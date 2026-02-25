|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Zatekanie do priestorov SNG nenastalo po prvý raz. Teraz však neboli ohrozené len steny a podlahy, ale aj umelecké diela
Tagy: Ministerka kultúry SR
Situácia so zatekaním do priestorov Slovenskej národnej galérie (SNG) nenastala po prvý raz. V súvislosti so situáciou z ostatného víkendu to pre agentúru SITA uviedli z ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Situácia so zatekaním do priestorov Slovenskej národnej galérie (SNG) nenastala po prvý raz. V súvislosti so situáciou z ostatného víkendu to pre agentúru SITA uviedli z marketingového a PR oddelenia SNG. Doplnili, že táto situácia nastáva opakovane, a to už od roku 2023 pri takmer každom zhoršení počasia.
"Doteraz došlo už k desiatkam prípadov zatekania nielen do hlavnej budovy galérie so zbierkovým fondom, ale aj do administratívnej budovy, kedy bolo nutné opakovane kontaktovať zhotoviteľa a žiadať nápravu," uviedli.
Pred niekoľkými dňami video so zatekaním zverejnila na sociálnej sieti ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), jeho autorom bol riaditeľ SNG Juraj Králik. Krátke video zobrazuje priestory SNG, kde v popredí umeleckých diel vidno na dlážke rozložené vedrá a handry, do ktorých kvapká voda. Králik v pozadí videa hovorí, že ide o zábery z nedele 22. februára 2026.
"Toto, čo vidíte, nie je súčasťou ani inštalácie, ani expozície SNG. To, čo vidíte je výsledok rekonštrukcie SNG pod vedením Alexandry Kusej (bývalá riaditeľka galérie) za 85 miliónov eur z peňazí slovenských daňových poplatníkov," vraví Králik vo videu.
Z marketingového a PR oddelenia galérie pre agentúru SITA objasnili, že počas víkendu zatekala dažďová voda do sály č. IV na 2. poschodí galérie. Situáciu od prvého momentu dôsledne monitorovali a bezodkladne prijali opatrenia s cieľom predísť tomu, aby boli poškodené vystavené diela.
"Vďaka včasnému a odbornému zásahu nedošlo k poškodeniu zbierkového fondu. Priestory sály boli z preventívnych dôvodov zabezpečené zvýšenou cirkuláciou vzduchu, aby sa minimalizovalo riziko zvýšenej vlhkosti," dodali. Akcentovali, že bezpečnosť zbierkových predmetov je pre SNG absolútnou prioritou.
"Bohužiaľ, zdedili sme po predchádzajúcom vedení závažné nedostatky ako výsledok rozsiahlej rekonštrukcie galérie, ktorá bola ukončená len pred tromi rokmi a stála daňových poplatníkov 85 miliónov eur," podotkli. Situácia bola podľa ich vyjadrenia teraz o to vážnejšia, že ohrozené neboli len steny a podlahy v sále, ale aj umelecké diela, voda totiž začala tiecť po soche Jozefa Jankoviča, dielo ale ihneď prekryli ochrannou fóliou.
V pondelok 23. februára 2026 sa uskutočnila obhliadka zasiahnutých priestorov, a to aj zo strany zhotoviteľa stavby. "Voči zhotoviteľovi bolo začaté reklamačné konanie. Zároveň je už dnes zrejmé, že aktuálny stav strešnej konštrukcie si vyžaduje systematické a dlhodobé riešenie, a to aj napriek skutočnosti, že rekonštrukcia bola ukončená len nedávno, v roku 2022," uzavreli z galérie.
Zdroj: SITA.sk - Zatekanie do priestorov SNG nenastalo po prvý raz. Teraz však neboli ohrozené len steny a podlahy, ale aj umelecké diela © SITA Všetky práva vyhradené.
"Doteraz došlo už k desiatkam prípadov zatekania nielen do hlavnej budovy galérie so zbierkovým fondom, ale aj do administratívnej budovy, kedy bolo nutné opakovane kontaktovať zhotoviteľa a žiadať nápravu," uviedli.
Rozložené vedrá a handry
Pred niekoľkými dňami video so zatekaním zverejnila na sociálnej sieti ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), jeho autorom bol riaditeľ SNG Juraj Králik. Krátke video zobrazuje priestory SNG, kde v popredí umeleckých diel vidno na dlážke rozložené vedrá a handry, do ktorých kvapká voda. Králik v pozadí videa hovorí, že ide o zábery z nedele 22. februára 2026.
"Toto, čo vidíte, nie je súčasťou ani inštalácie, ani expozície SNG. To, čo vidíte je výsledok rekonštrukcie SNG pod vedením Alexandry Kusej (bývalá riaditeľka galérie) za 85 miliónov eur z peňazí slovenských daňových poplatníkov," vraví Králik vo videu.
Včasný a odborný zásah
Z marketingového a PR oddelenia galérie pre agentúru SITA objasnili, že počas víkendu zatekala dažďová voda do sály č. IV na 2. poschodí galérie. Situáciu od prvého momentu dôsledne monitorovali a bezodkladne prijali opatrenia s cieľom predísť tomu, aby boli poškodené vystavené diela.
"Vďaka včasnému a odbornému zásahu nedošlo k poškodeniu zbierkového fondu. Priestory sály boli z preventívnych dôvodov zabezpečené zvýšenou cirkuláciou vzduchu, aby sa minimalizovalo riziko zvýšenej vlhkosti," dodali. Akcentovali, že bezpečnosť zbierkových predmetov je pre SNG absolútnou prioritou.
Závažné nedostatky
"Bohužiaľ, zdedili sme po predchádzajúcom vedení závažné nedostatky ako výsledok rozsiahlej rekonštrukcie galérie, ktorá bola ukončená len pred tromi rokmi a stála daňových poplatníkov 85 miliónov eur," podotkli. Situácia bola podľa ich vyjadrenia teraz o to vážnejšia, že ohrozené neboli len steny a podlahy v sále, ale aj umelecké diela, voda totiž začala tiecť po soche Jozefa Jankoviča, dielo ale ihneď prekryli ochrannou fóliou.
V pondelok 23. februára 2026 sa uskutočnila obhliadka zasiahnutých priestorov, a to aj zo strany zhotoviteľa stavby. "Voči zhotoviteľovi bolo začaté reklamačné konanie. Zároveň je už dnes zrejmé, že aktuálny stav strešnej konštrukcie si vyžaduje systematické a dlhodobé riešenie, a to aj napriek skutočnosti, že rekonštrukcia bola ukončená len nedávno, v roku 2022," uzavreli z galérie.
Zdroj: SITA.sk - Zatekanie do priestorov SNG nenastalo po prvý raz. Teraz však neboli ohrozené len steny a podlahy, ale aj umelecké diela © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ministerka kultúry SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Konzervatívci podporili Tomáša Sobotu, podľa Krajniaka je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice
Konzervatívci podporili Tomáša Sobotu, podľa Krajniaka je najlepším kandidátom na primátora Banskej Bystrice
<< predchádzajúci článok
Chudoba Slovákov, legislatívny proces ako paródia aj zbabelé ignorovanie ústavy. KDH prišli s výzvou Pellegrinimu – VIDEO
Chudoba Slovákov, legislatívny proces ako paródia aj zbabelé ignorovanie ústavy. KDH prišli s výzvou Pellegrinimu – VIDEO