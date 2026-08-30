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30. augusta 2026
Štát plánuje modernizovať sídlo ministerstva vnútra. Projekt má stáť viac ako 85 miliónov eur
Tagy: Administratívne priestory Minister vnútra SR Optimalizácia prevádzkové náklady Rekonštrukcia budovy
Výstavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ministerstva. Vláda v stredu schválila „Zámer optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Výstavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ministerstva.
Vláda v stredu schválila „Zámer optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave“, ktorého cieľom je modernizovať a zefektívniť administratívne zázemie Ministerstva vnútra SR. Ako rezort v tejto súvislosti ozrejmil, zámer počíta so sústredením značnej časti zamestnancov rezortu do moderných administratívnych priestorov, znížením počtu využívaných budov a zároveň znížením prevádzkových nákladov.
Tento cieľ sa má dosiahnuť rekonštrukciou existujúcej budovy sídla ministerstva vnútra na Pribinovej ulici a výstavbou novej modernej administratívnej budovy v jej areáli. Po ukončení realizácie projektu by administratívne centrum na Pribinovej ulici mohlo disponovať kapacitou pre 1 018 až 1 350 zamestnancov ministerstva, čo predstavuje viac ako polovicu aktuálneho administratívneho aparátu rezortu.
„Ministerstvo vnútra potrebuje riešiť stav svojich administratívnych budov systémovo, nie ďalším odkladaním nevyhnutných rekonštrukcií. Naším cieľom je vytvoriť moderné a dôstojné pracovné prostredie pre zamestnancov, znížiť prevádzkové náklady a zároveň efektívnejšie nakladať s majetkom štátu,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Projekt má byť podľa neho financovaný z predaja prebytočného majetku. Celkové predpokladané náklady na realizáciu administratívneho centra predstavujú 85,3 milióna eur.
„Je to významná investícia, no nechceme na ňu žiadať nové peniaze zo štátneho rozpočtu. Chceme naopak zhodnotiť majetok, ktorý štát už vlastní, ale rezort ho na svoju činnosť nepotrebuje, a výnos z jeho predaja investovať späť do majetku štátu,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že projekt plánuje financovať prioritne z príjmov získaných predajom prebytočných nehnuteľností v správe rezortu. Prostriedky získané z predaja nepotrebných budov majú byť účelovo viazané na financovanie výstavby a rekonštrukcie administratívneho centra.
Rezort disponuje zoznamom viacerých vhodných budov určených na predaj, ku ktorým boli spracované znalecké posudky. Súhrnná všeobecná hodnota týchto nehnuteľností podľa materiálu zodpovedá predpokladaným nákladom na realizáciu zámeru. Prípadný rozdiel medzi výnosmi z predaja a celkovými investičnými nákladmi bude dofinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Ministerstvo v súčasnosti disponuje štúdiou projektu, ktorá vychádza z aktuálne platného územného plánu daného územia. Štúdia uskutočniteľnosti bola predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. Odporúčania vyplývajúce z hodnotenia zámeru „Optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave“ ministerstvo zohľadní pri ďalšej realizácii projektu a následne pristúpi k obstaraniu projektovej dokumentácie.
Realizácia zámeru predstavuje systémové riešenie nepriaznivého až kritického stavu viacerých budov v správe rezortu, ako aj vybudovanie novej modernej administratívnej budovy. Výsledkom má podľa rezortu byť zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov, redukcia celkového počtu budov využívaných na administratívne účely a efektívnejšie využitie existujúceho majetku štátu.
V súčasnosti sú zamestnanci Ministerstva vnútra SR v Bratislave rozptýlení vo viac ako 10 budovách. Viaceré z nich sú podľa rezortu v technicky nevyhovujúcom stave a nezodpovedajú súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť a moderné administratívne priestory. Takéto rozptýlenie zároveň zvyšuje prevádzkové a transakčné náklady. Realizácia zámeru má tak umožniť redukciu počtu budov využívaných na administratívne účely z viac ako 10 na štyri budovy.
Zároveň sa počíta s tým, že zamestnanci jednej sekcie budú sústredení v jednej spoločnej budove. Takéto priestorové usporiadanie má podľa ministerstva zefektívniť spoluprácu jednotlivých útvarov a priniesť úspory v prevádzkových aj transakčných nákladoch na zamestnancov. Nové a rekonštruované priestory budú navrhnuté s dôrazom na vysokú energetickú efektívnosť. Podľa zámeru sa predpokladá zníženie spotreby primárnej energie približne o 30 až 40 percent oproti pôvodným budovám.
Budova sídla ministerstva na Pribinovej ulici 2 v Bratislave je podľa rezortu momentálne zastaraná, nespĺňa súčasné energetické normy ani nároky na moderné administratívne priestory a jej aktuálne priestorové usporiadanie je nevyhovujúce. Nedostatočné sú aj rokovacie a parkovacie kapacity. Zároveň však ide o budovu dlhodobo spätú s Ministerstvom vnútra SR, v ktorej rezort sídli už od konca druhej svetovej vojny.
Z tohto dôvodu má ministerstvo zámer uvedenú budovu rekonštruovať a v jej areáli vystavať ďalšiu modernú administratívnu budovu. Budova podľa rezortu disponuje vynikajúcou polohou z hľadiska dopravnej dostupnosti – nachádza sa v blízkosti diaľničného obchvatu, mestskej hromadnej dopravy a autobusovej stanice Mlynské nivy. Ministerstvo je správcom celého areálu, ktorý je v súčasnosti ohradený a poskytuje dostatok priestoru na umiestnenie ďalšej administratívnej budovy.
Projekt počíta s citlivou rekonštrukciou existujúcej historickej budovy na Pribinovej ulici pri zachovaní jej architektonického charakteru. V jej areáli má zároveň vzniknúť nová administratívna budova, ktorá bude architektonicky nadväzovať na okolité moderné objekty. Nová budova má podľa rezortu vnútra poskytnúť flexibilné administratívne priestory, moderné rokovacie kapacity a adekvátne zázemie pre zamestnancov aj návštevy ministerstva. Výstavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ministerstva.
Rezort vnútra pri príprave zámeru posudzovalo štyri alternatívy – ponechanie súčasného stavu, realizáciu navrhovaného projektu, centralizáciu prostredníctvom komerčného prenájmu a postupnú rekonštrukciu vybraných existujúcich budov. Ako najvýhodnejšia bola vyhodnotená Alternatíva 1 – realizácia navrhovaného projektu. Tá umožňuje zhodnotiť vlastný majetok štátu, riešiť kritický technický stav budov a zároveň zabezpečiť bezpečnostné požiadavky ministerstva.
Dlhodobý komerčný prenájom bol podľa rezortu vyhodnotený ako menej výhodné riešenie najmä vzhľadom na trvalé zaťaženie bežných výdavkov štátneho rozpočtu, bezpečnostné riziká spojené s umiestnením silového rezortu v komerčných priestoroch a stratu historickej kontinuity sídla ministerstva.
Schválenie zámeru podľa ministerstva predstavuje ďalší krok k systémovému riešeniu priestorového zabezpečenia rezortu v Bratislave. Rezort dodal, že pri ďalšej príprave projektu bude zohľadňovať odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze a následne pristúpi k príprave projektovej dokumentácie.
Zdroj: SITA.sk - Štát plánuje modernizovať sídlo ministerstva vnútra. Projekt má stáť viac ako 85 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda v stredu schválila „Zámer optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave“, ktorého cieľom je modernizovať a zefektívniť administratívne zázemie Ministerstva vnútra SR. Ako rezort v tejto súvislosti ozrejmil, zámer počíta so sústredením značnej časti zamestnancov rezortu do moderných administratívnych priestorov, znížením počtu využívaných budov a zároveň znížením prevádzkových nákladov.
Modernizácia budovy
Tento cieľ sa má dosiahnuť rekonštrukciou existujúcej budovy sídla ministerstva vnútra na Pribinovej ulici a výstavbou novej modernej administratívnej budovy v jej areáli. Po ukončení realizácie projektu by administratívne centrum na Pribinovej ulici mohlo disponovať kapacitou pre 1 018 až 1 350 zamestnancov ministerstva, čo predstavuje viac ako polovicu aktuálneho administratívneho aparátu rezortu.
„Ministerstvo vnútra potrebuje riešiť stav svojich administratívnych budov systémovo, nie ďalším odkladaním nevyhnutných rekonštrukcií. Naším cieľom je vytvoriť moderné a dôstojné pracovné prostredie pre zamestnancov, znížiť prevádzkové náklady a zároveň efektívnejšie nakladať s majetkom štátu,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Projekt má byť podľa neho financovaný z predaja prebytočného majetku. Celkové predpokladané náklady na realizáciu administratívneho centra predstavujú 85,3 milióna eur.
„Je to významná investícia, no nechceme na ňu žiadať nové peniaze zo štátneho rozpočtu. Chceme naopak zhodnotiť majetok, ktorý štát už vlastní, ale rezort ho na svoju činnosť nepotrebuje, a výnos z jeho predaja investovať späť do majetku štátu,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Predaj nehnuteľností
Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že projekt plánuje financovať prioritne z príjmov získaných predajom prebytočných nehnuteľností v správe rezortu. Prostriedky získané z predaja nepotrebných budov majú byť účelovo viazané na financovanie výstavby a rekonštrukcie administratívneho centra.
Rezort disponuje zoznamom viacerých vhodných budov určených na predaj, ku ktorým boli spracované znalecké posudky. Súhrnná všeobecná hodnota týchto nehnuteľností podľa materiálu zodpovedá predpokladaným nákladom na realizáciu zámeru. Prípadný rozdiel medzi výnosmi z predaja a celkovými investičnými nákladmi bude dofinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Ministerstvo v súčasnosti disponuje štúdiou projektu, ktorá vychádza z aktuálne platného územného plánu daného územia. Štúdia uskutočniteľnosti bola predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. Odporúčania vyplývajúce z hodnotenia zámeru „Optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave“ ministerstvo zohľadní pri ďalšej realizácii projektu a následne pristúpi k obstaraniu projektovej dokumentácie.
Systémové riešenia
Realizácia zámeru predstavuje systémové riešenie nepriaznivého až kritického stavu viacerých budov v správe rezortu, ako aj vybudovanie novej modernej administratívnej budovy. Výsledkom má podľa rezortu byť zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov, redukcia celkového počtu budov využívaných na administratívne účely a efektívnejšie využitie existujúceho majetku štátu.
V súčasnosti sú zamestnanci Ministerstva vnútra SR v Bratislave rozptýlení vo viac ako 10 budovách. Viaceré z nich sú podľa rezortu v technicky nevyhovujúcom stave a nezodpovedajú súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť a moderné administratívne priestory. Takéto rozptýlenie zároveň zvyšuje prevádzkové a transakčné náklady. Realizácia zámeru má tak umožniť redukciu počtu budov využívaných na administratívne účely z viac ako 10 na štyri budovy.
Zároveň sa počíta s tým, že zamestnanci jednej sekcie budú sústredení v jednej spoločnej budove. Takéto priestorové usporiadanie má podľa ministerstva zefektívniť spoluprácu jednotlivých útvarov a priniesť úspory v prevádzkových aj transakčných nákladoch na zamestnancov. Nové a rekonštruované priestory budú navrhnuté s dôrazom na vysokú energetickú efektívnosť. Podľa zámeru sa predpokladá zníženie spotreby primárnej energie približne o 30 až 40 percent oproti pôvodným budovám.
Nevyhovujúce priestory
Budova sídla ministerstva na Pribinovej ulici 2 v Bratislave je podľa rezortu momentálne zastaraná, nespĺňa súčasné energetické normy ani nároky na moderné administratívne priestory a jej aktuálne priestorové usporiadanie je nevyhovujúce. Nedostatočné sú aj rokovacie a parkovacie kapacity. Zároveň však ide o budovu dlhodobo spätú s Ministerstvom vnútra SR, v ktorej rezort sídli už od konca druhej svetovej vojny.
Z tohto dôvodu má ministerstvo zámer uvedenú budovu rekonštruovať a v jej areáli vystavať ďalšiu modernú administratívnu budovu. Budova podľa rezortu disponuje vynikajúcou polohou z hľadiska dopravnej dostupnosti – nachádza sa v blízkosti diaľničného obchvatu, mestskej hromadnej dopravy a autobusovej stanice Mlynské nivy. Ministerstvo je správcom celého areálu, ktorý je v súčasnosti ohradený a poskytuje dostatok priestoru na umiestnenie ďalšej administratívnej budovy.
Projekt počíta s citlivou rekonštrukciou existujúcej historickej budovy na Pribinovej ulici pri zachovaní jej architektonického charakteru. V jej areáli má zároveň vzniknúť nová administratívna budova, ktorá bude architektonicky nadväzovať na okolité moderné objekty. Nová budova má podľa rezortu vnútra poskytnúť flexibilné administratívne priestory, moderné rokovacie kapacity a adekvátne zázemie pre zamestnancov aj návštevy ministerstva. Výstavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ministerstva.
Štyri alternatívy
Rezort vnútra pri príprave zámeru posudzovalo štyri alternatívy – ponechanie súčasného stavu, realizáciu navrhovaného projektu, centralizáciu prostredníctvom komerčného prenájmu a postupnú rekonštrukciu vybraných existujúcich budov. Ako najvýhodnejšia bola vyhodnotená Alternatíva 1 – realizácia navrhovaného projektu. Tá umožňuje zhodnotiť vlastný majetok štátu, riešiť kritický technický stav budov a zároveň zabezpečiť bezpečnostné požiadavky ministerstva.
Dlhodobý komerčný prenájom bol podľa rezortu vyhodnotený ako menej výhodné riešenie najmä vzhľadom na trvalé zaťaženie bežných výdavkov štátneho rozpočtu, bezpečnostné riziká spojené s umiestnením silového rezortu v komerčných priestoroch a stratu historickej kontinuity sídla ministerstva.
Schválenie zámeru podľa ministerstva predstavuje ďalší krok k systémovému riešeniu priestorového zabezpečenia rezortu v Bratislave. Rezort dodal, že pri ďalšej príprave projektu bude zohľadňovať odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze a následne pristúpi k príprave projektovej dokumentácie.
Zdroj: SITA.sk - Štát plánuje modernizovať sídlo ministerstva vnútra. Projekt má stáť viac ako 85 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Administratívne priestory Minister vnútra SR Optimalizácia prevádzkové náklady Rekonštrukcia budovy
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