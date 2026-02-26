|
26. februára 2026
Mesto Prešov spúšťa tretí ročník participatívneho rozpočtu, na projekty vyčlenilo 55-tisíc eur
Prešov odštartuje v najbližších dňoch tretí ročník participatívneho rozpočtu. Mesto v roku 2026 vyčlenilo na podporu občianskych projektov 55-tisíc eur, pričom o pridelení financií ...
26.2.2026 (SITA.sk) -
Prešov odštartuje v najbližších dňoch tretí ročník participatívneho rozpočtu. Mesto v roku 2026 vyčlenilo na podporu občianskych projektov 55-tisíc eur, pričom o pridelení financií rozhodne verejnosť v online hlasovaní. Radnica pre záujemcov o zapojenie sa pripravila úvodné stretnutie.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, o dotáciu sa budú môcť uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie či spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V minulom ročníku podporilo mesto šesť projektov, ktoré získali najvyšší počet hlasov verejnosti. Rozdelených bolo približne 50-tisíc eur. Tento rok je suma navýšená o 5 000 eur.
Primátor František Oľha pripomenul, že ešte do roku 2023 patrilo mesto medzi málo veľké samosprávy bez participatívnej schémy podpory projektov.
"Je skvelé, že sa nám v Prešove podarilo naštartovať proces participácie. Ľudia to uvítali a videli sme to aj v stúpajúcom záujme o participatívny rozpočet v minulom roku. Sme zvedaví, aké ďalšie projekty nám predstavia v tomto ročníku. Ešte predtým si s nimi ideme sadnúť a vysvetliť im pravidlá a podmienky," uviedol primátor s tým, že radnica chce podporiť aj tých, ktorí o zapojení zatiaľ len uvažujú.
Radnica organizuje úvodné informačné stretnutie v piatok 27. februára o 18:00 v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Okrem primátora sa na ňom zúčastnia vedúci odboru financií mestského úradu Radko Lapoš a vedúci oddelenia komunikácie, marketingu a vzťahov s verejnosťou Daniel Šoltis.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Prešov spúšťa tretí ročník participatívneho rozpočtu, na projekty vyčlenilo 55-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
