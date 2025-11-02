|
Nedeľa 2.11.2025
Dnes je Pamiatka zosnulých
Denník - Správy
02. novembra 2025
Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO
Bratislavu čaká v dňoch 7. a 8. novembra ďalší ročník Festivalu mladého vína. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS)
2.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavu čaká v dňoch 7. a 8. novembra ďalší ročník Festivalu mladého vína. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová, jesenné podujatie pripomínajúce vinársku históriu mesta opäť zaplní nádvoria Primaciálneho paláca hudbou, miestnymi vinármi, vinárskymi spolkami a gastrošpecialitami.
„Na Kultúrnej scéne umiestnenej na nádvorí sv. Jána Nepomuckého vystúpia v piatok Kriss Krimm, Ovarius a Space Cats," priblížila hovorkyňa. V sobotu sa na pódium postavia Nina Kohout, Kamil Mikulčík & Band, Erik Šulc a česká kapela MYDY. „Hudobný program popretkávajú rozhovory s vinármi a vinársky kvíz so Štefanom Hrivnákom z Múzea mesta Bratislavy," dodala Bleho Francúzová.
Priestor na oddych poskytne neďaleké Radničné námestie, kde bude sa v sobotu od 18:00 uskutoční live performance inštrumentálneho DJ-ského zoskupenia s názvom LET THEM JAM. Po roku sa opäť vráti aj formát Silent disco so začiatkom o 20:00. Návštevníkov prevedú celou vínnou cestou po jednotlivých nádvoriach morky z Divadla Š.E.M. Pouličnú estrádnu šou predvedú v sobotu o 16:30, 19:00 a 20:30 so začiatkom na Primaciálnom námestí.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
