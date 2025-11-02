Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Pamiatka zosnulých
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

02. novembra 2025

GUnaGU premiéruje komédiu, v úlohe divadelnej divy bude K. Magálová



Ide o prvú premiéru divadla v jeho 41. sezóne, uskutoční sa 8. novembra.



Zdieľať
GUnaGU premiéruje komédiu, v úlohe divadelnej divy bude K. Magálová

Divadlo GUnaGU v Bratislave chystá premiéru novej inscenácie s hviezdnym obsadením. Kamila Magálová sa predstaví ako divadelná diva v novej čiernej komédii Viliama Klimáčka Zajtra je premiéra. Ide o prvú premiéru divadla v jeho 41. sezóne, uskutoční sa 8. novembra. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Linda Skrúcaná.


Novinka z dielne jedného z najdlhšie pôsobiacich alternatívnych divadiel na Slovensku ukáže, čo všetko sa môže pokaziť, keď je v divadle premiéra. Slávna herečka v podaní Kamily Magálovej sa rozhodne osláviť životné jubileum premiérou, ale na skúšku má iba jediný deň, lebo miesto divadla ozajstného ju viac zaujíma divadlo života - čo sa bude jesť a piť na raute, alebo kde bude sedieť jej úhlavná priateľka a bývalý manžel.

Ako ďalej približuje svoju novinku GUnaGU, pri skúške sa všetko mení na nechcenú grotesku - režisérka zároveň prestavuje dom, manažér díluje lubrikačné gély, scénografka koučuje zvieratá a asistent pracuje v neziskovej nadácii. „Uvidíme aj reklamu na autonabíjačky, fragment fiktívneho seriálu Okresný špitál a možno konečne dôjde aj na skúšanú hru o cisárovnej Sissi,“ dodáva divadlo.

V jeho novej inscenácii účinkuje celý tím komikov. Okrem Kamily Magálovej sa diváci môžu tešiť na Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Evelyn Evu Kramerovú, Viktora Horjána, Csongora Kassaia, ktorí „sa bavia na stereotypoch divadelnej práce, majú zmysel pre situačnú komédiu, vyrastajúcu z ľudských chýb a interpersonálnych vzťahov a v neposlednom rade sa neváhajú vysmiať aj sami sebe“.

Tvorcovia inscenácie majú pocit, že práve v dnešných divokých časoch je miesto na takúto divokú komédiu. „Smiech lieči“, hovorí Viliam Klimáček, autor, ktorý v minulosti býval aj lekárom. Réžiu vzala do rúk Mariana Luteránová, hudbu zložil Slavo Solovic. Kostýmy navrhla Simona Vachálková a scénu Silvia Makovická.

Vstupenky na Divadlo GUnaGU online tu https://www.ticketportal.sk/venue/Divadlo-GUnaGU-Frantiskanske-nam-7-Bratislava?ID_partner=60


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO
<< predchádzajúci článok
Na hrade Červený Kameň ožíva počas víkendu príbeh o mŕtvej neveste

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 