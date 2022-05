Bratislava zmení opustenú budovu na nájomné byty, mesto plánuje aj ďalšie projekty

Celková premena areálu

Nové pravidlá spolupráce s developermi

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opustená budova internátu v bratislavskej Záhorskej Bystrici sa zmení na mestské nájomné byty. Magistrát Bratislavy informuje o aktuálnom stave projektu na sociálnej sieti.„Projekt mestského nájomného bývania v Záhorskej Bystrici, kde rekonštrukciou pôvodného internátu pribudne zhruba 90 cenovo dostupných mestských nájomných bytov, napreduje," uvádza mesto s tým, že v rámci projektových prác už majú architektonickú štúdiu. Objekt internátu pritom zostane zachovaný.Architekti zo spoločnosti studený architekti, s.r.o., navrhujú zmeny dispozičného riešenia tak, aby vzniklo prostredie pre nájomné bývanie s adekvátnym zázemím. „To znamená, napríklad vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest či doplnenie stromoradia," vysvetľuje mesto. Projekt okrem mestských nájomných bytov počíta s celkovou premenou areálu, v ktorom bude okrem bývania aj škola, škôlka a zariadenie sociálnych služieb. Tie pripravuje Bratislavský samosprávny kraj a mestská časť Záhorská Bystrica.Hlavné mesto konštatuje, že začiatkom roka pridelilo ďalších 14 zrekonštruovaných bytov žiadateľom. „Tento rok máme v pláne zrekonštruovať ďalších 30 bytov, ktoré čaká rozsiahlejšia rekonštrukcia," poznamenal magistrát s tým, že na jeseň začnú s výstavbou bytového domu na Muchovom námestí so 103 nájomnými bytmi.„V roku 2023 plánujeme začať s výstavbou bytového súboru na Terchovskej ulici v Ružinove s 83 bytmi, ktorý sa momentálne nachádza vo fáze vypracovania projektu pre stavebné povolenie," dodáva samospráva. Ďalší bytový súbor Janíkov dvor so 100 bytmi je aktuálne vo fáze architektonickej súťaže.Magistrát v rámci nájomného bývania vykonáva tiež zmeny územného plánu a zavádza nové pravidlá spolupráce s developermi. „Po pilotnom projekte by sa mal fond mestských nájomných bytov rozšíriť o približne 142 bytov. Finálny počet bytov však závisí od jednotlivých projektov," priblížilo mesto s tým, že v blízkej budúcnosti vyhlásia verejné obstarávanie na nákup približne 100 bytov z voľného trhu, ktoré by mali byť skolaudované do konca budúceho roka. „V lete podávame na stavebné úrady aj žiadosti na povolenie rekonštrukcie dvoch bytových domov - Zámocké schody v Starom Meste a na ulici Velehradská v Ružinove," dodáva bratislavský magistrát s tým, že rekonštrukcie by mohli byť ukončené v polovici budúceho roka.