Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe oslavuje 25. výročie vzniku. Od 4. do 25. októbra uvedie v hlavnom programe diela umelcov z USA, Izraela, Francúzska, Talianska, Grécka, Nemecka i Slovenska. Predstaví tiež široký sprievodný program. Informovali o tom organizátori v piatok na tlačovej konferencii.





Festival otvorí nemecký súbor Staatstheater Mainz s choreografiou Sharon Eyal "Soul Chain", ktorá v roku 2018 získala nemeckú divadelnú cenu Faust. "Je veľmi expresívna a fyzicky pre tanečníkov veľmi náročná, cez zážitok z pohybu postupne vtiahne divákov, ako hovorí choreografka, zostanú vyčerpaní po toľkom prívale energie z javiska," priblížila jedna zo zakladateľov festivalu a umelecká riaditeľka Miroslava Kovářová predstavenie, ktoré uvedú v Sále činohry Slovenského národného divadla (SND). Do pozornosti dala aj zoskupenie RootlessRoot, ktoré založila grécko-slovenská manželská dvojica Linda Kapetanea a Jozef Fruček. S dielom Stones & Bones pre štyri tanečníčky a "mramorovú večnosť poézie" sa predstavia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. "Na javisku budú tri reálne objekty - krásne mramorové sochy. Je to výtvarne nádherné dielo aj tanečne veľmi zaujímavé," poznamenala Kovářová.V A4 - priestore súčasnej kultúry bude mať bratislavskú premiéru dielo Inbetween slovenskej choreografky Sone Ferienčíkovej. Predstaví sa tam aj grécka tanečníčka a choreografka Anastasia Valsamaki so sólom Body Monologue. Rovnako si na scéne A4 zatancuje Joy Alpuerto Ritter z Nemecka, ktorá predvedie sólo Babae. Galéria mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci bude miestom, na ktorom uvedú duet Body #1 od izraelskej choreografky Roni Chadash.Festival uzavrie "živočíšne" predstavenie z dielne americkej choreografky Kimberly Bartosik Through the Mirror of Their Eyes, ocenené cenou Bessie za vynikajúcu produkciu. "Traja výnimoční performeri Joanne Kotze, Dylan Crossman a Burr Johnson lietajú v priestore, pričom využívajú energiu búrky, snažia sa udržať vo vzduchu, akoby pre nich neplatili zákony gravitácie," opisujú organizátori festivalu predstavenie, v ktorom účinkujú aj deti. "Okrem tanečníkov sú na javisku prítomné aj tri deti, dve z nich sú z Bratislavy. Už minulý týždeň sme začali cez Zoom nácviky ich participácie na predstavení, som veľmi zvedavá, ako to celé dopadne. Určite to bude aj pre deti aj pre diváka veľmi zaujímavá skúsenosť," uzavrela Kovářová.Prvá časť Bratislavy v pohybe sa začala v auguste retrospektívnou výstavou fotografií Ctibora Bachratého Okamihy tanca. Druhá časť výstavy bude prístupná počas trvania festivalu v priestoroch SND. V A4 sa diváci budú môcť zúčastniť na diskusii venovanej 25. výročiu festivalu. Študentom VŠMU sú určené dva tanečno-pohybové workshopy. Predstavenia festivalu budú môcť navštíviť iba kompletne zaočkovaní diváci.