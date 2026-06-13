Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anton
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. júna 2026

Bratislava sa stane dejiskom festivalu Spojená Európa, organizátori očakávajú stovky účastníkov


Tagy: európska spolupráca Festival Spojená Európa Spolupráca Zhromaždenie

Podľa spolupredsedníčky Volt Slovensko Lucie Kleštincovej je symbolika Dunaja úzko spätá s myšlienkou európskej spolupráce. Hlavné mesto Bratislava sa v sobotu stane dejiskom zhromaždenia a festivalu ...



Zdieľať
bratislava 1 scaled 1 676x451 13.6.2026 (SITA.sk) - Podľa spolupredsedníčky Volt Slovensko Lucie Kleštincovej je symbolika Dunaja úzko spätá s myšlienkou európskej spolupráce.

Hlavné mesto Bratislava sa v sobotu stane dejiskom zhromaždenia a festivalu Spojená Európa, ktorý organizuje paneurópske politické hnutie Volt Europa v spolupráci s Volt Slovensko. Organizátori očakávajú účasť viac ako 400 ľudí z rôznych európskych krajín, ktorí chcú podporiť myšlienku silnejšej a jednotnejšej Európy.

Podujatie sa začne o 16:30 približne dvojkilometrovým pochodom centrom mesta a cez Dunaj. Sprievod sa presunie na pravý breh rieky, kde bude pokračovať verejný program pozostávajúci z prejavov, diskusií, kultúrnych vystúpení a sprievodných aktivít. Podľa spolupredsedníčky Volt Slovensko Lucie Kleštincovej je symbolika Dunaja úzko spätá s myšlienkou európskej spolupráce.



Vytváranie vzájomných kontaktov


„Dunaj preteká desiatimi krajinami. Nezastavuje sa na hraniciach, a to by sme sa nemali ani my. Do Bratislavy privádzame Európanov z celého kontinentu, aby sme ukázali, že milovať Slovensko a milovať Európu sa navzájom nevylučuje,“ uviedla.


Spolupredseda Volt Slovensko Rick Zednik označil podujatie za otvorenú pozvánku pre všetkých, ktorí chcú diskutovať o budúcnosti Európy. Organizátori zdôrazňujú, že cieľom nie je len politická debata, ale aj vytváranie kontaktov medzi ľuďmi z rôznych krajín. Na podujatí majú byť zástupcovia 27 európskych štátov.

"Očakávajte vlajky, hudbu a niekoľko prekvapení. Toto je otvorená pozvánka pre každého, kto chce počuť pozitívnu víziu pre naše komunity a budúcnosť, orientovanú na neustále smerovanie vpred,“ uviedol Zednik.

Témy európskej solidarity


Hlavný program na pódiu sa uskutoční od 18:00 do 19:00. Vystúpia na ňom slovenskí aj zahraniční politici, podnikatelia, občianski aktivisti a predstavitelia kultúrneho sektora. Diskutovať budú o témach európskej solidarity, bezpečnosti, prosperity, vzdelávania, klimatických zmien a zdravotníctva


Podľa organizátorov má zhromaždenie podporiť diskusiu o postavení Slovenska v Európskej únii a o možnostiach užšej spolupráce medzi európskymi regiónmi. Volt pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy ako politické hnutie a strana presadzujúca hlbšiu európsku integráciu, demokratické princípy a cezhraničnú spoluprácu.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa stane dejiskom festivalu Spojená Európa, organizátori očakávajú stovky účastníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska spolupráca Festival Spojená Európa Spolupráca Zhromaždenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slováci vnímajú platformovú prácu ako zdroj flexibility a podpory miestnych podnikov, ukázal prieskum
<< predchádzajúci článok
Moskva priznáva problém s presnosťou rakiet. Väčšiu silu chce dosiahnuť kazetovou muníciou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 