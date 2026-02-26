|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
|Denník - Správy
26. februára 2026
Bratislava zažije výnimočný audiovizuálny moment, príde svetová DJ-ská hviezda
Elektronická hudba na Slovensku dostáva nový rozmer, Tipos Aréna v Bratislave sa na dejisko veľkolepej audiovizuálnej šou. Za podujatím Whispers of Ice, ktoré na Slovensko 18. septembra 2026 prinesie svetovú špičku ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Elektronická hudba na Slovensku dostáva nový rozmer, Tipos Aréna v Bratislave sa na dejisko veľkolepej audiovizuálnej šou. Za podujatím Whispers of Ice, ktoré na Slovensko 18. septembra 2026 prinesie svetovú špičku elektronickej hudby, stojí značka UNBROS (Unbroken Souls), ktorú tvoria slovenskí nadšenci elektronickej hudby a vizionári so skúsenosťami zo zahraničia.
Inšpiráciu čerpali z miest a festivalov, kde je elektronická hudba vnímaná ako komplexný umelecký zážitok. „Roky sme cestovali za hudbou do zahraničia a vždy sme si kládli tú istú otázku – prečo musíme za svetovou kvalitou cestovať my? UNBROS vzniklo z presvedčenia, že Slovensko na takýto zážitok dozrelo,“ približuje organizátor podujatia.
Značka stavia na prepojení hudby, vizuálu a priestoru do jedného celku. Cieľom nie je len koncert, ale pohlcujúci svet, v ktorom sa návštevník stáva súčasťou príbehu.
Headlinerom večera bude DJ Argy, meno, ktoré v posledných rokoch výrazne rezonuje na globálnej scéne melodic techna. Grécky producent a DJ, ktorý publikum priviedol do varu na najprestížnejších podujatiach tanečnej hudby ako Tomorrowland, EDC Las Vegas, Ultra Music Festival či Untold, patrí medzi autorov, ktorí posunuli elektronickú hudbu smerom k filmovej emócii a epickému napätiu.
Na konte má produkcie s renomovanými interpretmi ako Meduza, Swedish House Mafia či Anymom, s ktorým DJ Argy často hráva a ktorý sa minulý rok predstavil na Slovensku. Argyho skladby Aria či Pantheon sa stali ikonami súčasnej elektronickej scény a pravidelne zaznievajú na hlavných pódiách najväčších svetových podujatí.
Sety dídžeja Argyho sú známe precíznou dramaturgiou, pomalým budovaním atmosféry a silnou katarziou. „DJ Argy pre nás nebol len logickou voľbou, ale jasným symbolom toho, kam UNBROS smeruje. Jeho hudba je filmová, emotívna a presne zapadá do príbehu, ktorý chceme v Tipos Aréne rozprávať. Pre fanúšikov je to náš vianočný darček,“ hovorí usporiadateľ eventu.
Počas večera sa na pódiu v bratislavskej Tipos Aréne predstavia i ďalší dídžeji, vrátane svetoznámych aj domácich interpretov. Kompletný lineup bude organizátor postupne zverejňovať, návštevníci sa môžu tešiť na silný, zážitkový program. „Dramaturgiu večera skladáme ako film – má svoj úvod, gradáciu aj vyvrcholenie. Každý moment je starostlivo vybraný, aby ľudia zažili niečo nové,“ vysvetľujú UNBROS.
Okrem setov skvelých DJ-ov sa na bratislavskom zimáku premiérovo predstaví projekt Symphony of Soul s viac než 35-členným živým symfonickým orchestrom, ktorý vytvorili organizátori podujatia.
„Nechceme robiť len ďalšiu párty v meste. UNBROS je o emócii. O momente, keď sa v tme ozve orchester a tisícom ľudí naskočia zimomriavky. Spájame svety, ktoré sú zdanlivo nezlučiteľné – klasickú hudbu a moderné techno,“ objasňuje promotér.
Ide o koncept, ktorý na Slovensku nemá obdobu: „Symphony of Soul je projekt, ktorý sme pripravovali mesiace. Nie je to len sprievodný prvok, je to plnohodnotná orchestrálna šou, ktorá v rámci programu predstavuje rovnocenný pilier k vystúpeniam headlinerov. Takýto koncept v takomto rozsahu v slovenskej aréne ešte nebol.“
Vizuálna téma Whispers of Ice (šepot ľadu) reflektuje samotný priestor zimného štadióna. Už samotný príchod bude zážitkom – návštevníci vstúpia do iného sveta cez tzv. Frost Gate, ľadový tunel, ktorý ich oddelí od reality mesta.
Chladné modro-biele tóny, “mrazivé“ efekty a ambientná atmosféra sa počas večera postupne transformujú do teplých, ohnivých farieb finále. „Začíname v chlade, v tme a napätí. Počas noci však ľad symbolicky roztopíme energiou hudby a ľudí. Finále prejde do zlatých a ohnivých farieb – presne tak, ako sa mení emócia davu,“ približujú UNBROS svoj autorský projekt.
Súčasťou podujatia bude aj VIP sektor s all-inclusive servisom. Náročnejší milovníci elektronickej hudby si prídu na nadštandardný servis. „VIP sme navrhli ako priestor, kde sa komfort stretáva s dokonalým vizuálnym a zvukovým zážitkom. Žiadne rady, žiadny stres – len čistý zážitok,“ dodávajú. Vstupenky na UNBROS – Whispers of Ice budú dostupné od 17. februára 2026, 18:00 hod. exkluzívne na www.unbros.eu. Early Bird vstupenky sú prísne limitované. Najvernejší fanúšikovia môžu získať výhodný Secret Access prostredníctvom Instagramu @unbros_.
Svetová DJ-ská hviezda prvýkrát na Slovensku
Symphony of Soul: Keď sa elektronika snúbi s orchestrom
Whispers of Ice: Príbeh ľadu, ktorý sa mení na oheň
