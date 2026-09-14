|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 14.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2026
Bratislava sa opäť stane centrom Národného pochodu za život, cieľom je upozorniť na medzery v zákone
Program sa začne na Námestí slobody, kde sa verejnosti prihovoria domáci aj zahraniční hostia. Piaty Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. ...
Zdieľať
14.9.2026 (SITA.sk) - Program sa začne na Námestí slobody, kde sa verejnosti prihovoria domáci aj zahraniční hostia.
Piaty Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. septembra, no program sa začína už v sobotu 19. septembra. Bratislavské Námestie slobody sa tak na čas stane centrom boja za ochranu života. Cieľom pochodu je to, aby bolo právo na život každého človeka chránené, a to od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na to, či je starý, mladý, zdravý, chorý alebo sa ešte nenarodil.
Organizátori pochodu podotkli, že súčasťou tohto úsilia je aj konkrétna pomoc tehotným matkám a ich rodinám v náročných životných situáciách. Hovorca Národného pochodu za život Dmitrij Olšovský vysvetlil, že v slovenskom kontexte to znamená najmú zrušenie potratového zákona. Ten podľa jeho slov totiž diskriminuje nenarodené deti a upiera im právo na život.
Tento ročník pochodu má aj jeden špecifický cieľ, a to upozorniť na tri ustanovenia novely ústavy, ktoré podľa organizátorov doposiaľ neboli premietnuté do zákonov. Ide o zákaz surogácie, rodičovský súhlas vo výchove v sexuálnych otázkach a ustanovenia týkajúce sa biologicky určeného pohlavia.
Upozorniť tak chcú na potrebu úplného zákazu surogácie, teda náhradného materstva. Podľa organizátorov je totiž takáto prax nezlúčiteľná s dôstojnosťou dieťaťa aj ženy. Hovorkyňa Národného pochodu za život Milena Olšovská vysvetlila, že surogácia robí z dieťaťa predmet obchodovania a z tela ženy nástroj na plnenie želaní niekoho iného. Upozornila však, že dieťa nie je tovar a žena nemá byť prostriedkom na jeho získanie.
„Sme presvedčení, že surogácia je v rozpore s dôstojnosťou ženy aj dieťaťa,“ dodala Olšovská.
Organizátori pochodu v tejto súvislosti vyzvali poslancov parlamentu, aby ústavný zákaz surogácie premietli aj do zákonov. Zároveň chcú zákaz všetkých dohôd o porodení dieťaťa pre niekoho iného. Hlavný koordinátor Národného pochodu za život Patrik Daniška doplnil, že vítajú snahu koalície riešiť zákaz surogácie v Trestnom zákone. Ten však podľa neho nezakazuje surogáciu ako takú, ale len niektoré z jej foriem.
„Poslancov vyzývame, aby prijali úplný legislatívny zákaz tejto praktiky a dotiahli tak ústavný zákaz aj do praxe,“ povedal Daniška.
Organizátori predstavili aj program pochodu. V úvode vyjadrili ľútosť, že sa umelci Momo a Yael, ktorí sú interpretmi hymny Národného pochodu za život, na pochode nezúčastnia. Program štartuje už v sobotu 19. septembra Koncertom za život. Na pódiu vystúpia viacerí hudobníci a kapely, a vrcholom programu bude projekt Godzone.
V nedeľu sa program začne na Námestí slobody, kde sa verejnosti prihovoria domáci aj zahraniční hostia. Rovnako aj v nedeľu budú hudobné vystúpenia, a tiež samotný pochod. Organizátori si prichystali aj skautské mestečko pre rodiny s deťmi. Zo zahraničných hostí organizátori spomenuli Oliviu Maurel, ktorá patrí k najvýraznejším hlasom za celosvetový zákaz surogácie.
„Sama sa narodila prostredníctvom surogácie a svoju osobnú skúsenosť premieňa na obhajobu práv detí a dôstojnosti žien,“ priblížili organizátori s tým, že Maurel na pochod príde apelovať práve na dôsledné premietnutie ústavného zákazu do zákonov.
Organizátori pre pochod neodporúčajú cestovať po centre autami. Vhodnejšie je podľa nich využiť vlakovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu. Na železničnej a autobusovej stanici budú účastníkov usmerňovať dobrovoľníci. Ak sa už niekto vyberie na pochod autom, môže využiť bezplatné záchytné parkoviská alebo parkoviská veľkých obchodných centier, ktoré bývajú bezplatné počas prvých piatich hodín. Organizátori zároveň priblížili, že výstupná a nástupná zóna pre registrované autobusy bude na Ulici Imricha Karvaša medzi budovami Stavebnej fakulty STU a Národnej banky Slovenska. Prístup bude od križovatky s Mýtnou ulicou.
„Pred pochodom je potrebné pristaviť autobusy na tomto mieste do 12:00. Následne budú môcť zaparkovať na vybraných parkoviskách mimo centra. Po skončení pochodu budú autobusy pristavované na rovnaké miesto postupne podľa krajov po 17:00. Účastníci sa majú pri nástupištiach zhromažďovať v skupinách podľa autobusov,“ vysvetlili organizátori s tým, že autobus je potrebné vopred registrovať. Keďže ide o apolitické podujatie, organizátori upozorňujú, že je zakázaná akákoľvek propagácia politických strán a hnutí.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa opäť stane centrom Národného pochodu za život, cieľom je upozorniť na medzery v zákone © SITA Všetky práva vyhradené.
Piaty Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. septembra, no program sa začína už v sobotu 19. septembra. Bratislavské Námestie slobody sa tak na čas stane centrom boja za ochranu života. Cieľom pochodu je to, aby bolo právo na život každého človeka chránené, a to od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na to, či je starý, mladý, zdravý, chorý alebo sa ešte nenarodil.
Tri ustanovenia
Organizátori pochodu podotkli, že súčasťou tohto úsilia je aj konkrétna pomoc tehotným matkám a ich rodinám v náročných životných situáciách. Hovorca Národného pochodu za život Dmitrij Olšovský vysvetlil, že v slovenskom kontexte to znamená najmú zrušenie potratového zákona. Ten podľa jeho slov totiž diskriminuje nenarodené deti a upiera im právo na život.
Tento ročník pochodu má aj jeden špecifický cieľ, a to upozorniť na tri ustanovenia novely ústavy, ktoré podľa organizátorov doposiaľ neboli premietnuté do zákonov. Ide o zákaz surogácie, rodičovský súhlas vo výchove v sexuálnych otázkach a ustanovenia týkajúce sa biologicky určeného pohlavia.
Zákaz surogácie
Upozorniť tak chcú na potrebu úplného zákazu surogácie, teda náhradného materstva. Podľa organizátorov je totiž takáto prax nezlúčiteľná s dôstojnosťou dieťaťa aj ženy. Hovorkyňa Národného pochodu za život Milena Olšovská vysvetlila, že surogácia robí z dieťaťa predmet obchodovania a z tela ženy nástroj na plnenie želaní niekoho iného. Upozornila však, že dieťa nie je tovar a žena nemá byť prostriedkom na jeho získanie.
„Sme presvedčení, že surogácia je v rozpore s dôstojnosťou ženy aj dieťaťa,“ dodala Olšovská.
Organizátori pochodu v tejto súvislosti vyzvali poslancov parlamentu, aby ústavný zákaz surogácie premietli aj do zákonov. Zároveň chcú zákaz všetkých dohôd o porodení dieťaťa pre niekoho iného. Hlavný koordinátor Národného pochodu za život Patrik Daniška doplnil, že vítajú snahu koalície riešiť zákaz surogácie v Trestnom zákone. Ten však podľa neho nezakazuje surogáciu ako takú, ale len niektoré z jej foriem.
„Poslancov vyzývame, aby prijali úplný legislatívny zákaz tejto praktiky a dotiahli tak ústavný zákaz aj do praxe,“ povedal Daniška.
Program pochodu
Organizátori predstavili aj program pochodu. V úvode vyjadrili ľútosť, že sa umelci Momo a Yael, ktorí sú interpretmi hymny Národného pochodu za život, na pochode nezúčastnia. Program štartuje už v sobotu 19. septembra Koncertom za život. Na pódiu vystúpia viacerí hudobníci a kapely, a vrcholom programu bude projekt Godzone.
V nedeľu sa program začne na Námestí slobody, kde sa verejnosti prihovoria domáci aj zahraniční hostia. Rovnako aj v nedeľu budú hudobné vystúpenia, a tiež samotný pochod. Organizátori si prichystali aj skautské mestečko pre rodiny s deťmi. Zo zahraničných hostí organizátori spomenuli Oliviu Maurel, ktorá patrí k najvýraznejším hlasom za celosvetový zákaz surogácie.
„Sama sa narodila prostredníctvom surogácie a svoju osobnú skúsenosť premieňa na obhajobu práv detí a dôstojnosti žien,“ priblížili organizátori s tým, že Maurel na pochod príde apelovať práve na dôsledné premietnutie ústavného zákazu do zákonov.
Doprava na podujatie
Organizátori pre pochod neodporúčajú cestovať po centre autami. Vhodnejšie je podľa nich využiť vlakovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu. Na železničnej a autobusovej stanici budú účastníkov usmerňovať dobrovoľníci. Ak sa už niekto vyberie na pochod autom, môže využiť bezplatné záchytné parkoviská alebo parkoviská veľkých obchodných centier, ktoré bývajú bezplatné počas prvých piatich hodín. Organizátori zároveň priblížili, že výstupná a nástupná zóna pre registrované autobusy bude na Ulici Imricha Karvaša medzi budovami Stavebnej fakulty STU a Národnej banky Slovenska. Prístup bude od križovatky s Mýtnou ulicou.
„Pred pochodom je potrebné pristaviť autobusy na tomto mieste do 12:00. Následne budú môcť zaparkovať na vybraných parkoviskách mimo centra. Po skončení pochodu budú autobusy pristavované na rovnaké miesto postupne podľa krajov po 17:00. Účastníci sa majú pri nástupištiach zhromažďovať v skupinách podľa autobusov,“ vysvetlili organizátori s tým, že autobus je potrebné vopred registrovať. Keďže ide o apolitické podujatie, organizátori upozorňujú, že je zakázaná akákoľvek propagácia politických strán a hnutí.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa opäť stane centrom Národného pochodu za život, cieľom je upozorniť na medzery v zákone © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vláda rozširuje monitorovanie životných podmienok Rómov, schválená bola druhá fáza národného projektu
Vláda rozširuje monitorovanie životných podmienok Rómov, schválená bola druhá fáza národného projektu
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo diskutovalo so zástupcami kultúrnej obce o fungovaní FPU, rokovania majú pokračovať
Ministerstvo diskutovalo so zástupcami kultúrnej obce o fungovaní FPU, rokovania majú pokračovať