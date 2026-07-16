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16. júla 2026
Smeráci sa snažia nahovoriť, že len oni stavajú, pričom Kukurica je projektom, ktorý naštartoval ešte Jaroslav Naď, tvrdia Demokrati – VIDEO
Tagy: Kukurica Minister obrany SR
Demokrati tvrdia, že opravu Kukurice začal ešte bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Minister obrany Robert Kaliňák (
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16.7.2026 (SITA.sk) - Demokrati tvrdia, že opravu Kukurice začal ešte bývalý minister obrany Jaroslav Naď.
Opozícia vrátane mimoparlamentnej strany Demokrati kritizujú, že obnova ikonického objektu stála desiatky miliónov eur. "Robert Kaliňák hovorí celej slovenskej verejnosti klamstvo, že iba oni – smeráci, vedia stavať, len oni sú tí, ktorí niečo robia pre ľudí, že celý projekt je maximálne transparentný, vôbec nie je predražený, naopak ešte pomaly lacnejší," uviedol Juraj Šeliga (Demokrati).
Demokrati tvrdia, že opravu Kukurice začal ešte bývalý minister obrany Jaroslav Naď. "Minister Kaliňák hovoril, že oni sa v roku 2024 rozhodli, že postavia budovu Kukurice. Ďalšie veľké klamstvo. O budove Kukurice sa rozhodlo za bývalej vlády a za ministra obrany Jaroslava Naďa," povedal Šeliga.
„Presne preto pán minister vám tohto Oscara za politickú drámu dnes doručíme na ministerstvo obrany, aby ste ho mohli vystaviť na poličku, keď budete vymýšľať ďalšie klamstvá,“ uviedla Monika Podhorány Masariková, ktorá tiež vyzvala Kaliňáka, aby odstúpil.
Pridal sa aj ich kolega, opozičný poslanec Ľubomír Galko. "Chcem sa zastať Jaroslava Naďa, pretože bol to práve on ako minister obrany, kto v minulom volebnom období navýšil rozpočet do rekonštrukcie vojenských objektov o neuveriteľných 400 percent. Konkrétne aj Kukurica je projekt Jaroslava Naďa," prízvukoval Galko s tým, že Kaliňák len pokračuje v projektoch, ktoré rozbehol Naď.
Zdroj: SITA.sk - Smeráci sa snažia nahovoriť, že len oni stavajú, pričom Kukurica je projektom, ktorý naštartoval ešte Jaroslav Naď, tvrdia Demokrati – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vo štvrtok oficiálne predstavil a sprístupnil zrekonštruovanú budovu ministerstva obrany, známu ako Kukurica v Bratislave.
Opozícia vrátane mimoparlamentnej strany Demokrati kritizujú, že obnova ikonického objektu stála desiatky miliónov eur. "Robert Kaliňák hovorí celej slovenskej verejnosti klamstvo, že iba oni – smeráci, vedia stavať, len oni sú tí, ktorí niečo robia pre ľudí, že celý projekt je maximálne transparentný, vôbec nie je predražený, naopak ešte pomaly lacnejší," uviedol Juraj Šeliga (Demokrati).
Ocenenie za herecký výkon
Demokrati tvrdia, že opravu Kukurice začal ešte bývalý minister obrany Jaroslav Naď. "Minister Kaliňák hovoril, že oni sa v roku 2024 rozhodli, že postavia budovu Kukurice. Ďalšie veľké klamstvo. O budove Kukurice sa rozhodlo za bývalej vlády a za ministra obrany Jaroslava Naďa," povedal Šeliga.
„Presne preto pán minister vám tohto Oscara za politickú drámu dnes doručíme na ministerstvo obrany, aby ste ho mohli vystaviť na poličku, keď budete vymýšľať ďalšie klamstvá,“ uviedla Monika Podhorány Masariková, ktorá tiež vyzvala Kaliňáka, aby odstúpil.
Pridal sa aj ich kolega, opozičný poslanec Ľubomír Galko. "Chcem sa zastať Jaroslava Naďa, pretože bol to práve on ako minister obrany, kto v minulom volebnom období navýšil rozpočet do rekonštrukcie vojenských objektov o neuveriteľných 400 percent. Konkrétne aj Kukurica je projekt Jaroslava Naďa," prízvukoval Galko s tým, že Kaliňák len pokračuje v projektoch, ktoré rozbehol Naď.
Zdroj: SITA.sk - Smeráci sa snažia nahovoriť, že len oni stavajú, pričom Kukurica je projektom, ktorý naštartoval ešte Jaroslav Naď, tvrdia Demokrati – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kukurica Minister obrany SR
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