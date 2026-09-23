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23. septembra 2026

Top foto dňa (23. september 2026): Dražba kostýmu Freddieho Mercuryho, Šantisko, migranti a vojna


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (23. september 2026): Dražba kostýmu Freddieho Mercuryho, Šantisko v Bratislave, migranti vo Francúzsku, protest proti iránskemu režimu pred sídlom OSN a vojna na Ukrajine. [photo id="2502293" ...



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britain_music_memorabilia_8317_ 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (23. september 2026): Dražba kostýmu Freddieho Mercuryho, Šantisko v Bratislave, migranti vo Francúzsku, protest proti iránskemu režimu pred sídlom OSN a vojna na Ukrajine.


[photo id="2502293" /]

Top foto dňa (23. september 2026): Dražba kostýmu Freddieho Mercuryho, Šantisko v Bratislave, migranti vo Francúzsku, protest proti iránskemu režimu pred sídlom OSN a vojna na Ukrajine.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (23. september 2026): Dražba kostýmu Freddieho Mercuryho, Šantisko, migranti a vojna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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