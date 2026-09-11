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11. septembra 2026

Nebo nad Európou zažilo rekordné leto aj napriek vojne na Blízkom východe



Eurocontrol zaznamenal počas júla a augusta rekordnú prevádzku, vojna zároveň presmerovala časť turistov do bezpečnejších európskych destinácií. Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej ...



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gettyimages 1137126826 676x438 11.9.2026 (SITA.sk) - Eurocontrol zaznamenal počas júla a augusta rekordnú prevádzku, vojna zároveň presmerovala časť turistov do bezpečnejších európskych destinácií.


Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spôsobeným vojnou na Blízkom východe, vyplýva z údajov organizácie Eurocontrol zverejnených v piatok.

Európa je bezpečnejšia


V Európe sa denne uskutočnilo v priemere 35 959 letov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,4 percenta. Rekord padol v piatok 10. júla, keď Eurocontrol zaznamenal 37 640 letov.

Americko-iránska vojna podľa organizácie ovplyvnila turistickú sezónu, zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší.

„Prejavilo sa to poklesom dopravy v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a Turecku, ale výrazným rastom v Albánsku, Chorvátsku, na Cypre, v Grécku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Slovinsku,“ uviedol Eurocontrol. Premávka naďalej rástla aj v juhozápadnej Európe.

Grécko a hranica možného


Rekordný počet cestujúcich na gréckych letiskách počas hlavnej sezóny dostal tamojší systém riadenia letovej prevádzky na hranicu kapacity.

Napriek vyššiemu počtu letov však 72,6 percenta spojov dorazilo načas, čo je o 1,2 percentuálneho bodu viac ako vlani.

Najhoršie výsledky pri meškaniach spôsobených riadením letovej prevádzky malo Francúzsko, na ktoré pripadlo až 32 percent všetkých takýchto oneskorení.



Zdroj: SITA.sk - Nebo nad Európou zažilo rekordné leto aj napriek vojne na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

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