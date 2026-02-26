|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
|Denník - Správy
26. februára 2026
Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca
Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ešte v polovici februára oslobodil prokurátora Bystríka Paloviča ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ešte v polovici februára oslobodil prokurátora Bystríka Paloviča staršieho spod obžaloby zo zločinov prijímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Informoval o tom Denník N. Zároveň pripomenul, že podľa obžaloby si prokurátor od podnikateľa Erika Mikurčíka vypýtal 100-tisíc eur.
Samosudca však nepovažoval dôkazy za dostatočné a skonštatoval, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, za ktorý bol obžalovaný stíhaný. Rozsudok ešte nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry sa proti nemu odvolal.
„Úplatok si podľa Mikurčíka pýtal za to, že mu vybaví zrušenie obvinenia a zabezpečí aj zastavenie trestného stíhania v prípade Carlton. Mikurčíka vyšetrovali za to, že bez vedomia spoločníkov ovládol hotel v centre Bratislavy," napísal Denník N. Ako ďalej uviedol, Mikurčík si dal do vrecka nahrávacie zariadenie a nahral rozhovor s prokurátorom Palovičom.
„Nahrávka pritom nezachytila konkrétne slová o úplatku ani sumu. Mikurčík tvrdil, že Palovič napísal cifru 100-tisíc na papierik," doplnil denník. Dodal, že prokurátor mal kontakty s Ladislavom Bašternákom a jeho kontakty s Marianom Kočnerom ukázala Threema.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca © SITA Všetky práva vyhradené.
