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28. júna 2026
Bratislava v pohybe oslavuje 30 rokov, sľubuje silný francúzsky program a medzinárodnú zostavu
Jubilejný ročník festivalu bude mať výrazný francúzsky focus. Najväčší festival súčasného tanca na Slovensku - Bratislava v pohybe spúšťa predaj vstupeniek na svoj jubilejný 30. ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Jubilejný ročník festivalu bude mať výrazný francúzsky focus.
Najväčší festival súčasného tanca na Slovensku - Bratislava v pohybe spúšťa predaj vstupeniek na svoj jubilejný 30. ročník. Organizátori uvádzajú, že tento rok vzniká bez finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia, preto bude rozhodujúca aj podpora jeho divákov. Podujatie prinesie do Bratislavy od 14. do 26. októbra choreografie a súbory z Francúzska, Španielska, Litvy a Slovenska.
Jubilejný ročník festivalu bude mať výrazný francúzsky focus. „Francúzska tanečná scéna bola pre Bratislavu v pohybe dôležitá už od prvých ročníkov. Tento rok sa k nej vraciame cez tvorbu výrazných osobností, ktoré prinášajú veľmi rozdielne pohľady na telo, identitu, ženskosť, kultúrnu pamäť aj slobodu pohybu,“ uvádza umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová.
Festival v Divadle Aréna otvorí francúzska choreografka Rebecca Journo so súborom La Pieuvre a dielom Portrait. Umelkyňa vytvára na javisku sériu živých obrazov, v ktorých sa telo mení na portrét, odraz aj nestálu podobu identity. Francúzsky focus bude pokračovať večerom v A4, kde sa stretnú dve výrazné sólové práce. Salim Mzé Hamadi Moissi v diele L’Expat a Oulouy v choreografii Black.
Vrcholom festivalu bude uvedenie inscenácie Maldonne francúzskej choreografky Leïly Ka v Činohre SND. Dielo pre päť tanečníc a štyridsať šiat skúma ženskosť prostredníctvom vzťahu tela a odevu. Inscenácia bola nominovaná na The Bloom Prize 2025 v rámci ocenenia The Rose International Dance Prize. Popri francúzskom focuse festival predstaví aj diela, ktoré patria k najvýraznejším novým hlasom európskeho tanca.
Osobitné miesto v programe má výber Aerowaves Twenty26, ktorý každoročne predstavuje dvadsať diel nastupujúcej európskej tanečnej scény. Bratislava v pohybe uvedie litovskú performanciu Clap & Slap autorov Agnietė Lisičkinaitė a Igora Shugaleeva a španielske dielo Volvamos al baile choreografky Inky Romaní. Slovenskú premiéru bude mať dielo What the Folk Petra Šavela a slovenského kolektívu BOD.Y.
Nakoľko festival pripravuje jubilejný ročník bez finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia, diváci ho môžu podporiť pri kúpe vstupenky na ktorékoľvek predstavenie výberom možnosti Som donor festivalu. Donorská vstupenka je určená všetkým, ktorí chcú prispieť vyššou sumou, a zahŕňa aj osobné stretnutie s umelcami po predstavení.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava v pohybe oslavuje 30 rokov, sľubuje silný francúzsky program a medzinárodnú zostavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčší festival súčasného tanca na Slovensku - Bratislava v pohybe spúšťa predaj vstupeniek na svoj jubilejný 30. ročník. Organizátori uvádzajú, že tento rok vzniká bez finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia, preto bude rozhodujúca aj podpora jeho divákov. Podujatie prinesie do Bratislavy od 14. do 26. októbra choreografie a súbory z Francúzska, Španielska, Litvy a Slovenska.
Jubilejný ročník
Jubilejný ročník festivalu bude mať výrazný francúzsky focus. „Francúzska tanečná scéna bola pre Bratislavu v pohybe dôležitá už od prvých ročníkov. Tento rok sa k nej vraciame cez tvorbu výrazných osobností, ktoré prinášajú veľmi rozdielne pohľady na telo, identitu, ženskosť, kultúrnu pamäť aj slobodu pohybu,“ uvádza umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová.
Festival v Divadle Aréna otvorí francúzska choreografka Rebecca Journo so súborom La Pieuvre a dielom Portrait. Umelkyňa vytvára na javisku sériu živých obrazov, v ktorých sa telo mení na portrét, odraz aj nestálu podobu identity. Francúzsky focus bude pokračovať večerom v A4, kde sa stretnú dve výrazné sólové práce. Salim Mzé Hamadi Moissi v diele L’Expat a Oulouy v choreografii Black.
Vrcholom festivalu bude uvedenie inscenácie Maldonne francúzskej choreografky Leïly Ka v Činohre SND. Dielo pre päť tanečníc a štyridsať šiat skúma ženskosť prostredníctvom vzťahu tela a odevu. Inscenácia bola nominovaná na The Bloom Prize 2025 v rámci ocenenia The Rose International Dance Prize. Popri francúzskom focuse festival predstaví aj diela, ktoré patria k najvýraznejším novým hlasom európskeho tanca.
Európska tanečná scéna
Osobitné miesto v programe má výber Aerowaves Twenty26, ktorý každoročne predstavuje dvadsať diel nastupujúcej európskej tanečnej scény. Bratislava v pohybe uvedie litovskú performanciu Clap & Slap autorov Agnietė Lisičkinaitė a Igora Shugaleeva a španielske dielo Volvamos al baile choreografky Inky Romaní. Slovenskú premiéru bude mať dielo What the Folk Petra Šavela a slovenského kolektívu BOD.Y.
Nakoľko festival pripravuje jubilejný ročník bez finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia, diváci ho môžu podporiť pri kúpe vstupenky na ktorékoľvek predstavenie výberom možnosti Som donor festivalu. Donorská vstupenka je určená všetkým, ktorí chcú prispieť vyššou sumou, a zahŕňa aj osobné stretnutie s umelcami po predstavení.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava v pohybe oslavuje 30 rokov, sľubuje silný francúzsky program a medzinárodnú zostavu © SITA Všetky práva vyhradené.
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