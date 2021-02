Rusko odmieta kritiku po odsúdení Navaľného, reakcie Západu označilo za hysterické a arogantné

Moskva neustúpi

Polícia zadržala vyše 1 400 ľudí

Ostrá kritika zo zahraničia

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská vláda odmieta kritiku, ktorá prichádza po odsúdení opozičného politika Alexeja Navaľného . Reakcie západných predstaviteľov označila za „hysterické“.Moskovský súd v utorok zmenil podmienečný trest opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia na dva roky a osem mesiacov. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil výzvy západných lídrov na prepustenie Navaľného za „arogantné a nevhodné“.Ako zdôraznil, Moskva neustúpi západným „hysterikom“. Zásahy ruskej polície na demonštráciách za Navaľného prepustenie označil za oveľa miernejšie než tie, aké sa vyskytujú v niektorých západných demokraciách.Navaľnyj obvinenia odmietol ako vymyslené. Verdikt označil za výsledok politiky „strachu a nenávisti“, ktorá motivuje prezidenta Vladimira Putina . Hlava štátu sa podľa neho zapíše do dejín ako „travič“.Ruské sociálne médiá Navaľného vystúpenie pred súdom široko zdieľali. V reakcii na žiadosť o zaujatie stanoviska hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že jeho úlohou nie je hodnotiť miesto prezidenta v dejinách. Navaľného meno nespomenul.Podporovatelia Navaľného po oznámení rozsudku vyšli do ulíc. Polícia zadržala ďalších vyše 1 400 ľudí, z toho 1 170 v Moskve.Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zadržali 17. januára po jeho návrate z Nemecka. V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú.Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.Právnici Navaľného argumentovali, že ich klient sa počas liečby v Nemecku nemohol osobne hlásiť ruským úradom, aby splnil pravidlá podmienečného trestu. Zadržanie opozičného aktivistu vyvolalo vlnu protestov, ktorá sa v posledných týždňoch prehnala celým Ruskom.Odsúdenie si vyslúžilo ostré reakcie aj zo zahraničia. Rada Európy uviedla, že rozsudok „poprel všetku dôveryhodnosť“ a britský minister zahraničia Dominic Raab vyhlásil, že je „perverzný“. Na okamžité prepustenie opozičného politika vyzvali okrem iných USA, Francúzsko a Nemecko.