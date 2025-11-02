|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. novembra 2025
Kráľovné a princezné Colours of Ostrava: Lorde, Kateřina Maria Tichá aj Paris Paloma – VIDEO, FOTO
Tagy: Colours of Ostrava Ostrava
Rozširujúci sa program Colours of Ostrava 2026 prináša po interpretoch Twenty One Pilots a Teddy ...
Zdieľať
2.11.2025 (SITA.sk) - Rozširujúci sa program Colours of Ostrava 2026 prináša po interpretoch Twenty One Pilots a Teddy Swims ďalších sedem mien. V českej premiére sa predstaví novozélandská kráľovná alternatívneho popu Lorde. S kapelou Bandjeez vystúpi aktuálna držiteľka titulu Sólová interpretka hudobných cien Anjel Kateřina Marie Tichá, s novým materiálom poteší poslucháčov britská hudobníčka Paris Paloma.
Zoznam rozširuje aj niekoľko českých mien a prvý z autorov virálnych tiktokových hitov. Festivalové brány sa otvoria 15. júla 2026, aktuálne sú v predaji štvordňové vstupenky, zvýhodnené vstupy pre mladých do dvadsaťjeden rokov, deti a tiež obmedzený počet prémiových VIP+ vstupeniek.
Od vydania globálneho hitu, ktorý prevrátil pop music, ubehlo už viac ako desať rokov. Skladba Royals priniesla speváčke Lorde nielen zaslúženú pozornosť, ale aj dve prestížne ocenenia Grammy. Dnes už má bezmála dvadsaťdeväťročná Ella Marija Lani Yelich-O'Connor na svojom konte štyri radové albumy.
Svoju bohatú diskografiu predstaví po prvýkrát aj pred českým publikom. „V júni vyšla Lorde silná nahrávka Virgin. Záujem o jej koncerty bol enormný a jej aktuálne európske turné bolo prakticky hneď vypredané. Aj preto máme obrovskú radosť, že dokážeme fanúšikom sprostredkovať zážitok v Ostrave," hovorí k bookingu umelecký riaditeľ Filip Košťálek a dodáva: „Tiež nás teší, že konečne môžeme ísť oproti nášmu záväzku dávať viac priestoru interpretkám. Skĺbiť harmonogramy a požiadavky žiadaných mien nie je jednoduché, ale verím, že postupne tú bariéru preboríme. Aj vďaka ďalším silným ženám v našom line-upe, ako Paris Paloma alebo Katarína Mária Tichá. A čoskoro budeme môcť oznámiť ďalšie mená.”
Vychádzajúca hviezda britskej scény Paris Paloma zabodovala v roku 2023 s piesňou labour, ktorá sa stala o rok neskôr súčasťou debutu Cacophony. Aktuálne vydala speváčka singel Good Boy a ukazuje tým nový materiál, ktorý predstaví na začiatku roka na svojom austrálskom turné a následne ako predskokanka európskeho turné Florence + The Machine.
Publiku Colours sa premiérovo predstaví Katarína Mária Tichá & Bandjeez. Speváčka patriaca medzi 10 najpočúvanejších českých hudobníčok na Spotify vyhrala na jar sošku Anjela v kategórii Sólová interpretka za minuloročný album Plamen. Rovnomenný singel sa stal jednou z najhranejších skladieb českých rádií.
Queer scénu bude reprezentovať na Colours of Ostrava talentovaný umelec Harry Strange. Ten má na svojom konte štyri EP, posledné nazvané Watch Me Trying je z minulého roka. Aktuálne pracuje Harry na svojom debute, prvým singlom z chystanej novinky je skladba alright, alright a vychádza 5. novembra.
V júli sa v Dolných Vítkoviciach predstavia aj zástupcovia tanečnej scény. „Odozva na novú podobu Fresh Stage bola vynikajúca, ako zo strany vystupujúcich, tak aj obecenstva. Pokračujeme v predstavovaní aktuálnych trendov, či už z ranku rapu, gitaroviek alebo elektroniky. Prvé meno, ktoré oznamujeme na túto scénu, je producent Bennett. Na svojom konte má virálny hit, ktorý dobyl reels. nemecký DJ oveľa viac,“ opisuje Košťálek.
Multižánrovosť Colours of Ostrava opäť nespozná hraníc. Producent a DJ Bennett so svojim Vois sur ton chemin roztancovali publikum na tanečných eventoch ako Tomorrowland alebo Nature One a v lete rozpália nadupaným technom aj priestor pod Bolt Tower.
Neoddeliteľnou súčasťou každoročného programu festivalu sú aj domáci interpreti z českej a slovenskej scény. Popri účasti Kataríny Márie Tichej & Bandjeez to budú Tata Bojs. Tí sa vrátia na Colours po dvoch rokoch, avšak s novým materiálom, ktorý práve nahrávajú v štúdiu. Ich šou z roku 2024 mala nadšené reakcie, priestor pred druhou najväčšou scénou zaplnila kapela z Hanspaulky do posledného metra. Na svoje tajné vystúpenie pri partnerskej zóne dokázal nalákať davy tento rok Sofian Medjmedj. Tentokrát dostane dvadsaťštyriročný spevák príležitosť na jednej z oficiálnych festivalových scén.
Dvadsiaty tretí ročník Colours of Ostrava chystaný na 15. až 18. júla 2026 už začína dostávať jasnejšie kontúry. Usporiadatelia sľubujú počas novembra oznámiť minimálne ďalšiu desiatku interpretov. Ceny vstupeniek zostávajú do vypredania aktuálnej edície nemenné; štvordňové sú aktuálne v predaji za 166 €, FRESH tickety pre mladých od 15 do 21 rokov stoja 104 €, vstupné pre deti nad 140 cm a do dovŕšenia 15 rokov veku stojí 62 € a na VIP+ vstupenka s prístupom do VIP, vrátane obmedzenej konzumácie jedla a pitia je v predaji za 666 €. Všetky informácie k festivalu sú dostupné na webe colours.cz.
Zdroj: SITA.sk - Kráľovné a princezné Colours of Ostrava: Lorde, Kateřina Maria Tichá aj Paris Paloma – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zoznam rozširuje aj niekoľko českých mien a prvý z autorov virálnych tiktokových hitov. Festivalové brány sa otvoria 15. júla 2026, aktuálne sú v predaji štvordňové vstupenky, zvýhodnené vstupy pre mladých do dvadsaťjeden rokov, deti a tiež obmedzený počet prémiových VIP+ vstupeniek.
Lorde prvýkrát pred českým publikom
Od vydania globálneho hitu, ktorý prevrátil pop music, ubehlo už viac ako desať rokov. Skladba Royals priniesla speváčke Lorde nielen zaslúženú pozornosť, ale aj dve prestížne ocenenia Grammy. Dnes už má bezmála dvadsaťdeväťročná Ella Marija Lani Yelich-O'Connor na svojom konte štyri radové albumy.
Svoju bohatú diskografiu predstaví po prvýkrát aj pred českým publikom. „V júni vyšla Lorde silná nahrávka Virgin. Záujem o jej koncerty bol enormný a jej aktuálne európske turné bolo prakticky hneď vypredané. Aj preto máme obrovskú radosť, že dokážeme fanúšikom sprostredkovať zážitok v Ostrave," hovorí k bookingu umelecký riaditeľ Filip Košťálek a dodáva: „Tiež nás teší, že konečne môžeme ísť oproti nášmu záväzku dávať viac priestoru interpretkám. Skĺbiť harmonogramy a požiadavky žiadaných mien nie je jednoduché, ale verím, že postupne tú bariéru preboríme. Aj vďaka ďalším silným ženám v našom line-upe, ako Paris Paloma alebo Katarína Mária Tichá. A čoskoro budeme môcť oznámiť ďalšie mená.”
Katarína Mária Tichá & Bandjeez
Vychádzajúca hviezda britskej scény Paris Paloma zabodovala v roku 2023 s piesňou labour, ktorá sa stala o rok neskôr súčasťou debutu Cacophony. Aktuálne vydala speváčka singel Good Boy a ukazuje tým nový materiál, ktorý predstaví na začiatku roka na svojom austrálskom turné a následne ako predskokanka európskeho turné Florence + The Machine.
Publiku Colours sa premiérovo predstaví Katarína Mária Tichá & Bandjeez. Speváčka patriaca medzi 10 najpočúvanejších českých hudobníčok na Spotify vyhrala na jar sošku Anjela v kategórii Sólová interpretka za minuloročný album Plamen. Rovnomenný singel sa stal jednou z najhranejších skladieb českých rádií.
Queer scénu bude reprezentovať na Colours of Ostrava talentovaný umelec Harry Strange. Ten má na svojom konte štyri EP, posledné nazvané Watch Me Trying je z minulého roka. Aktuálne pracuje Harry na svojom debute, prvým singlom z chystanej novinky je skladba alright, alright a vychádza 5. novembra.
Zástupcovia tanečnej scény
V júli sa v Dolných Vítkoviciach predstavia aj zástupcovia tanečnej scény. „Odozva na novú podobu Fresh Stage bola vynikajúca, ako zo strany vystupujúcich, tak aj obecenstva. Pokračujeme v predstavovaní aktuálnych trendov, či už z ranku rapu, gitaroviek alebo elektroniky. Prvé meno, ktoré oznamujeme na túto scénu, je producent Bennett. Na svojom konte má virálny hit, ktorý dobyl reels. nemecký DJ oveľa viac,“ opisuje Košťálek.
Multižánrovosť Colours of Ostrava opäť nespozná hraníc. Producent a DJ Bennett so svojim Vois sur ton chemin roztancovali publikum na tanečných eventoch ako Tomorrowland alebo Nature One a v lete rozpália nadupaným technom aj priestor pod Bolt Tower.
Neoddeliteľnou súčasťou každoročného programu festivalu sú aj domáci interpreti z českej a slovenskej scény. Popri účasti Kataríny Márie Tichej & Bandjeez to budú Tata Bojs. Tí sa vrátia na Colours po dvoch rokoch, avšak s novým materiálom, ktorý práve nahrávajú v štúdiu. Ich šou z roku 2024 mala nadšené reakcie, priestor pred druhou najväčšou scénou zaplnila kapela z Hanspaulky do posledného metra. Na svoje tajné vystúpenie pri partnerskej zóne dokázal nalákať davy tento rok Sofian Medjmedj. Tentokrát dostane dvadsaťštyriročný spevák príležitosť na jednej z oficiálnych festivalových scén.
Festival Colours of Ostrava 2026
Dvadsiaty tretí ročník Colours of Ostrava chystaný na 15. až 18. júla 2026 už začína dostávať jasnejšie kontúry. Usporiadatelia sľubujú počas novembra oznámiť minimálne ďalšiu desiatku interpretov. Ceny vstupeniek zostávajú do vypredania aktuálnej edície nemenné; štvordňové sú aktuálne v predaji za 166 €, FRESH tickety pre mladých od 15 do 21 rokov stoja 104 €, vstupné pre deti nad 140 cm a do dovŕšenia 15 rokov veku stojí 62 € a na VIP+ vstupenka s prístupom do VIP, vrátane obmedzenej konzumácie jedla a pitia je v predaji za 666 €. Všetky informácie k festivalu sú dostupné na webe colours.cz.
Zdroj: SITA.sk - Kráľovné a princezné Colours of Ostrava: Lorde, Kateřina Maria Tichá aj Paris Paloma – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Colours of Ostrava Ostrava
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lenka Filipová zostáva v starostlivosti lekárov
Lenka Filipová zostáva v starostlivosti lekárov
<< predchádzajúci článok
Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO
Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO