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16. júla 2026
Inžinier, ktorý nikdy neexistoval? Kyjev odmieta zodpovednosť za údajné zabitie pracovníka jadrovej elektrárne
„Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o účasti Ukrajiny a informácie z ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za dôveryhodné,“ reagoval ukrajinský rezort ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - „Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o účasti Ukrajiny a informácie z ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za dôveryhodné,“ reagoval ukrajinský rezort diplomacie.
Ukrajina vo štvrtok odmietla ruské obvinenia, že zabila hlavného inžiniera Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú Moskva okupuje od invázie v roku 2022. O zabití Alexandra Jakovleva informoval v stredu šéf ruskej štátnej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov, podľa ktorého zahynul po zásahu služobného vozidla ukrajinským dronom neďaleko elektrárne.
V príspevku na Telegramovom účte Rosatomu Lichačov označil Jakovleva za človeka, ktorý celý život zasvätil jadrovej energetike. Jakovlevove meno sa však nikdy predtým nespomínalo ani na účtoch Rosatomu ani elektrárne, za ktorú sa zvyčajne verejne vyjadruje jej Moskvou dosadený riaditeľ a bývalý hlavný inžinier Jurij Černičuk.
Kyjev „odmieta nepodložené obvinenia Ruskej federácie týkajúce sa údajnej účasti Ukrajiny na smrti osoby v dôsledku útoku dronom v blízkosti dočasne okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne,“ reagovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.
„Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o účasti Ukrajiny a informácie z ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za dôveryhodné,“ dodal rezort diplomacie.
Útok už skôr odsúdil generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Agentúra zároveň vyzvala na okamžité zastavenie všetkých útokov na jadrové zariadenia a ich personál.
Zdroj: SITA.sk - Inžinier, ktorý nikdy neexistoval? Kyjev odmieta zodpovednosť za údajné zabitie pracovníka jadrovej elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina vo štvrtok odmietla ruské obvinenia, že zabila hlavného inžiniera Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú Moskva okupuje od invázie v roku 2022. O zabití Alexandra Jakovleva informoval v stredu šéf ruskej štátnej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov, podľa ktorého zahynul po zásahu služobného vozidla ukrajinským dronom neďaleko elektrárne.
V príspevku na Telegramovom účte Rosatomu Lichačov označil Jakovleva za človeka, ktorý celý život zasvätil jadrovej energetike. Jakovlevove meno sa však nikdy predtým nespomínalo ani na účtoch Rosatomu ani elektrárne, za ktorú sa zvyčajne verejne vyjadruje jej Moskvou dosadený riaditeľ a bývalý hlavný inžinier Jurij Černičuk.
Kyjev „odmieta nepodložené obvinenia Ruskej federácie týkajúce sa údajnej účasti Ukrajiny na smrti osoby v dôsledku útoku dronom v blízkosti dočasne okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne,“ reagovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.
„Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o účasti Ukrajiny a informácie z ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za dôveryhodné,“ dodal rezort diplomacie.
Útok už skôr odsúdil generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Agentúra zároveň vyzvala na okamžité zastavenie všetkých útokov na jadrové zariadenia a ich personál.
Zdroj: SITA.sk - Inžinier, ktorý nikdy neexistoval? Kyjev odmieta zodpovednosť za údajné zabitie pracovníka jadrovej elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
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