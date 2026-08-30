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30. augusta 2026
Bratislava oslávi 140 rokov pitnej vody. Vodári ukážu svoje remeslo aj verejnosti
Tagy: hovorca BVS Oslavy Pitná voda Podujatie
Po verejnom programe bude nasledovať hlavný odborný program podujatia. Asociácia vodárenských spoločností (AVS) a
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30.8.2026 (SITA.sk) - Po verejnom programe bude nasledovať hlavný odborný program podujatia.
Asociácia vodárenských spoločností (AVS) a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pozývajú verejnosť na dvojdňové podujatie pri príležitosti 39. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov spojenej s oslavou 140. výročia začiatku zásobovania Bratislavy pitnou vodou.
Oslavy vyvrcholia na parkovisku pod NC STYLA na Zlatých Pieskoch 9. a 10. septembra podujatím, ktoré spojí svet vodárskeho remesla s energiou súčasnej mestskej kultúry.
„Už 140 rokov sa pod ulicami Bratislavy odohráva príbeh, ktorý zostáva pre väčšinu z nás neviditeľný. Kilometre vodovodných a kanalizačných sietí každý deň zabezpečujú, aby mesto mohlo fungovať, rásť a rozvíjať sa,“ uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak. Ako dodal, pri tejto príležitosti pripravila BVS v spolupráci s AVS podujatie, ktoré symbolicky prepája dva svety – skrytý svet vody pod mestom a pulzujúci život nad jeho povrchom.
Prvý deň osláv - 9. septembra bude patriť verejnosti. Návštevníkov čaká popoludnie plné hudby, športu, street artu, techniky, gastronómie a zážitkov pre všetky generácie. Od 16:00 bude sprístupnená Underground zóna, ktorá ponúkne grafity workshop, skate park, pumptrack dráhu s Filipom, streetball show a prezentáciu BVS Expo.
„Program bude počas celého popoludnia približovať verejnosti význam práce vodárov a kanálnikov, fungovanie vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a zaujímavosti zo sveta vody prostredníctvom interaktívnych aktivít a prezentácií," dodal hovorca.
Po verejnom programe bude nasledovať hlavný odborný program podujatia. Vo štvrtok 10. septembra od 09.30 sa uskutoční 39. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, v rámci ktorej si svoje odborné schopnosti zmerajú pracovníci vodárenských spoločností pôsobiacich na Slovensku.
„Súťaž zručnosti je tradičným podujatím vodárenského sektora a predstavuje špičkovú úroveň odbornosti a profesionality," spresnil Stračiak. Verejnosť bude mať príležitosť sledovať náročnú disciplínu a zručnosti ľudí, ktorí zabezpečujú bezproblémové dodávky pitnej vody naprieč celým Slovenskom.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava oslávi 140 rokov pitnej vody. Vodári ukážu svoje remeslo aj verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Asociácia vodárenských spoločností (AVS) a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pozývajú verejnosť na dvojdňové podujatie pri príležitosti 39. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov spojenej s oslavou 140. výročia začiatku zásobovania Bratislavy pitnou vodou.
Vodárenské remeslo
Oslavy vyvrcholia na parkovisku pod NC STYLA na Zlatých Pieskoch 9. a 10. septembra podujatím, ktoré spojí svet vodárskeho remesla s energiou súčasnej mestskej kultúry.
„Už 140 rokov sa pod ulicami Bratislavy odohráva príbeh, ktorý zostáva pre väčšinu z nás neviditeľný. Kilometre vodovodných a kanalizačných sietí každý deň zabezpečujú, aby mesto mohlo fungovať, rásť a rozvíjať sa,“ uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak. Ako dodal, pri tejto príležitosti pripravila BVS v spolupráci s AVS podujatie, ktoré symbolicky prepája dva svety – skrytý svet vody pod mestom a pulzujúci život nad jeho povrchom.
Prvý deň osláv - 9. septembra bude patriť verejnosti. Návštevníkov čaká popoludnie plné hudby, športu, street artu, techniky, gastronómie a zážitkov pre všetky generácie. Od 16:00 bude sprístupnená Underground zóna, ktorá ponúkne grafity workshop, skate park, pumptrack dráhu s Filipom, streetball show a prezentáciu BVS Expo.
„Program bude počas celého popoludnia približovať verejnosti význam práce vodárov a kanálnikov, fungovanie vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a zaujímavosti zo sveta vody prostredníctvom interaktívnych aktivít a prezentácií," dodal hovorca.
Odborný program
Po verejnom programe bude nasledovať hlavný odborný program podujatia. Vo štvrtok 10. septembra od 09.30 sa uskutoční 39. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, v rámci ktorej si svoje odborné schopnosti zmerajú pracovníci vodárenských spoločností pôsobiacich na Slovensku.
„Súťaž zručnosti je tradičným podujatím vodárenského sektora a predstavuje špičkovú úroveň odbornosti a profesionality," spresnil Stračiak. Verejnosť bude mať príležitosť sledovať náročnú disciplínu a zručnosti ľudí, ktorí zabezpečujú bezproblémové dodávky pitnej vody naprieč celým Slovenskom.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava oslávi 140 rokov pitnej vody. Vodári ukážu svoje remeslo aj verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorca BVS Oslavy Pitná voda Podujatie
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