Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
Denník - Správy
26. februára 2026
Shakira vystúpi zadarmo: Speváčka pozýva fanúšikov na veľkú šou
Shakira odštartovala svetové turné vlani vo februári v brazílskom Riu a posledný koncert sa má uskutočniť pri pyramídach v egyptskej Gíze v apríli tohto roka.
Kolumbijská popová hviezda Shakira vystúpi na bezplatnom koncerte v centre mexickej metropoly. Koncert sa bude konať na námestí Zócalo 1. marca, oznámila speváčka na sociálnych sieťach.
„Mexiko! Pamätáte si, ako som vám v roku 2007 spievala na námestí Zócalo? Chcem vám oznámiť, že sa to zopakuje,“ uviedla speváčka prostredníctvom videoodkazu na sociálnych sieťach.
Hudobníčka vypredala na štadióne Estadio GNP Seguros počas mexickej časti svojho prebiehajúceho svetového turné s názvom „Las Mujeres Ya No Lloran” niekoľko koncertov a zaznamenala rekordné predaje i návštevnosť. Na štadióne Estadio GNP Seguros opäť vystúpi koncom februára, pár dní pred bezplatným koncertom.
Zócalo, jedno z najväčších námestí na svete, má rozlohu približne ôsmich futbalových ihrísk. Často sa tu konajú bezplatné koncerty známych umelcov. Vystúpili tu už Justin Bieber, Rosalía či argentínska hudobná skupina Los Fabulosos Cadillacs, ktorá na svoje vystúpenie odhadom prilákala 300.000 fanúšikov.
Shakira v máji odohrá i bezplatný megakoncert na ikonickej pláži Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro, kde v roku 2025 vystúpila Lady Gaga a v roku 2024 Madonna.
Shakira odštartovala svetové turné vlani vo februári v brazílskom Riu a posledný koncert sa má uskutočniť pri pyramídach v egyptskej Gíze v apríli tohto roka. Je to jej prvé turné po sedmich rokoch od turné s názvom El Dorado World Tour (2018).
Tagy: Shakira
