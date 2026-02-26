|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 26.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viktor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. februára 2026
Bratislava rozširuje zoznam miest so zákazom pitia alkoholu na verejnosti, končia aj pivné bicykle
Bratislavské zastupiteľstvo vo štvrtok prijalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Tento zákaz sa po novom vzťahuje aj na ...
Zdieľať
26.2.2026 (SITA.sk) - Bratislavské zastupiteľstvo vo štvrtok prijalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Tento zákaz sa po novom vzťahuje aj na používateľov a prevádzkovateľov takzvaných pivných bicyklov. Ide o atrakciu, ktorú ponúkali niektoré spoločnosti v Bratislave a spočívala v skupinovom pití piva a súčasne bicyklovaní po mestských komunikáciách.
„Na prevádzkovanie uvedenej služby zaznamenával bratislavský magistrát viacero podnetov, ktoré sa týkali tak plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako aj dodržiavania verejného poriadku," uviedol hovorca mesta Peter Bubla. Štvrtkovým hlasovaním sa tak Bratislava pridala k ďalším mestám, ktoré sa zhodli na tom, že podobný typ atrakcie nepatrí do verejného priestoru a prijatím tohto nariadenia sa zakazuje prevádzka pivných bicyklov na území mesta.
Zastupiteľstvo tiež vypočulo dopyt niektorých mestských častí na úpravu pôvodného VZN z roku 2014 o zákaze požívania alkoholu, v ktorom bolo potrebné aktualizovať pôvodný zoznam lokalít. Okrem toho sa v novom VZN sprísnil aj územný rozsah. K lokalitám, kde sa nachádzajú školské zariadenia, kostoly a detské ihriská, pribudli aj sociálne služby a centrá pre seniorov, ako aj výdajne stravy, zdravotné zariadenia či veterinárne ambulancie.
VZN rovnako ako doteraz obsahuje výnimku zo zákazu predaja a požívania alkoholu pre podujatia, ktoré sa konajú na verejne prístupných miestach, ak tieto dostali súhlas samosprávy na predaj alkoholických nápojov. Zároveň upravuje výnimku zo zákazu podávania a požívania alkoholických nápojov pre vonkajšie sedenia pohostinských a reštauračných zariadení, ak na umiestnenie týchto sedení dostali súhlas. Zákazy sa nevzťahujú ani na zákonné verejné kultúrne podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava rozširuje zoznam miest so zákazom pitia alkoholu na verejnosti, končia aj pivné bicykle © SITA Všetky práva vyhradené.
„Na prevádzkovanie uvedenej služby zaznamenával bratislavský magistrát viacero podnetov, ktoré sa týkali tak plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako aj dodržiavania verejného poriadku," uviedol hovorca mesta Peter Bubla. Štvrtkovým hlasovaním sa tak Bratislava pridala k ďalším mestám, ktoré sa zhodli na tom, že podobný typ atrakcie nepatrí do verejného priestoru a prijatím tohto nariadenia sa zakazuje prevádzka pivných bicyklov na území mesta.
Zastupiteľstvo tiež vypočulo dopyt niektorých mestských častí na úpravu pôvodného VZN z roku 2014 o zákaze požívania alkoholu, v ktorom bolo potrebné aktualizovať pôvodný zoznam lokalít. Okrem toho sa v novom VZN sprísnil aj územný rozsah. K lokalitám, kde sa nachádzajú školské zariadenia, kostoly a detské ihriská, pribudli aj sociálne služby a centrá pre seniorov, ako aj výdajne stravy, zdravotné zariadenia či veterinárne ambulancie.
VZN rovnako ako doteraz obsahuje výnimku zo zákazu predaja a požívania alkoholu pre podujatia, ktoré sa konajú na verejne prístupných miestach, ak tieto dostali súhlas samosprávy na predaj alkoholických nápojov. Zároveň upravuje výnimku zo zákazu podávania a požívania alkoholických nápojov pre vonkajšie sedenia pohostinských a reštauračných zariadení, ak na umiestnenie týchto sedení dostali súhlas. Zákazy sa nevzťahujú ani na zákonné verejné kultúrne podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava rozširuje zoznam miest so zákazom pitia alkoholu na verejnosti, končia aj pivné bicykle © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca
Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca
<< predchádzajúci článok
Mesto Prešov spúšťa tretí ročník participatívneho rozpočtu, na projekty vyčlenilo 55-tisíc eur
Mesto Prešov spúšťa tretí ročník participatívneho rozpočtu, na projekty vyčlenilo 55-tisíc eur