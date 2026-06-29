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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
29. júna 2026
Temná hra medzi spisovateľkou a mužom, ktorý ju fascinuje aj desí. Pád na dno
Každý autor sníva o bestselleri. Málokto však premýšľa nad tým, čo sa stane, keď sa dav obráti proti nemu.
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Colleen Hoover v románe Pád na dno skúma cenu slávy, silu internetového lynču aj nebezpečnú príťažlivosť človeka, ktorý môže byť inšpiráciou aj hrozbou zároveň.
Hlavnou hrdinkou je Petra Rose, úspešná spisovateľka, ktorá zažíva obdobie, akého sa obáva asi každý autor. Filmová adaptácia jej knihy namiesto obdivu vyvolá vlnu kritiky. Sociálne siete sa zaplnia útokmi, komentármi a obvineniami. Zo ženy, ktorú ešte nedávno oslavovali, sa stáva terč. Internetový lynč ju vyženie na samotu...
Práve tu začína byť príbeh nepríjemne aktuálny. Koľko stačí, aby sa verejnosť obrátila proti človeku? Jeden neúspech? Jedna chyba? Alebo len správny hashtag v nesprávnom čase?
Petra sa pod tlakom ocitá v stave, ktorý poznajú mnohí tvoriví ľudia. Sedí pred prázdnou obrazovkou, termíny sa blížia, vydavateľ čaká a hlava je úplne prázdna. Rozhodne sa preto odísť na samotu, ale nie do romantickej chalúpky ako z reklamy na víkendový pobyt. Skôr na miesto, kde je ticho až príliš hlasné. Kde človek počuje vlastné myšlienky a nie vždy sa mu páči, čo hovoria.
Potom sa objaví detektív Nathaniel Saint a atmosféra sa začne meniť. Práve on patrí k najzaujímavejším postavám knihy. Nie je to typ muža, ktorý vstúpi do miestnosti a okamžite si získa všetkých. Naopak. Už od prvých stretnutí okolo neho visí zvláštna aura. Niečo nesedí. Niečo je príliš intenzívne. Petru fascinuje...a zároveň znepokojuje.
Jeho správanie balansuje na hrane medzi starostlivosťou a kontrolou. Medzi záujmom a posadnutosťou. Občas stačí jediná veta alebo pohľad a začnete si klásť otázku, či je Saint skutočne tým, za koho sa vydáva.
Práve táto neistota poháňa príbeh dopredu. Hooverová veľmi šikovne pracuje s napätím. Namiesto veľkých akčných scén buduje atmosféru cez drobnosti – rozhovory, gestá, cez ticho medzi vetami. A často práve to funguje najlepšie.
Vypočujte si audio úryvok.
Číta Lucia Vráblicová:
Pád na dno nie je čistokrvný triler. Ak niekto očakáva neustále zvraty, vyšetrovanie a akciu na každej druhej strane, môže byť prekvapený. Kniha sa viac sústreďuje na psychológiu postáv a postupne budované napätie. Rovnako niektoré rozhodnutia postáv môžu vyvolať otázniky. Občas si pri čítaní poviete: „Naozaj by toto spravila?“
Najsilnejšia myšlienka knihy Pád na dno sa vlastne ťahá celým príbehom. Niekedy nás na dno nestiahnu nepriatelia. Niekedy nás tam privedie človek, ktorého sme si pustili príliš blízko.... No a niekedy tým človekom môžeme byť aj my sami.
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