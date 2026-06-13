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13. júna 2026
Bratislava sa stane dejiskom festivalu Spojená Európa, organizátori očakávajú stovky účastníkov
Podľa spolupredsedníčky Volt Slovensko Lucie Kleštincovej je symbolika Dunaja úzko spätá s myšlienkou európskej spolupráce. Hlavné mesto Bratislava sa v sobotu stane dejiskom zhromaždenia a festivalu ...
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Hlavné mesto Bratislava sa v sobotu stane dejiskom zhromaždenia a festivalu Spojená Európa, ktorý organizuje paneurópske politické hnutie Volt Europa v spolupráci s Volt Slovensko. Organizátori očakávajú účasť viac ako 400 ľudí z rôznych európskych krajín, ktorí chcú podporiť myšlienku silnejšej a jednotnejšej Európy.
Podujatie sa začne o 16:30 približne dvojkilometrovým pochodom centrom mesta a cez Dunaj. Sprievod sa presunie na pravý breh rieky, kde bude pokračovať verejný program pozostávajúci z prejavov, diskusií, kultúrnych vystúpení a sprievodných aktivít. Podľa spolupredsedníčky Volt Slovensko Lucie Kleštincovej je symbolika Dunaja úzko spätá s myšlienkou európskej spolupráce.
Vytváranie vzájomných kontaktov
„Dunaj preteká desiatimi krajinami. Nezastavuje sa na hraniciach, a to by sme sa nemali ani my. Do Bratislavy privádzame Európanov z celého kontinentu, aby sme ukázali, že milovať Slovensko a milovať Európu sa navzájom nevylučuje,“ uviedla.
Spolupredseda Volt Slovensko Rick Zednik označil podujatie za otvorenú pozvánku pre všetkých, ktorí chcú diskutovať o budúcnosti Európy. Organizátori zdôrazňujú, že cieľom nie je len politická debata, ale aj vytváranie kontaktov medzi ľuďmi z rôznych krajín. Na podujatí majú byť zástupcovia 27 európskych štátov.
"Očakávajte vlajky, hudbu a niekoľko prekvapení. Toto je otvorená pozvánka pre každého, kto chce počuť pozitívnu víziu pre naše komunity a budúcnosť, orientovanú na neustále smerovanie vpred,“ uviedol Zednik.
Témy európskej solidarity
Hlavný program na pódiu sa uskutoční od 18:00 do 19:00. Vystúpia na ňom slovenskí aj zahraniční politici, podnikatelia, občianski aktivisti a predstavitelia kultúrneho sektora. Diskutovať budú o témach európskej solidarity, bezpečnosti, prosperity, vzdelávania, klimatických zmien a zdravotníctva
Podľa organizátorov má zhromaždenie podporiť diskusiu o postavení Slovenska v Európskej únii a o možnostiach užšej spolupráce medzi európskymi regiónmi. Volt pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy ako politické hnutie a strana presadzujúca hlbšiu európsku integráciu, demokratické princípy a cezhraničnú spoluprácu.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa stane dejiskom festivalu Spojená Európa, organizátori očakávajú stovky účastníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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