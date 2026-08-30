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30. augusta 2026
Izrael varuje pred púšťaním šarkanov, deti prichádzajú o jednu z posledných radostí
Izrael tvrdí, že militantné hnutie Hamas deti cynicky využíva a šarkany môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu. Desaťročný Ahmed Hamdouna zažil vojnu, vysídlenie aj zničenie svojho domova. Jednou z ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Izrael tvrdí, že militantné hnutie Hamas deti cynicky využíva a šarkany môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu.
Desaťročný Ahmed Hamdouna zažil vojnu, vysídlenie aj zničenie svojho domova. Jednou z mála radostí, ktoré mu v Pásme Gazy zostali, bolo vyrábať si zo zvyškov dreva a plastov šarkany. Teraz mu ich otec zakázal púšťať po tom, ako Izrael pohrozil zintenzívnením vojenských operácií, ak budú šarkany naďalej prelietavať cez hranicu na izraelské územie.
„Otec mi zakázal púšťať šarkany pre hrozby okupácie,“ povedal Ahmed, ktorého rodina bola vysídlená do mesta Dajr al-Balah v centrálnej časti Pásma Gazy. „Zlomilo mi to srdce, keď som tak dlho zbieral paličky a nylon, a teraz nám nedovolia hrať sa s nimi.“
„Sme len malé deti. Zničili nám dom a celú našu štvrť – čo ešte od nás chcú?“ dodal.
Izrael tvrdí, že militantné hnutie Hamas deti cynicky využíva a šarkany môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu. V minulosti totiž zápalné šarkany a balóny vypúšťané z Pásma Gazy spôsobili požiare na izraelskej poľnohospodárskej pôde. V ostatných dňoch preletelo cez hranicu do južného Izraela niekoľko šarkanov. Výbušniny na nich nezistili, najmenej jeden však niesol politický odkaz.
Hamas odmietol, že by za ich vypúšťaním stál. Jeho hovorca Hazem Qassem uviedol, že ľudové výbory v táboroch pre vysídlených ľudí sa snažia deťom v púšťaní šarkanov zabrániť zo strachu, že by sa mohli stať terčom izraelskej armády.
K zastaveniu púšťania šarkanov vyzval v stredu aj predstaviteľ Spojenými štátmi vedenej Rady mieru, ktorá dohliada na plán prímeria. „Všetky militantné aktivity v Gaze sa musia zastaviť vrátane púšťania šarkanov,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že prímerie musí dodržiavať aj Izrael.
Ahmed hovorí, že sa teraz bojí hrať, no nerozumie, prečo sa izraelská armáda „bojí šarkanov, keď sú to len papier a špagát“. „Nechcem nikomu ublížiť. Chcem sa len hrať ako deti kdekoľvek inde,“ povedal.
Pre deti v zničenej Gaze sa výroba šarkanov stala jednoduchým spôsobom, ako uniknúť každodennej realite vojny. „Nie sú tu žiadne hračky, žiadne zábavné parky, nemáme ani futbalovú loptu. Šarkan je jediná vec, ktorú si dokážeme vyrobiť vlastnými rukami a ktorá nás robí šťastnými, keď ju vypustíme na oblohu,“ povedal 11-ročný Yamen al-Mubayyed.
S kamarátmi zbierajú kúsky dreva zo zničených domov, papier a špagát. Jednotlivé časti spájajú zmesou múky a vody a potom chodia šarkany púšťať k moru. Yamen tvrdí, že ho neodradí ani bzukot izraelských prieskumných dronov. „Je to jediná vec, vďaka ktorej máme pocit, že my deti žijeme, a dáva nám pocit slobody.“
Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy napriek prímeriu podporovanému Spojenými štátmi, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri, pričom tvrdí, že útočí na militantov. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Eyal Zamir v utorok vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v demilitarizácii Pásma Gazy „všetkými potrebnými prostriedkami“.
Pre rodičov sa pritom z kedysi nevinnej detskej hry stala ďalšia príčina strachu. Tridsaťročný Akram Abu Shurkh zakázal svojim deťom vyrábať šarkany, no má pocit, že tým „zabil radosť v ich očiach“. „Sú to deti, ktoré nerozumejú vojenským kalkuláciám. Vnímajú to iba ako hru a spôsob, ako zo seba dostať energiu,“ povedal. „Ja však v dotyku špagátu a v lietajúcom šarkanovi vidím smrť.“
Podobnú dilemu rieši aj 34-ročná Umm Moaz Huwayla z južnej časti Pásma Gazy. Vždy, keď jej deti vyjdú von so šarkanmi, má o ne strach, no nechce im zakázať jednu z posledných možností hrať sa. „Chcú zabiť radosť v ich srdciach,“ povedala. „Tie deti nechcú veľa, iba prežiť svoje detstvo, hoci len s kúskom špagátu a listom papiera.“
Zdroj: SITA.sk - Izrael varuje pred púšťaním šarkanov, deti prichádzajú o jednu z posledných radostí © SITA Všetky práva vyhradené.
Desaťročný Ahmed Hamdouna zažil vojnu, vysídlenie aj zničenie svojho domova. Jednou z mála radostí, ktoré mu v Pásme Gazy zostali, bolo vyrábať si zo zvyškov dreva a plastov šarkany. Teraz mu ich otec zakázal púšťať po tom, ako Izrael pohrozil zintenzívnením vojenských operácií, ak budú šarkany naďalej prelietavať cez hranicu na izraelské územie.
Zákaz púšťať šarkany
„Otec mi zakázal púšťať šarkany pre hrozby okupácie,“ povedal Ahmed, ktorého rodina bola vysídlená do mesta Dajr al-Balah v centrálnej časti Pásma Gazy. „Zlomilo mi to srdce, keď som tak dlho zbieral paličky a nylon, a teraz nám nedovolia hrať sa s nimi.“
„Sme len malé deti. Zničili nám dom a celú našu štvrť – čo ešte od nás chcú?“ dodal.
Izrael tvrdí, že militantné hnutie Hamas deti cynicky využíva a šarkany môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu. V minulosti totiž zápalné šarkany a balóny vypúšťané z Pásma Gazy spôsobili požiare na izraelskej poľnohospodárskej pôde. V ostatných dňoch preletelo cez hranicu do južného Izraela niekoľko šarkanov. Výbušniny na nich nezistili, najmenej jeden však niesol politický odkaz.
Hamas tvrdenie odmieta
Hamas odmietol, že by za ich vypúšťaním stál. Jeho hovorca Hazem Qassem uviedol, že ľudové výbory v táboroch pre vysídlených ľudí sa snažia deťom v púšťaní šarkanov zabrániť zo strachu, že by sa mohli stať terčom izraelskej armády.
K zastaveniu púšťania šarkanov vyzval v stredu aj predstaviteľ Spojenými štátmi vedenej Rady mieru, ktorá dohliada na plán prímeria. „Všetky militantné aktivity v Gaze sa musia zastaviť vrátane púšťania šarkanov,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že prímerie musí dodržiavať aj Izrael.
Ahmed hovorí, že sa teraz bojí hrať, no nerozumie, prečo sa izraelská armáda „bojí šarkanov, keď sú to len papier a špagát“. „Nechcem nikomu ublížiť. Chcem sa len hrať ako deti kdekoľvek inde,“ povedal.
Pre deti v zničenej Gaze sa výroba šarkanov stala jednoduchým spôsobom, ako uniknúť každodennej realite vojny. „Nie sú tu žiadne hračky, žiadne zábavné parky, nemáme ani futbalovú loptu. Šarkan je jediná vec, ktorú si dokážeme vyrobiť vlastnými rukami a ktorá nás robí šťastnými, keď ju vypustíme na oblohu,“ povedal 11-ročný Yamen al-Mubayyed.
Pocit slobody
S kamarátmi zbierajú kúsky dreva zo zničených domov, papier a špagát. Jednotlivé časti spájajú zmesou múky a vody a potom chodia šarkany púšťať k moru. Yamen tvrdí, že ho neodradí ani bzukot izraelských prieskumných dronov. „Je to jediná vec, vďaka ktorej máme pocit, že my deti žijeme, a dáva nám pocit slobody.“
Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy napriek prímeriu podporovanému Spojenými štátmi, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri, pričom tvrdí, že útočí na militantov. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Eyal Zamir v utorok vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v demilitarizácii Pásma Gazy „všetkými potrebnými prostriedkami“.
Pre rodičov sa pritom z kedysi nevinnej detskej hry stala ďalšia príčina strachu. Tridsaťročný Akram Abu Shurkh zakázal svojim deťom vyrábať šarkany, no má pocit, že tým „zabil radosť v ich očiach“. „Sú to deti, ktoré nerozumejú vojenským kalkuláciám. Vnímajú to iba ako hru a spôsob, ako zo seba dostať energiu,“ povedal. „Ja však v dotyku špagátu a v lietajúcom šarkanovi vidím smrť.“
Podobnú dilemu rieši aj 34-ročná Umm Moaz Huwayla z južnej časti Pásma Gazy. Vždy, keď jej deti vyjdú von so šarkanmi, má o ne strach, no nechce im zakázať jednu z posledných možností hrať sa. „Chcú zabiť radosť v ich srdciach,“ povedala. „Tie deti nechcú veľa, iba prežiť svoje detstvo, hoci len s kúskom špagátu a listom papiera.“
Zdroj: SITA.sk - Izrael varuje pred púšťaním šarkanov, deti prichádzajú o jednu z posledných radostí © SITA Všetky práva vyhradené.
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