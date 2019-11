V Kostole sv. Žofie má vzniknúť multifunkčný kultúrny priestor

Na snímke interiér kostola sv. Žofie v obci Zborov v okrese Bardejov 4. novembra 2019. Foto: TASR Maroš Černý Foto: TASR Maroš Černý

Zborov 4. novembra (TASR) – V Kostole sv. Žofie v Zborove v okrese Bardejov, ktorý bol kedysi súčasťou kúrie Rákociovcov, plánuje obec vytvoriť multifunkčný kultúrny priestor. Zrekonštruuje ho v rámci podpory z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020." uviedol pre TASR starosta obce Zborov Ján Šurkala.Z pôvodného komplexu budov Rákociovskej kúrie sa zachoval len kostol, podľa starostu je však vzácny tak z architektonického, ako i historického hľadiska.doplnil Šurkala.Napriek tomu, že ide o rozsiahly objekt, kostol bol podľa jeho slov budovaný ako kaplnka, ktorá bola spojená s budovou kúrie.priblížil starosta.Projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí obec Zborov realizuje so spomínanou poľskou partnerskou obcou Gmina Ropa a ďalšími partnermi.povedal Šurkala.Priestory kostola budú slúžiť na organizovanie výstav, divadelných predstavení, koncertov a premietanie filmov.doplnil Šurkala s tým, že projekt by mal byť ukončený do konca roka 2021.