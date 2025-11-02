Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Dnes je Pamiatka zosnulých
 24hod.sk    Zaujímavosti

02. novembra 2025

Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO


Tagy: BKIS Festival

Bratislavu čaká v dňoch 7. a 8. novembra ďalší ročník Festivalu mladého vína. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS)



festival mladeho vina 676x380 2.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavu čaká v dňoch 7. a 8. novembra ďalší ročník Festivalu mladého vína. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová, jesenné podujatie pripomínajúce vinársku históriu mesta opäť zaplní nádvoria Primaciálneho paláca hudbou, miestnymi vinármi, vinárskymi spolkami a gastrošpecialitami.

 
„Na Kultúrnej scéne umiestnenej na nádvorí sv. Jána Nepomuckého vystúpia v piatok Kriss Krimm, Ovarius a Space Cats," priblížila hovorkyňa. V sobotu sa na pódium postavia Nina Kohout, Kamil Mikulčík & Band, Erik Šulc a česká kapela MYDY. „Hudobný program popretkávajú rozhovory s vinármi a vinársky kvíz so Štefanom Hrivnákom z  Múzea mesta Bratislavy," dodala Bleho Francúzová.

Priestor na oddych poskytne neďaleké Radničné námestie, kde bude sa v sobotu od 18:00 uskutoční live performance inštrumentálneho DJ-ského zoskupenia s názvom LET THEM JAM. Po roku sa opäť vráti aj formát Silent disco so začiatkom o 20:00. Návštevníkov prevedú celou vínnou cestou po jednotlivých nádvoriach morky z Divadla Š.E.M. Pouličnú estrádnu šou predvedú v sobotu o 16:30, 19:00 a 20:30 so začiatkom na Primaciálnom námestí.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

