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28. júna 2026
Spojené štáty a Mexiko slávnostne otvorili továreň na výrobu sterilných mušiek
Mexiko zaznamenalo prvý prípad výskytu tejto mušky v roku 2024 v štáte Chiapas. Mexiko a Spojené štáty slávnostne otvorili továreň na výrobu sterilných mušiek, ktoré majú pomôcť v boji proti ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Mexiko zaznamenalo prvý prípad výskytu tejto mušky v roku 2024 v štáte Chiapas.
Mexiko a Spojené štáty slávnostne otvorili továreň na výrobu sterilných mušiek, ktoré majú pomôcť v boji proti škodcovi dobytka, ktorý môže zabíjať kravy. Sterilné mušky majú prerušiť reprodukčný cyklus takzvanej mušky New World screwworm (NWS).
Továreň s rozpočtom 61 miliónov dolárov slávnostne otvorili prezidentka Claudia Sheinbaum a americká ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollins. Obe krajiny prispeli na výstavbu zariadenia, ktoré bolo postavené za menej ako rok v južnom mexickom štáte Chiapas. Po dosiahnutí plnej kapacity bude továreň produkovať 10 miliónov sterilných mušiek týždenne. Podobné zariadenie už funguje v Paname.
Mexiko zaznamenalo prvý prípad výskytu tejto mušky v roku 2024 v štáte Chiapas. Spojené štáty vyhubili tento parazit v roku 1966, no v roku 2016 sa vyskytol výskyt na Floride, ktorý postihol najmä jelene. USA sa zbavili škodcu prevažne pomocou tej istej metódy – vypúšťaním miliónov sterilných mušiek, ktoré sa párujú s divokými samicami.
Začiatkom tohto mesiaca americké ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo prípad výskytu v Texase. Minulé leto USA zakázali obchod s dobytkom s Mexikom po tom, čo sa v krajine objavili pozitívne testy na prítomnosť škodcu. Mušky kladú vajíčka do otvorených rán alebo slizníc teplokrvných zvierat, kde sa liahnu larvy a živia sa mäsom. Ak sa nelieči, infekcia môže byť smrteľná a parazity sa môžu rýchlo šíriť.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty a Mexiko slávnostne otvorili továreň na výrobu sterilných mušiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Mexiko a Spojené štáty slávnostne otvorili továreň na výrobu sterilných mušiek, ktoré majú pomôcť v boji proti škodcovi dobytka, ktorý môže zabíjať kravy. Sterilné mušky majú prerušiť reprodukčný cyklus takzvanej mušky New World screwworm (NWS).
Továreň s rozpočtom 61 miliónov dolárov slávnostne otvorili prezidentka Claudia Sheinbaum a americká ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollins. Obe krajiny prispeli na výstavbu zariadenia, ktoré bolo postavené za menej ako rok v južnom mexickom štáte Chiapas. Po dosiahnutí plnej kapacity bude továreň produkovať 10 miliónov sterilných mušiek týždenne. Podobné zariadenie už funguje v Paname.
Mexiko zaznamenalo prvý prípad výskytu tejto mušky v roku 2024 v štáte Chiapas. Spojené štáty vyhubili tento parazit v roku 1966, no v roku 2016 sa vyskytol výskyt na Floride, ktorý postihol najmä jelene. USA sa zbavili škodcu prevažne pomocou tej istej metódy – vypúšťaním miliónov sterilných mušiek, ktoré sa párujú s divokými samicami.
Začiatkom tohto mesiaca americké ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo prípad výskytu v Texase. Minulé leto USA zakázali obchod s dobytkom s Mexikom po tom, čo sa v krajine objavili pozitívne testy na prítomnosť škodcu. Mušky kladú vajíčka do otvorených rán alebo slizníc teplokrvných zvierat, kde sa liahnu larvy a živia sa mäsom. Ak sa nelieči, infekcia môže byť smrteľná a parazity sa môžu rýchlo šíriť.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty a Mexiko slávnostne otvorili továreň na výrobu sterilných mušiek © SITA Všetky práva vyhradené.
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