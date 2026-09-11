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11. septembra 2026
Bratislava pripravuje nový domov pre seniorov v Karlovej Vsi, prepojí pešie trasy s parkom a okolím
Tagy: Bratislava-Karlova Ves Denný stacionár Karlova Ves Opatrovateľská služba Starostlivosť o seniorov Zariadenie pre seniorov
Bratislava vybuduje zariadenie pre 40 seniorov, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc pri každodenných činnostiach. Bratislava pripravuje nový domov seniorov na Hlaváčikovej v Karlovej Vsi. Ako informuje ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Bratislava vybuduje zariadenie pre 40 seniorov, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc pri každodenných činnostiach.
Bratislava pripravuje nový domov seniorov na Hlaváčikovej v Karlovej Vsi. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, vybuduje tu zariadenie pre 40 seniorov, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc pri každodenných činnostiach.
"S Metropolitným inštitútom Bratislavy nám záležalo na tom, aby nešlo iba o inštitúciu niekde za plotom. Návrh od Atrium Architekti preto počíta so zariadením, ktoré sa stane prirodzenou súčasťou štvrte," uvádza mesto.
Podľa architektonického návrhu prepoja pešie trasy domov pre seniorov s parkom a okolím, spoločné priestory budú smerovať do zelene a súčasťou bude aj vnútorné átrium. Bratislava dnes zriaďuje sedem zariadení pre seniorov, tri zariadenia opatrovateľskej služby a denný stacionár.
"No Slovensko starne rýchlejšie, než pribúdajú kapacity sociálnych služieb, a miest stále nie je dosť. Každý rok preto dávame milióny eur do fungovania existujúcich zariadení, ich opráv a popri tom potrebujeme vytvárať aj nové miesta, aké vznikne napríklad na Hlaváčikovej v Karlovej Vsi," dodalo mesto.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava pripravuje nový domov pre seniorov v Karlovej Vsi, prepojí pešie trasy s parkom a okolím © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava pripravuje nový domov seniorov na Hlaváčikovej v Karlovej Vsi. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, vybuduje tu zariadenie pre 40 seniorov, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc pri každodenných činnostiach.
"S Metropolitným inštitútom Bratislavy nám záležalo na tom, aby nešlo iba o inštitúciu niekde za plotom. Návrh od Atrium Architekti preto počíta so zariadením, ktoré sa stane prirodzenou súčasťou štvrte," uvádza mesto.
Podľa architektonického návrhu prepoja pešie trasy domov pre seniorov s parkom a okolím, spoločné priestory budú smerovať do zelene a súčasťou bude aj vnútorné átrium. Bratislava dnes zriaďuje sedem zariadení pre seniorov, tri zariadenia opatrovateľskej služby a denný stacionár.
"No Slovensko starne rýchlejšie, než pribúdajú kapacity sociálnych služieb, a miest stále nie je dosť. Každý rok preto dávame milióny eur do fungovania existujúcich zariadení, ich opráv a popri tom potrebujeme vytvárať aj nové miesta, aké vznikne napríklad na Hlaváčikovej v Karlovej Vsi," dodalo mesto.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava pripravuje nový domov pre seniorov v Karlovej Vsi, prepojí pešie trasy s parkom a okolím © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava-Karlova Ves Denný stacionár Karlova Ves Opatrovateľská služba Starostlivosť o seniorov Zariadenie pre seniorov
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