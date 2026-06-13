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13. júna 2026

Slováci vnímajú platformovú prácu ako zdroj flexibility a podpory miestnych podnikov, ukázal prieskum


Tagy: Digitálne platformy Práca Prieskum Prieskum agentúry Ipsos Trh práce Wolt Wolt Market

Zároveň takmer osem z desiatich Slovákov vníma platformovú prácu ako prirodzenú súčasť trhu práce, informovala o tom spoločnosť Wolt. Digitálne platformy zohrávajú na Slovensku čoraz ...



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13.6.2026 (SITA.sk) - Zároveň takmer osem z desiatich Slovákov vníma platformovú prácu ako prirodzenú súčasť trhu práce, informovala o tom spoločnosť Wolt.


Digitálne platformy zohrávajú na Slovensku čoraz významnejšiu úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí a podpore miestnych podnikov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos, podľa ktorého 76 % používateľov doručovacích platforiem objavilo prostredníctvom aplikácií nové miestne podniky.

Zároveň takmer osem z desiatich Slovákov vníma platformovú prácu ako prirodzenú súčasť trhu práce, ktorá dopĺňa tradičné formy zamestnania. Informovala o tom spoločnosť Wolt.

Doplnok trhu práce


Platformová práca podľa prieskumu pre ľudí predstavuje spôsob, ako si prispôsobiť pracovný čas vlastným potrebám. Výsledky ukázali, že 87 % Slovákov si myslí, že pracovníci na platformách by mali mať možnosť rozhodovať o tom, kedy a koľko budú pracovať.

Respondenti sa pritom priklonili skôr k tomu, aby legislatíva umožňovala vybrať si preferovaný pracovný režim. Vyjadrilo sa tak 68 % opýtaných. Len 13 % respondentov v prieskume zastávalo názor, že všetci pracovníci na platformách by mali byť automaticky zamestnancami.

Slováci podľa prieskumu prácu pre digitálne platformy nevnímajú ako konkurenciu, ale skôr ako doplnok existujúceho trhu práce. Význam platformovej práce pritom vidia najmä v zraniteľných skupinách, ktoré majú takto možnosť prilepšiť si.

Zlepšenie každodenného života


Podľa 75 % Slovákov takýto spôsob práce pomáha študentom získať prístup k príležitostiam na zárobok, 70 % ju považuje za finančne prínosnú pre starších pracovníkov a 67 % pre rodičov.

Prieskum sa pozrel aj na to, ako ľudia využívajú doručovacie platformy. Polovica oslovených Slovákov využila počas uplynulého roka služby doručenia jedla alebo potravín. Aspoň raz mesačne si tieto služby objednáva 63 % používateľov.

Vyše polovica respondentov (56 %) tiež uviedla, že doručovacie služby zlepšujú ich každodenný život, šetria ich čas a zvyšujú pohodlie. Medzi mladými ľuďmi vo veku od 18 do 34 rokov tento podiel dosiahol až 71 %.

Najhodnotnejšie atribúty


Väčšina oslovených (62 %) súhlasila s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. Nové miestne podniky prostredníctvom aplikácií objavilo 76 % respondentov.

„Platformová ekonomika sa stala pevnou súčasťou života mnohých Slovákov a vidíme to aj na výsledkoch prieskumu. Ľudia oceňujú flexibilitu, ktorú prináša pracovníkom a zároveň vnímajú jej pozitívny prínos pre miestne podniky a zákazníkov. Pri nastavovaní nových pravidiel bude dôležité zachovať to, čo ľudia na platformách považujú za najhodnotnejšie – možnosť voľby, flexibilitu a jednoduchší prístup k ekonomickým príležitostiam,“ priblížil výkonný manažér spoločnosti Wolt pre Slovensko Jakub Kacera.

Spoločnosť Ipsos uskutočnila prieskum od januára do marca 2026 prostredníctvom online panelov v 25 európskych krajinách. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie vo veku 18 až 75 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Slováci vnímajú platformovú prácu ako zdroj flexibility a podpory miestnych podnikov, ukázal prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálne platformy Práca Prieskum Prieskum agentúry Ipsos Trh práce Wolt Wolt Market
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