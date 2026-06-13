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13. júna 2026
Moskva priznáva problém s presnosťou rakiet. Väčšiu silu chce dosiahnuť kazetovou muníciou
„Rusko uznalo, že nie je schopné zabezpečiť vysokú presnosť zásahov svojich rakiet, a preto sa rozhodlo zväčšiť plochu ničenia,“ uviedol Kyryčevskyj. Rusko sa podľa ukrajinských vojenských ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - „Rusko uznalo, že nie je schopné zabezpečiť vysokú presnosť zásahov svojich rakiet, a preto sa rozhodlo zväčšiť plochu ničenia,“ uviedol Kyryčevskyj.
Rusko sa podľa ukrajinských vojenských expertov čoraz viac spolieha na kazetové bojové hlavice, ktorými chce kompenzovať nedostatočnú presnosť svojich rakiet. Uviedol to vojak 413. pluku „Rejd“ a expert na výzbroj z portálu Defense Express Ivan Kyryčevskyj v rozhovore pre portál liga.net.
Podľa neho Moskva fakticky priznala, že nedokáže výraznejšie zvýšiť presnosť svojich raketových systémov, a preto sa snaží rozšíriť oblasť zásahu.
„Rusko uznalo, že nie je schopné zabezpečiť vysokú presnosť zásahov svojich rakiet, a preto sa rozhodlo zväčšiť plochu ničenia,“ uviedol Kyryčevskyj.
Kazetové bojové hlavice namiesto jednej nálože obsahujú desiatky menších submunícií, ktoré sa po aktivácii rozptýlia na veľkej ploche. Niektoré z nich môžu explodovať až s časovým oneskorením. Podľa ukrajinského plukovníka Oleksandra Zarubu ruské sily využívajú tento typ munície čoraz častejšie.
„Časť z nich pri dopade vôbec nevybuchne a časť je zámerne naprogramovaná tak, aby explodovala neskôr a ohrozila ľudí vykonávajúcich odmínovanie. Doba oneskorenia môže byť rôzna,“ vysvetlil Zaruba, ktorý pôsobí v oddelení pre výskum nepriateľských zbraní a inovatívne projekty pri ukrajinskom štátnom výskumnom ústave pre testovanie a certifikáciu výzbroje. Kyryčevskyj zároveň pripomenul, že kazetové hlavice nie sú v ruskom arzenáli novinkou.
„Na raketách Iskander boli kazetové bojové hlavice štandardne používané ešte pred februárom 2022. Rusi nimi vyzbrojovali aj letecké rakety Ch-59 a Ch-69. Objavili sa tiež náznaky, že chceli prerobiť na kazetové hlavice rakety Ch-32, ale mám podozrenie, že tieto projekty neboli veľmi úspešné, pretože rakety sa im minuli a nové nevyrábajú,“ povedal.
Ukrajinské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že odborníci prvýkrát identifikovali kazetovú bojovú hlavicu aj v ruských riadených strelách Kalibr, ktoré protivzdušná obrana zostrelila počas jarných útokov. Podľa Kyjeva to naznačuje pokračujúcu snahu Ruska zvýšiť účinnosť raketových úderov rozšírením zóny zásahu namiesto zlepšovania ich presnosti.
Zdroj: SITA.sk - Moskva priznáva problém s presnosťou rakiet. Väčšiu silu chce dosiahnuť kazetovou muníciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko sa podľa ukrajinských vojenských expertov čoraz viac spolieha na kazetové bojové hlavice, ktorými chce kompenzovať nedostatočnú presnosť svojich rakiet. Uviedol to vojak 413. pluku „Rejd“ a expert na výzbroj z portálu Defense Express Ivan Kyryčevskyj v rozhovore pre portál liga.net.
Podľa neho Moskva fakticky priznala, že nedokáže výraznejšie zvýšiť presnosť svojich raketových systémov, a preto sa snaží rozšíriť oblasť zásahu.
„Rusko uznalo, že nie je schopné zabezpečiť vysokú presnosť zásahov svojich rakiet, a preto sa rozhodlo zväčšiť plochu ničenia,“ uviedol Kyryčevskyj.
Menšie submunície
Kazetové bojové hlavice namiesto jednej nálože obsahujú desiatky menších submunícií, ktoré sa po aktivácii rozptýlia na veľkej ploche. Niektoré z nich môžu explodovať až s časovým oneskorením. Podľa ukrajinského plukovníka Oleksandra Zarubu ruské sily využívajú tento typ munície čoraz častejšie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
„Časť z nich pri dopade vôbec nevybuchne a časť je zámerne naprogramovaná tak, aby explodovala neskôr a ohrozila ľudí vykonávajúcich odmínovanie. Doba oneskorenia môže byť rôzna,“ vysvetlil Zaruba, ktorý pôsobí v oddelení pre výskum nepriateľských zbraní a inovatívne projekty pri ukrajinskom štátnom výskumnom ústave pre testovanie a certifikáciu výzbroje. Kyryčevskyj zároveň pripomenul, že kazetové hlavice nie sú v ruskom arzenáli novinkou.
Ruské riadené strely Kalibr
„Na raketách Iskander boli kazetové bojové hlavice štandardne používané ešte pred februárom 2022. Rusi nimi vyzbrojovali aj letecké rakety Ch-59 a Ch-69. Objavili sa tiež náznaky, že chceli prerobiť na kazetové hlavice rakety Ch-32, ale mám podozrenie, že tieto projekty neboli veľmi úspešné, pretože rakety sa im minuli a nové nevyrábajú,“ povedal.
Ukrajinské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že odborníci prvýkrát identifikovali kazetovú bojovú hlavicu aj v ruských riadených strelách Kalibr, ktoré protivzdušná obrana zostrelila počas jarných útokov. Podľa Kyjeva to naznačuje pokračujúcu snahu Ruska zvýšiť účinnosť raketových úderov rozšírením zóny zásahu namiesto zlepšovania ich presnosti.
Zdroj: SITA.sk - Moskva priznáva problém s presnosťou rakiet. Väčšiu silu chce dosiahnuť kazetovou muníciou © SITA Všetky práva vyhradené.
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