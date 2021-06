Bratislava sa popasovala s larvami komárov, zneškodnili ich vraj viac než päť miliónov

komárov

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Magistrát Bratislavy tvrdí, že zneškodnil už viac ako päť miliónov lariev. „Eliminované larvy sme, pochopiteľne, jednu po druhej nepočítali. Vypočítali sme to na základe počtu lariev zistených na jednotlivých lokalitách a parametrov plôch, na ktorých sa zasahovalo," uviedlo mesto na sociálnej sieti s tým, že ide len o približný odhad.„V mestských častiach, kde bol potvrdený výskyt lariev - Devín, Devínska Nová Ves, Rusovce, Jarovce, Rača, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Petržalka, sme zasiahli na viac ako 190-tisíc metroch štvorcových vodných plôch," dodala samospráva s tým, že nasleduje ďalších viac ako 44-tisíc metrov štvorcových záplavových liahnisk v mestskej časti Devín.V prvej jarnej záplavovej vlne podľa mesta nízke teplotynepriali, no pretrvávajúce výdatné dažde v Bratislave vytvorili lokálne priaznivé podmienky na liahnutie lariev, najmä záplavových druhov, napríklad v zaplavených územiach alúvia Moravy.„Larvy sú vo veľkých počtoch vyliahnuté z vajíčok, no relatívne nízke teploty aktuálne bránia rýchlemu vývoju týchto lariev na dospelé, preto je ideálny čas na rozsiahle zásahy larvicídom BTI, ktorým eliminujeme larvy ešte predtým, ako sa z nich stanú dospelé jedince," vysvetlil magistrát s tým, že práve z uvedeného dôvodu v predchádzajúcich dvoch týždňoch zasahovali vo veľkom.