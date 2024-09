V Banskej Štiavnici sa uskutoční ďalší ročník festivalu Amplión

Banská Štiavnica bude od piatka (20. 9.) do nedele (22. 9.) dejiskom deviateho ročníka medzinárodného festivalu nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión.





"Festival slávnostne otvárame už v piatok o 16.00 h na Námestí sv. Trojice. Tešiť sa môžete na ochutnávku umelcov ako Sabor-Life is Rhythm, čo je energické stepovo-hudobné zoskupenie interpretov z Mexika, Španielska, Francúzska a Nemecka," uviedol producent festivalu Ján Fakla s tým, že hneď prvý festivalový deň je na programe aj české divadlo Geisslers Hofcomoedianten.Organizátori avizujú, že počas festivalu ulice mesta ožijú množstvom "happeningov", pouličnými číslami a produkciami medzinárodných umelcov, vizuálnymi inštaláciami, tancom a najmä hudbou. V piatok si môžu rodičia aj deti vychutnať zábavný pouličný cirkus dvoch žonglérov, klaunov a akrobatov z Maďarska, večer sa zabaviť na satirickom kvíze Piatoček či debatovať s autorom knihy Postsedliaci Jurajom Buzalkom.Headliner festivalu vystúpi v sobotu (21. 9.) večer. "Svetovo uznávaný taliansky umelec Ennio Marchetto netradične oživí Monu Lisu, Elvisa Presleyho, Freddieho Mercuryho a ďalších svetových spevákov či hercov. Paroduje pomocou umenia origami a bleskových zmien najväčšie svetové ikony," priblížil Fakla.Program festivalu tvorí celkovo 20 produkcií na 11 scénach, príde takmer 100 umelcov z desiatich krajín. Nebudú chýbať koncerty v rytme klezmer hudby či divokej zmesi elektro-tanečnej hudby, balkánu, jazzu a rapu, ale aj retro piesne 20. - 50. rokov minulého storočia.Motto tohtoročného festivalu reflektuje podľa organizátorov na súčasnú spoločenskú situáciu a znie: "Zbližovať je umenie!". O zbližovaní bude aj diskusia s Jánom Markošom, autorom knihy Bližšie k sebe."Divákov čaká kvalitná a pestrá ponuka pouličného divadla, koncertov či diskusií pre všetky vekové kategórie. Tešíme sa, že môžeme do Banskej Štiavnice prinášať to najlepšie z európskej produkcie kabaretu a pouličného umenia a zbližovať sa spoločnými zážitkami," dodala dramaturgička festivalu Jana Mikitková.Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.