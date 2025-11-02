|
Nedeľa 2.11.2025
Dnes je Pamiatka zosnulých
02. novembra 2025
GUnaGU premiéruje komédiu, v úlohe divadelnej divy bude K. Magálová
Ide o prvú premiéru divadla v jeho 41. sezóne, uskutoční sa 8. novembra.
Divadlo GUnaGU v Bratislave chystá premiéru novej inscenácie s hviezdnym obsadením. Kamila Magálová sa predstaví ako divadelná diva v novej čiernej komédii Viliama Klimáčka Zajtra je premiéra. Ide o prvú premiéru divadla v jeho 41. sezóne, uskutoční sa 8. novembra. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Linda Skrúcaná.
Novinka z dielne jedného z najdlhšie pôsobiacich alternatívnych divadiel na Slovensku ukáže, čo všetko sa môže pokaziť, keď je v divadle premiéra. Slávna herečka v podaní Kamily Magálovej sa rozhodne osláviť životné jubileum premiérou, ale na skúšku má iba jediný deň, lebo miesto divadla ozajstného ju viac zaujíma divadlo života - čo sa bude jesť a piť na raute, alebo kde bude sedieť jej úhlavná priateľka a bývalý manžel.
Ako ďalej približuje svoju novinku GUnaGU, pri skúške sa všetko mení na nechcenú grotesku - režisérka zároveň prestavuje dom, manažér díluje lubrikačné gély, scénografka koučuje zvieratá a asistent pracuje v neziskovej nadácii. „Uvidíme aj reklamu na autonabíjačky, fragment fiktívneho seriálu Okresný špitál a možno konečne dôjde aj na skúšanú hru o cisárovnej Sissi,“ dodáva divadlo.
V jeho novej inscenácii účinkuje celý tím komikov. Okrem Kamily Magálovej sa diváci môžu tešiť na Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Evelyn Evu Kramerovú, Viktora Horjána, Csongora Kassaia, ktorí „sa bavia na stereotypoch divadelnej práce, majú zmysel pre situačnú komédiu, vyrastajúcu z ľudských chýb a interpersonálnych vzťahov a v neposlednom rade sa neváhajú vysmiať aj sami sebe“.
Tvorcovia inscenácie majú pocit, že práve v dnešných divokých časoch je miesto na takúto divokú komédiu. „Smiech lieči“, hovorí Viliam Klimáček, autor, ktorý v minulosti býval aj lekárom. Réžiu vzala do rúk Mariana Luteránová, hudbu zložil Slavo Solovic. Kostýmy navrhla Simona Vachálková a scénu Silvia Makovická.
Vstupenky na Divadlo GUnaGU online tu https://www.ticketportal.sk/venue/Divadlo-GUnaGU-Frantiskanske-nam-7-Bratislava?ID_partner=60
