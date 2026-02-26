Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. februára 2026

Bratislava rozširuje zoznam miest so zákazom pitia alkoholu na verejnosti, končia aj pivné bicykle


Bratislavské zastupiteľstvo vo štvrtok prijalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Tento zákaz sa po novom vzťahuje aj na ...



gettyimages 1067296628 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Bratislavské zastupiteľstvo vo štvrtok prijalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Tento zákaz sa po novom vzťahuje aj na používateľov a prevádzkovateľov takzvaných pivných bicyklov. Ide o atrakciu, ktorú ponúkali niektoré spoločnosti v Bratislave a spočívala v skupinovom pití piva a súčasne bicyklovaní po mestských komunikáciách.


„Na prevádzkovanie uvedenej služby zaznamenával bratislavský magistrát viacero podnetov, ktoré sa týkali tak plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako aj dodržiavania verejného poriadku," uviedol hovorca mesta Peter Bubla. Štvrtkovým hlasovaním sa tak Bratislava pridala k ďalším mestám, ktoré sa zhodli na tom, že podobný typ atrakcie nepatrí do verejného priestoru a prijatím tohto nariadenia sa zakazuje prevádzka pivných bicyklov na území mesta.

Zastupiteľstvo tiež vypočulo dopyt niektorých mestských častí na úpravu pôvodného VZN z roku 2014 o zákaze požívania alkoholu, v ktorom bolo potrebné aktualizovať pôvodný zoznam lokalít. Okrem toho sa v novom VZN sprísnil aj územný rozsah. K lokalitám, kde sa nachádzajú školské zariadenia, kostoly a detské ihriská, pribudli aj sociálne služby a centrá pre seniorov, ako aj výdajne stravy, zdravotné zariadenia či veterinárne ambulancie.

VZN rovnako ako doteraz obsahuje výnimku zo zákazu predaja a požívania alkoholu pre podujatia, ktoré sa konajú na verejne prístupných miestach, ak tieto dostali súhlas samosprávy na predaj alkoholických nápojov. Zároveň upravuje výnimku zo zákazu podávania a požívania alkoholických nápojov pre vonkajšie sedenia pohostinských a reštauračných zariadení, ak na umiestnenie týchto sedení dostali súhlas. Zákazy sa nevzťahujú ani na zákonné verejné kultúrne podujatia.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava rozširuje zoznam miest so zákazom pitia alkoholu na verejnosti, končia aj pivné bicykle © SITA Všetky práva vyhradené.

