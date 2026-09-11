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11. septembra 2026

Kresťanskí demokrati sa chystajú na Národný pochod za život, hnutie ocenilo aj tvorbu umeleckej brandže


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Národný pochod za život ochrana nenarodeného dieťaťa ochrana rodiny ochrana žien Opozícia Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)

Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Yael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť. Kresťanskí demokrati sa chystajú na



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kdh2 1 11.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Yael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť.


Kresťanskí demokrati sa chystajú na Národný pochod za život. Zároveň ocenili tvorbu umelcov ako Yael či Momo, ktorí pri príležitosti pochodu predstavili skladbu Nechcem smrť.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zdôraznilo, že ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť patrí k základným hodnotám hnutia. Kresťanskí demokrati sa preto v nedeľu 20. septembra zúčastnia na Národnom pochode za život.

„Sme presvedčení, že každý ľudský život má svoju dôstojnosť a zaslúži si ochranu. Preto oceňujeme každého, kto sa za túto hodnotu dokáže verejne postaviť,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Občianske podujatie nezávislé od politiky


KDH pripomenulo, že Národný pochod za život je občianske podujatie nezávislé od politických strán. Predstavitelia hnutia sa na ňom preto chcú zúčastniť ako ľudia, ktorí sa hlásia k ochrane života.

Zároveň zdôrazňujú, že ochrana života musí ísť ruka v ruke s pomocou ženám, matkám a rodinám, ktoré sú v náročnej situácii. Exminister a podpredseda KDH Viliam Karas podotkol, že to nie je iba o vyslovení hodnotového postoja, ale o vytváraní podmienok na to, aby ženy v náročnej situácii nezostali samy a dostali reálnu pomoc.

Legitímna súčasť verejnej diskusie


Dôležité je podľa kresťanských demokratov aj to, aby ochrana nenarodeného života zostala legitímnou súčasťou verejnej diskusie. Slobodná a demokratická spoločnosť musí byť podľa Karasa pritom schopná uniesť aj hodnotový nesúhlas. Nie je podľa neho možné požadovať toleranciu len pre názory, s ktorými sami súhlasíme.

„Ľudia, ktorí sa rozhodnú verejne zastávať nenarodeného života, majú rovnaké právo vstupovať do verejnej diskusie, hovoriť o svojom presvedčení a vyjadrovať ho aj prostredníctvom kultúry či umenia,“ doplnil Karas.

Ocenenie umeleckej brandže


V tejto súvislosti KDH ocenilo ľudí z kultúrnej a umeleckej brandže, ktorí svoje presvedčenie vyjadrujú verejne. V týchto dňoch tak urobili aj umelci ako Yael či Momo, ktorí pri príležitosti Národného pochodu za život predstavili skladbu Nechcem smrť.

„Nemusíme sa zhodnúť na každom slove alebo umeleckej forme. Ak však niekto využije svoj talent a verejný priestor na to, aby sa zastal hodnoty ľudského života, zaslúži si rešpekt, nie snahu umlčať ho,“ uzavrel Karas.


Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati sa chystajú na Národný pochod za život, hnutie ocenilo aj tvorbu umeleckej brandže © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Národný pochod za život ochrana nenarodeného dieťaťa ochrana rodiny ochrana žien Opozícia Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
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