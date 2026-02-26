Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 26.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. februára 2026

Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca


Tagy: Korupcia Súdny proces Úplatok Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ešte v polovici februára oslobodil prokurátora Bystríka Paloviča ...



Zdieľať
1 8 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ešte v polovici februára oslobodil prokurátora Bystríka Paloviča staršieho spod obžaloby zo zločinov prijímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Informoval o tom Denník N. Zároveň pripomenul, že podľa obžaloby si prokurátor od podnikateľa Erika Mikurčíka vypýtal 100-tisíc eur.


Samosudca však nepovažoval dôkazy za dostatočné a skonštatoval, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, za ktorý bol obžalovaný stíhaný. Rozsudok ešte nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry sa proti nemu odvolal.

„Úplatok si podľa Mikurčíka pýtal za to, že mu vybaví zrušenie obvinenia a zabezpečí aj zastavenie trestného stíhania v prípade Carlton. Mikurčíka vyšetrovali za to, že bez vedomia spoločníkov ovládol hotel v centre Bratislavy," napísal Denník N. Ako ďalej uviedol, Mikurčík si dal do vrecka nahrávacie zariadenie a nahral rozhovor s prokurátorom Palovičom.

„Nahrávka pritom nezachytila konkrétne slová o úplatku ani sumu. Mikurčík tvrdil, že Palovič napísal cifru 100-tisíc na papierik," doplnil denník. Dodal, že prokurátor mal kontakty s Ladislavom Bašternákom a jeho kontakty s Marianom Kočnerom ukázala Threema.


Zdroj: SITA.sk - Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Súdny proces Úplatok Zneužitie právomoci verejného činiteľa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí čelí žalobe pre účasť na zločinoch proti ľudskosti
<< predchádzajúci článok
Bratislava rozširuje zoznam miest so zákazom pitia alkoholu na verejnosti, končia aj pivné bicykle

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 