešený © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo životného prostredia patrí podľa koaličnej dohody Slovenskej národnej strane (SNS) a premiér Robert Fico (Smer-SD) je pripravený túto dohodu rešpektovať. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s požiadavkou SNS na výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho nahradenie súčasným štátnym tajomníkom Filipom Kuffom.
Fico odmieta výmenu rezortov
Za termín na vyriešenie tejto situácie premiér označil 30. september. SNS si podľa neho musí tento spor vyriešiť sama, no je pripravený „dať všetku energiu do urovnania tohto sporu“. „Budem určite hovoriť so zainteresovanými, budem ich nabádať k dohode, aby sa pokračovalo ďalej, pretože považujem Tarabu za dobrého ministra,“ povedal s tým, že ho hodnotí z pohľadu toho, čo robí ako minister. „Ja nehodnotím jeho politické výkony a vzťahy k Slovenskej národnej strane,“ povedal.
Fico odmietol, že by bola v hre výmena rezortov medzi koaličnými partnermi. „Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo kultúry patrí Slovenskej národnej strane. Tie rezorty, ktoré patria Hlasu, patria Hlasu a tie, ktoré patria Smeru, patria Smeru,“ uviedol.
SNS blokoval parlament
Zmeny vo vláde sa podľa neho nepripravujú. „Fakt mám dosť iných starostí ako teraz hrať nejaké šachové partie,“ vyhlásil. Koalícia má podľa neho pred sebou ešte viac ako rok do volieb a množstvo práce. „Máme pred sebou ešte viac ako rok, 13 – 14 mesiacov. Máme veľa priorít, ešte treba dokončiť čerpanie eurofondov a ďalšie veci,“ povedal.
Fico zároveň uviedol, že nechce, aby vnútrostranícky spor SNS blokoval fungovanie parlamentu alebo zaťažoval verejnosť. Podotkol, že v minulosti musel venovať veľa energie riešeniu sporov v strane Hlas-SD a v SNS po rozpade ich poslaneckých klubov. „Niekedy si pripadám ako školník, ktorý pobehuje po škole a opravuje všetky chyby,“ poznamenal Fico. Smer-SD podľa neho podobnými vnútornými problémami nezaťažuje verejnosť.
Zdroj: SITA.sk - Taraba alebo Kuffa? Fico prehovoril o spore v SNS a prezradil, dokedy ho chce mať vyriešený © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
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