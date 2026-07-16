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16. júla 2026
Bratislava si pripomenie korunováciu Márie Terézie, čaká ju historický sprievod aj rytiersky turnaj
Najvýznamnejšou z korunovaných panovníkov bola Mária Terézia, jediná žena korunovaná za uhorského kráľa. Tohtoročné
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16.7.2026 (SITA.sk) - Najvýznamnejšou z korunovaných panovníkov bola Mária Terézia, jediná žena korunovaná za uhorského kráľa.
Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni (BKD) pripomenú korunováciu Márie Terézie. Informuje o tom bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB), ktorá je organizátorom podujatia. „Bratislava bola takmer 300 rokov centrom korunovácií uhorských kráľov. Vo vtedajšom Prešporku bolo korunovaných jedenásť panovníkov a osem kráľovských manželiek," uvádza BTB.
Najvýznamnejšou z korunovaných panovníkov bola Mária Terézia, jediná žena korunovaná za uhorského kráľa. Práve jej korunováciu tento rok pripomenú BKD, ktoré sa uskutočnia od 24. do 26. júla. Hlavný program BKD sa začne v piatok o 17:00 na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava aj veľkolepý rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie.
Sobota bude už tradične hlavným dňom BKD. Program na Bratislavskom hrade otvorí o 12:30 sokoliarske vystúpenie, na ktoré nadviažu bubeníci, ukážky historického šermu, výcviku vojska z 18. storočia i vystúpenie historických zástavníkov. „O 15.30 vyrazí z Bratislavského hradu pompézny korunovačný sprievod, ktorý prejde historickým centrom mesta až na Hlavné námestie, kde sa o 16.00 začne ďalší program," približuje BTB.
Na Hlavnom námestí diváci uvidia šermiarske duely, vystúpenie historických zástavníkov, dobové tance či slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie, ktorú stvárni herečka Dominika Morávková. Sobotný program ukončí korunovačný koncert v Katedrále sv. Martina. „V podaní organu, huslí a sopránu na ňom zaznejú od 20.00 do 21.00 diela Mozarta, Liszta, Bacha, Vivaldiho a Schneidera-Trnavského," dodáva organizátor.
Nedeľa bude patriť najmä rodinám s deťmi. Na Hlavnom námestí ich čaká od 10:00 do 18:00 program v podobe divadla O troch princeznách a drakovi, bábkového divadla Príbeh o rytierovi Samovi, ale aj rytierskych súbojov. „BKD patria medzi podujatia, ktoré najlepšie vystihujú jedinečný príbeh nášho mesta. Históriu nepripomíname len prostredníctvom faktov, ale predovšetkým cez autentickú atmosféru, ktorú môžu návštevníci zažiť priamo v uliciach Bratislavy," hovorí predsedníčka BTB Nina Erneker.
Počas celého víkendu budú pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky, výstavy a výnimočne sprístupnené presbytérium Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci. Návštevníci si budú môcť na Bratislavskom hrade pozrieť aj vernú kópiu uhorskej koruny či spoznať ďalšie príbehy spojené s korunovačnou históriou Bratislavy. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava si pripomenie korunováciu Márie Terézie, čaká ju historický sprievod aj rytiersky turnaj © SITA Všetky práva vyhradené.
Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni (BKD) pripomenú korunováciu Márie Terézie. Informuje o tom bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB), ktorá je organizátorom podujatia. „Bratislava bola takmer 300 rokov centrom korunovácií uhorských kráľov. Vo vtedajšom Prešporku bolo korunovaných jedenásť panovníkov a osem kráľovských manželiek," uvádza BTB.
Sokoliari aj šermiarske duely
Najvýznamnejšou z korunovaných panovníkov bola Mária Terézia, jediná žena korunovaná za uhorského kráľa. Práve jej korunováciu tento rok pripomenú BKD, ktoré sa uskutočnia od 24. do 26. júla. Hlavný program BKD sa začne v piatok o 17:00 na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava aj veľkolepý rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie.
Sobota bude už tradične hlavným dňom BKD. Program na Bratislavskom hrade otvorí o 12:30 sokoliarske vystúpenie, na ktoré nadviažu bubeníci, ukážky historického šermu, výcviku vojska z 18. storočia i vystúpenie historických zástavníkov. „O 15.30 vyrazí z Bratislavského hradu pompézny korunovačný sprievod, ktorý prejde historickým centrom mesta až na Hlavné námestie, kde sa o 16.00 začne ďalší program," približuje BTB.
Na Hlavnom námestí diváci uvidia šermiarske duely, vystúpenie historických zástavníkov, dobové tance či slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie, ktorú stvárni herečka Dominika Morávková. Sobotný program ukončí korunovačný koncert v Katedrále sv. Martina. „V podaní organu, huslí a sopránu na ňom zaznejú od 20.00 do 21.00 diela Mozarta, Liszta, Bacha, Vivaldiho a Schneidera-Trnavského," dodáva organizátor.
Svoje si nájdu aj rodiny s deťmi
Nedeľa bude patriť najmä rodinám s deťmi. Na Hlavnom námestí ich čaká od 10:00 do 18:00 program v podobe divadla O troch princeznách a drakovi, bábkového divadla Príbeh o rytierovi Samovi, ale aj rytierskych súbojov. „BKD patria medzi podujatia, ktoré najlepšie vystihujú jedinečný príbeh nášho mesta. Históriu nepripomíname len prostredníctvom faktov, ale predovšetkým cez autentickú atmosféru, ktorú môžu návštevníci zažiť priamo v uliciach Bratislavy," hovorí predsedníčka BTB Nina Erneker.
Počas celého víkendu budú pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky, výstavy a výnimočne sprístupnené presbytérium Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci. Návštevníci si budú môcť na Bratislavskom hrade pozrieť aj vernú kópiu uhorskej koruny či spoznať ďalšie príbehy spojené s korunovačnou históriou Bratislavy. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava si pripomenie korunováciu Márie Terézie, čaká ju historický sprievod aj rytiersky turnaj © SITA Všetky práva vyhradené.
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