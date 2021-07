Bratislava zasiahla voči premnoženým komárom, rozsiahlej akcii padli za obeť milióny lariev

Zapojili sa aj dobrovoľníci

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od minulého týždňa zasahovala Bratislava na viac ako dvoch miliónoch metrov štvorcových liahnisk komárov, čo predstavuje plochu 200 hektárov.„Len za uplynulý týždeň sme vykonali viac zásahov ako počas celej minuloročnej sezóny. Vzhľadom na rozsah zásahov larvicídom BTI za posledný týždeň, viac ako dva milióny metrov štvorcových, môžeme jednoznačne povedať, že sa nám podarilo zničiť miliardy lariev komárov, ktoré by sa inak vyvinuli na dospelé jedince. Bez týchto zásahov by situácia bola neporovnateľne horšia," uvádza mesto na sociálnej sieti.Pravidelný monitoring liahnisk komárov, ako aj zásahy larvicídom BTI realizuje mesto už od jari, po vyliatí riek Dunaj a Morava ešte intenzívnejšie.„Najintenzívnejšie zásahy sme vykonávali v kritických lokalitách ako Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Rusovce. Paralelne sme však monitoring a zásahy proti larvám komárov realizovali aj mimo týchto lokalít, kde sa v dôsledku zrážok tvorili periodické mláky," vysvetľuje mesto.Na otvorených plochách využili aplikáciu BTI dronom. „Zaplavené lesnaté územia sme ošetrovali pozemným postrekom a v liahniskach s hustým porastom tráv, rákosia a nízkej vegetácie sa najviac osvedčila ručná aplikácia BTI vo forme granulátu, ktorý cez listy prepadá do vody, kde ničí larvy komárov," dodáva samospráva.Vodné toky na území Bratislavy sa začali vylievať v nedeľu 18. júla. „Situáciu sme okamžite aj vzhľadom na bezpečnostné hľadisko monitorovali priamo v teréne. Aj keď sme boli pripravení, bolo so zásahmi potrebné počkať, kým sa hladiny ustália, nakoľko stúpajúca hladina menila profil a rozsah liahnisk," vysvetľuje magistrát a dodáva, že tento čas využili na dôkladné monitorovanie zaplaveného územia a naplánovanie čo najefektívnejších zásahov.„Vzhľadom na rozsah záplav a vysoké teploty, ktoré prajú rýchlemu vývoju komárov, bolo nutné konať rýchlo, aby sme čo najskôr zničili čo najviac lariev, kým sa z nich vyliahnu dospelé komáre. Preto sa do zásahov zapojil aj Mestský komunálny podnik či miestni dobrovoľníci," doplnilo mesto, ktoré s rozsiahlymi zásahmi začalo v utorok 20. júla.„Napriek tomu, že zaplavené územie s liahniskami bolo mimoriadne rozsiahle - minulý týždeň išlo o súvislé územie od Devínskej Novej Vsi po Devín a Karlovu Ves, a tiež značné časti nábrežia Dunaja v Petržalke, po ustálení hladiny sme za posledný týždeň dokázali v týchto záplavových územiach zasiahnuť na všetkých identifikovaných liahniskach," uvádza samospráva.Na väčšine plôch, kde vykonali kontrolu po zásahu, sa potvrdila takmer 100-percentná účinnosť, čo znamená, že všetky larvy komárov boli v týchto liahniskach zničené skôr, ako sa z nich stihli vyliahnuť komáre. „V liahniskach, kde sa pri kontrole ešte nejaké larvy vyskytli, zásah opakujeme," dodal magistrát.